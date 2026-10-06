Nunca ha sido más barato (ni un centavo, pero aún cuenta) comprar un entrenador de interior Wahoo Kickr Core con el engranaje y clic de Zwift súper fácil de usar, así que no te preocupes por tener que cambiar de marcha, simplemente hazlo virtualmente en Zwift; también es mejor para sus componentes.
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Lo más cercano a plug and play que existe en Zwift, con un descuento extremadamente importante. Simplemente coloque su bicicleta en el piñón único, gire un dial hasta que deje de hacer clic y luego cambie a Zwift y la resistencia se alterará automáticamente. Es tan simple que es sorprendente cómo a nadie se le ocurrió hacerlo antes…
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¡Un descuento menor pero aún estás ahorrando más de £100 en el Reino Unido!
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A veces, los clásicos son el camino a seguir, y si necesitas un par de guantes decente para la temporada media, entonces estos guantes impermeables de punto de GripGrab son lo que uso más que cualquier otra cosa. Tengo dos juegos (bueno, uno ahora que mi novia se ha quedado con el juego de repuesto), así que probablemente compraré otro juego para mí.
No tienen nada de sofisticado ni de alta tecnología, solo un guante tejido con una membrana impermeable intercalada en el medio. No son voluminosos, pero los encuentro perfectos cuando está húmedo y en otoño (o en otoño, si eres estadounidense… ¿entendí bien?)
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Como par para primavera y otoño, los adoro. Personalmente, elegiría el par amarillo brillante para mayor visibilidad, pero en cualquier caso, obtendrás una muy buena oferta en algo que uso semana tras semana, año tras año, en el clima más frío.
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¿Quieres fingir que eres Mathieu van der Poel? Pues ahora puedes hacerlo más fácilmente con un 30% de descuento en Oakley Sutros.
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Sesenta dólares de descuento en un buen par de gafas de ciclismo de Oakley es genial. Quizás no sean ideales si tienes una cabeza pequeña, pero estos son los padres de las gafas de sol grandes con forma de escudo.
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Oh sí, aquí vamos… son las cosas buenas…
Para cualquiera que recién se despierte en los Estados Unidos, ahora puede obtener la que probablemente sea la mejor luz trasera para bicicleta por poco más de 40 dólares, con un descuento del 30%.
El Magicshine SEEMEE 300 es tan popular aquí en My Bike (sobre todo porque nunca me callo en todo el invierno) que hay memes internos al respecto. Tiene una duración de batería de 200 horas (no es un error tipográfico) y un LED realmente brillante orientado hacia abajo para iluminar el camino a tu alrededor y aumentar la visibilidad lateral.
Es lo que uso en mis propias bicicletas, y cuando perdí la mía ROGÉ por un reemplazo, tal era mi inconsolabilidad.
40 dólares por una luz trasera de bicicleta realmente brillante es una locura. Brillante, duradero, buenos soportes, visibilidad lateral, bien hecho. Es casi impecable.
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El trato no es tan costoso en el Reino Unido, pero el precio sigue siendo increíble si necesita una luz nueva.
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Las bombas eléctricas están en una trayectoria ascendente en popularidad en la actualidad y, si bien suelen ser más caras que una mini bomba barata, significan un inflado fácil y, de hecho, puedes elegir la presión de los neumáticos en lugar de adivinar.
El AS2 de Cycplus cuesta menos de £ 50 por primera vez, por lo que es un buen momento para dar el paso.
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Ahorra 17% Pequeño, poderoso y capaz de hacerte funcionar nuevamente sin que tengas que pasar minutos golpeando una mini bomba o usando un precioso cartucho de Co2.
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Ahorra 19% Este es básicamente el mismo, pero con una pantalla para que puedas elegir la presión de tus neumáticos, lo cual es genial si realmente estás concentrado.
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Si te despiertas en Nueva York o en algún lugar de longitud similar, te tengo…
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Ahorra 15% ¡Menos de cincuenta dólares es realmente bueno para una bomba eléctrica portátil de calidad!
