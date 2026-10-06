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Nunca ha sido más barato (ni un centavo, pero aún cuenta) comprar un entrenador de interior Wahoo Kickr Core con el engranaje y clic de Zwift súper fácil de usar, así que no te preocupes por tener que cambiar de marcha, simplemente hazlo virtualmente en Zwift; también es mejor para sus componentes.

Ahorre $150.01 Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog y Click: era $549.99 ahora $399.98 en Amazon Lo más cercano a plug and play que existe en Zwift, con un descuento extremadamente importante. Simplemente coloque su bicicleta en el piñón único, gire un dial hasta que deje de hacer clic y luego cambie a Zwift y la resistencia se alterará automáticamente. Es tan simple que es sorprendente cómo a nadie se le ocurrió hacerlo antes… Leer más Leer menos ▼

Ahorre £100.50 Wahoo Kickr Core 2 con Zwift Cog y Click: era £ 549,99 ahora £449.49 en Amazon ¡Un descuento menor pero aún estás ahorrando más de £100 en el Reino Unido! Leer más Leer menos ▼

A veces, los clásicos son el camino a seguir, y si necesitas un par de guantes decente para la temporada media, entonces estos guantes impermeables de punto de GripGrab son lo que uso más que cualquier otra cosa. Tengo dos juegos (bueno, uno ahora que mi novia se ha quedado con el juego de repuesto), así que probablemente compraré otro juego para mí. No tienen nada de sofisticado ni de alta tecnología, solo un guante tejido con una membrana impermeable intercalada en el medio. No son voluminosos, pero los encuentro perfectos cuando está húmedo y en otoño (o en otoño, si eres estadounidense… ¿entendí bien?)

Ahorre 47% Guantes térmicos de punto impermeables GripGrab: era $59.99 ahora $31.96 en Amazon Como par para primavera y otoño, los adoro. Personalmente, elegiría el par amarillo brillante para mayor visibilidad, pero en cualquier caso, obtendrás una muy buena oferta en algo que uso semana tras semana, año tras año, en el clima más frío. Leer más Leer menos ▼

¿Quieres fingir que eres Mathieu van der Poel? Pues ahora puedes hacerlo más fácilmente con un 30% de descuento en Oakley Sutros.

Ahorra 30% Oakley Sutro: era $203 ahora $142.10 en Amazon Sesenta dólares de descuento en un buen par de gafas de ciclismo de Oakley es genial. Quizás no sean ideales si tienes una cabeza pequeña, pero estos son los padres de las gafas de sol grandes con forma de escudo. Leer más Leer menos ▼

Oh sí, aquí vamos… son las cosas buenas… Para cualquiera que recién se despierte en los Estados Unidos, ahora puede obtener la que probablemente sea la mejor luz trasera para bicicleta por poco más de 40 dólares, con un descuento del 30%. El Magicshine SEEMEE 300 es tan popular aquí en My Bike (sobre todo porque nunca me callo en todo el invierno) que hay memes internos al respecto. Tiene una duración de batería de 200 horas (no es un error tipográfico) y un LED realmente brillante orientado hacia abajo para iluminar el camino a tu alrededor y aumentar la visibilidad lateral. Es lo que uso en mis propias bicicletas, y cuando perdí la mía ROGÉ por un reemplazo, tal era mi inconsolabilidad.

Magicshine SEEMEE 300: era $59.99 ahora $41.79 en Amazon 40 dólares por una luz trasera de bicicleta realmente brillante es una locura. Brillante, duradero, buenos soportes, visibilidad lateral, bien hecho. Es casi impecable. Leer más Leer menos ▼

Magicshine SEEMEE 300: era £41.79 ahora £35.52 en Amazon El trato no es tan costoso en el Reino Unido, pero el precio sigue siendo increíble si necesita una luz nueva. Leer más Leer menos ▼

Las bombas eléctricas están en una trayectoria ascendente en popularidad en la actualidad y, si bien suelen ser más caras que una mini bomba barata, significan un inflado fácil y, de hecho, puedes elegir la presión de los neumáticos en lugar de adivinar. El AS2 de Cycplus cuesta menos de £ 50 por primera vez, por lo que es un buen momento para dar el paso.

el mejor precio de todos los tiempos Ahorra 17% Minibomba eléctrica Cycplus AS2: era £59.99 ahora £49.87 en Amazon Ahorra 17% Pequeño, poderoso y capaz de hacerte funcionar nuevamente sin que tengas que pasar minutos golpeando una mini bomba o usando un precioso cartucho de Co2. Leer más Leer menos ▼