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Ahorra 15% Esto también es tan barato como lo ha sido la versión pro en los EE. UU.
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Es una oferta menos específica, pero siempre vale la pena recordar que Amazon Prime Day se extiende más allá de Amazon. Actualmente Sigma Sports está teniendo una ENORME liquidación de almacén.
Como ocurre con la mayoría de las ventas en almacén, tienes que tener suerte con la talla… ¡pero puedes tener suerte con un 73 % de descuento en chaquetas de invierno Castelli!
Mientras estamos haciendo luces, también podemos pasar agradablemente a chaquetas impermeables con el tema invernal… Cada año tengo que hacer una revisión masiva de todo mi equipo impermeable, por lo que es un buen descuento en un sistema 2 en 1 de Grangers. No es emocionante y ninguno de tus compañeros de club quedará impresionado, pero es un pequeño precio a pagar por permanecer seco.
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Mire, lavar y reprobar chaquetas es una molestia, pero es necesario hacerlo para que sigan funcionando de manera óptima. Al menos aquí sólo tienes que hacer un paso en lugar de dos.
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Está oscureciendo, así que aquí hay una luz que califico. Parece un poco loco, como un pequeño televisor colgado debajo de las barras, pero la viga de corte es excelente y tener un control remoto en la barra es un sueño.
Aquí está mi reseña completa si desea conocer toda la primicia, y probé una versión de corta duración que se conectaba directamente a los controles Di2, lo cual fue genial, pero en última instancia es la misma luz.
Colóquelo debajo de su computadora para obtener una configuración hermosa y ordenada que puede controlar desde las barras. El haz es potente y, como es un haz de corte, la luz que produce no se desperdicia donde no la necesitas. También puedes conseguirlo en blanco, pero si vives en el Reino Unido se volverá terriblemente sucio.
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¿A quién no le encantan los AirPods con descuento?
Este no es el precio más bajo que jamás haya tenido, pero cuesta solo £ 9 más, por lo que es un buen momento para comprar los mejores auriculares de Apple si necesita dar el salto.
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¿Quieres conocer tus estadísticas pero no te preocupan las coronas y los vatios de Strava? Bueno, esta computadora Cateye Padrone súper asequible podría ser para ti. Recibió una crítica muy positiva en el sitio el año pasado, y para aquellos de ustedes a quienes les gusta un enfoque más sencillo, podría ser la solución ideal.
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Si quieres buscar KOM o QOM en Strava, este no es el indicado para ti, pero si solo quieres saber tu velocidad, distancia y otras estadísticas básicas sin tener que pagar cientos de libras por el privilegio, es una opción muy atractiva.
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Bien, ahora tengo un poco de cafeína, así que comencemos con uno divertido: Calcetines aero baratos que en realidad son rápido.
Llevamos un montón de calcetines al túnel de viento recientemente y, felizmente, resulta que no es necesario pagar mucho para ir más rápido, ya que estos números de Rock Bros de Amazon son casi los más rápidos de todos, además de ser casi los más baratos en la prueba.
Están a la venta en los EE. UU., pero incluso a precio completo para los del Reino Unido, son tan baratos como los calcetines aerodinámicos. Si quieres saber qué tan rápidos son, bueno… dirígete a nuestro estudio LABS.
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Tan baratos como los calcetines aerodinámicos, a la venta y más rápidos que casi cualquier otro producto que hayamos probado. ¿Qué es lo que no te gusta?
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No hay descuento en el Reino Unido, pero aun así… son centavos para calcetines aerodinámicos rápidos.
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Cazadores de ofertas adecuadas, aquí Will Jones, redactor técnico senior de My Bike y buscador principal de ofertas durante los próximos dos días. Dejaré cualquier cosa aquí a medida que los desenterre, así que estad atentos, pero por ahora necesito un café… espera.
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