Ahorra 19% Minibomba eléctrica Cycplus AS2 Pro: era £79.99 ahora £64.59 en Amazon Ahorra 19% Este es básicamente el mismo, pero con una pantalla para que puedas elegir la presión de tus neumáticos, lo cual es genial si realmente estás concentrado. Leer más Leer menos ▼ Si te despiertas en Nueva York o en algún lugar de longitud similar, te tengo…

el mejor precio de todos los tiempos Ahorra 15% Minibomba eléctrica Cycplus AS2: era $50.97 ahora $43.32 en Amazon Ahorra 15% ¡Menos de cincuenta dólares es realmente bueno para una bomba eléctrica portátil de calidad! Leer más Leer menos ▼

Ahorra 15% Minibomba eléctrica Cycplus AS2 Pro: era $93.49 ahora $79.47 en Amazon Ahorra 15% Esto también es tan barato como lo ha sido la versión pro en los EE. UU. Leer más Leer menos ▼

Es una oferta menos específica, pero siempre vale la pena recordar que Amazon Prime Day se extiende más allá de Amazon. Actualmente Sigma Sports está teniendo una ENORME liquidación de almacén. Como ocurre con la mayoría de las ventas en almacén, tienes que tener suerte con la talla… ¡pero puedes tener suerte con un 73 % de descuento en chaquetas de invierno Castelli!

Mientras estamos haciendo luces, también podemos pasar agradablemente a chaquetas impermeables con el tema invernal… Cada año tengo que hacer una revisión masiva de todo mi equipo impermeable, por lo que es un buen descuento en un sistema 2 en 1 de Grangers. No es emocionante y ninguno de tus compañeros de club quedará impresionado, pero es un pequeño precio a pagar por permanecer seco.

Ahorra 36% Lavado + Repelente de Grangers: era £12,50 ahora £8.06 en Amazon Mire, lavar y reprobar chaquetas es una molestia, pero es necesario hacerlo para que sigan funcionando de manera óptima. Al menos aquí sólo tienes que hacer un paso en lugar de dos. Leer más Leer menos ▼

Está oscureciendo, así que aquí hay una luz que califico. Parece un poco loco, como un pequeño televisor colgado debajo de las barras, pero la viga de corte es excelente y tener un control remoto en la barra es un sueño. Aquí está mi reseña completa si desea conocer toda la primicia, y probé una versión de corta duración que se conectaba directamente a los controles Di2, lo cual fue genial, pero en última instancia es la misma luz.

Magicshine Evo 1100: era £69.75 ahora £48.64 en Amazon Colóquelo debajo de su computadora para obtener una configuración hermosa y ordenada que puede controlar desde las barras. El haz es potente y, como es un haz de corte, la luz que produce no se desperdicia donde no la necesitas. También puedes conseguirlo en blanco, pero si vives en el Reino Unido se volverá terriblemente sucio. Leer más Leer menos ▼

¿A quién no le encantan los AirPods con descuento?

Apple AirPods Pro 3 Este no es el precio más bajo que jamás haya tenido, pero cuesta solo £ 9 más, por lo que es un buen momento para comprar los mejores auriculares de Apple si necesita dar el salto. Leer más Leer menos ▼

¿Quieres conocer tus estadísticas pero no te preocupan las coronas y los vatios de Strava? Bueno, esta computadora Cateye Padrone súper asequible podría ser para ti. Recibió una crítica muy positiva en el sitio el año pasado, y para aquellos de ustedes a quienes les gusta un enfoque más sencillo, podría ser la solución ideal.

Ahorra 26% Computadora para bicicleta Cateye Padrone: era £49.99 ahora £ 37 en Amazon Si quieres buscar KOM o QOM en Strava, este no es el indicado para ti, pero si solo quieres saber tu velocidad, distancia y otras estadísticas básicas sin tener que pagar cientos de libras por el privilegio, es una opción muy atractiva. Leer más Leer menos ▼

Bien, ahora tengo un poco de cafeína, así que comencemos con uno divertido: Calcetines aero baratos que en realidad son rápido. Llevamos un montón de calcetines al túnel de viento recientemente y, felizmente, resulta que no es necesario pagar mucho para ir más rápido, ya que estos números de Rock Bros de Amazon son casi los más rápidos de todos, además de ser casi los más baratos en la prueba. Están a la venta en los EE. UU., pero incluso a precio completo para los del Reino Unido, son tan baratos como los calcetines aerodinámicos. Si quieres saber qué tan rápidos son, bueno… dirígete a nuestro estudio LABS.

Ahorra 17% Calcetines Rock Bros Aero Ciclismo: era $17.99 ahora $14.99 en Amazon Tan baratos como los calcetines aerodinámicos, a la venta y más rápidos que casi cualquier otro producto que hayamos probado. ¿Qué es lo que no te gusta? Leer más Leer menos ▼

Ahorra 0% Calcetines Rock Bros Aero Ciclismo: era £14,99 ahora £14.99 en Amazon No hay descuento en el Reino Unido, pero aun así… son centavos para calcetines aerodinámicos rápidos. Leer más Leer menos ▼