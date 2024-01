El superequipo belga se muestra reacio a pasarse al tubeless

Enero es un mes extrañamente frenético en el mundo del ciclismo profesional. Los ciclistas profesionales de todo el mundo (bueno, aquellos que no están en el Tour Down Under) suelen descender por las soleadas carreteras de España para sus respectivos campos de entrenamiento de invierno para afinar las piernas y, quizás lo más importante, ajustar sus configuraciones de bicicleta para la nueva temporada. Muchos equipos usarán bicicletas nuevas, algunos equipos tendrán grupos nuevos, pero incluso equipos como Soudal-Quickstep, cuyos patrocinios no han cambiado, todavía dedican tiempo a exprimir hasta el último vatio de su configuración.

ciclismonoticiasEl jefe de noticias, Stephen Farrand, se reunió con el gerente técnico y de desarrollo de Soudal Quick-Step, Nicolas Coosemans, así como con Gian Paolo Mondini de Specialized para discutir las configuraciones de las bicicletas para el próximo año.

Palancas rectas para todos, al instante

Dadas las recientes reglas de la UCI que prohíben la posición extrema de la palanca girada hacia adentro que vimos usar a muchos ciclistas, incluido Remco Evenepoel, la temporada pasada, lo primero que notamos fue que todas las bicicletas ya están configuradas con palancas mucho más rectas.

“Cambiamos a todos, o más o menos a todos, a la nueva posición, (debido a) la nueva regla en diciembre, para que se acostumbren, porque a partir de hoy la regla desaparecerá. Entonces es para todos. Preferimos hacerlo entonces para que se acostumbraran”, dijo Coosemans.

Dado que la nueva regla fue recibida con considerable desdén por parte de algunos corredores, y el especialista en escapadas de Lotto Dstny, Victor Campanaerts, la calificó de “tonterías”, preguntamos si los corredores estaban contentos de hacer el cambio a palancas más rectas inmediatamente en el entrenamiento, a pesar de que muchos de ellos no carreras (y por lo tanto sujetas al reglamento de la UCI) durante algunas semanas o meses todavía.

“En realidad, todo fue mejor de lo que pensábamos”, dijo Coosemans. “No estarán contentos, pero al final les explicamos que la seguridad también es importante y creemos que ayudará”.

El aspecto de seguridad que aborda Coosemans se relaciona con los puntos planteados por Adam Hansen y la CPA, que están a favor de la prohibición porque provoca tensiones innecesarias en las barras, lo que podría provocar grietas y accidentes en el pelotón.

Cámaras sobre tubeless

Una cosa que fue evidente el año pasado mientras caminaba por los distintos paddocks de carreras fue que QuickStep usaba principalmente cámaras de aire, a pesar de que el propio Specialized, el patrocinador de ruedas y neumáticos del equipo, insistía en que tubeless (o 2Bliss, para usar la jerga de marketing) es el configuración óptima.

Cuando se le preguntó si esto iba a cambiar este año, la respuesta fue muy negativa.

“Es exactamente la misma bicicleta con la que terminamos la temporada”, nos informó Coosemans, refiriéndose a neumáticos Specialized Turbo Cotton de 26 mm con carcasa de algodón y cámaras de aire de látex.

Naturalmente la pregunta es por qué no tubeless, a lo que la respuesta de Coosemans fue:

“Vendrá. Es un proyecto en el que estamos trabajando”.

Y de Mondini:

“Por el momento, la solución más rápida que tenemos es la definitiva. Así que ahora los neumáticos de algodón. Nos dan un mejor rendimiento. Así que seguimos adelante”.

Esto contrasta un poco con el material de marketing de Specialized, que se alejó de la promoción de las cámaras de aire con el lanzamiento de las ruedas Rapide CLX II y Alpinist II. Nos preguntamos si también era un problema de seguridad, en términos de protección contra pinchazos, pero Mondini respondió con un “depende del tipo de pinchazo que sufras”, por lo que sigue sin estar claro, aunque parece que el tubeless es algo que se prefiere. el equipo está trabajando hacia.

Curiosamente, la información del campamento del equipo Bora-Hansgrohe en Mallorca indica que el equipo, también patrocinado por Specialized, utiliza tubeless para entrenar y cambiará a tubeless para competir también.

Optimización de la bicicleta TT de Remco

Como campeón mundial de contrarreloj, Remco Evenepoel tiene una configuración bastante ajustada, pero eso no significa que no se puedan realizar mejoras.

“Ya es difícil cambiar algo en Remco porque es súper aerodinámico. Entonces hicimos algunos pequeños cambios; bielas más cortas… Entonces 165 mm… Y también el manillar bajó cinco milímetros. Entonces es bastante porque el sillín subió cinco milímetros. Así que es una ganancia de un centímetro, digamos, lo que supone alguna diferencia”, explicó Coosemans.

Mondini agregó que estos cambios se realizaron en busca de una mejor eficiencia con una mayor cadencia para la superestrella belga:

“Cuando va a toda velocidad, puedes correr mejor, así que probablemente obtendrá una mejor eficiencia en eso (longitud de las bielas). Y ahora también está probando en bicicleta de carretera, así que tal vez pueda ayudarle un poco en cadencias altas y, ya sabes, en subidas difíciles.

“Puede darle la oportunidad de ir más rápido con una gran cadencia y como lo están haciendo las pruebas ahora. Así que veamos”.

Si bien Coosemans señaló que Josh Tarling logró grandes avances en su configuración TT la temporada pasada, sospecha que el piloto de Ineos también se acercará a un nexo entre eficiencia y beneficios aerodinámicos, por lo que verá avances más pequeños esta temporada.

“Creo que ya vimos el año pasado con Tarling que dio algunos pasos más importantes, por lo que para ellos también llegará un momento en el que será con pasos más pequeños”.

Cuando se le preguntó si pensaba que la posición de contrarreloj de Remco era segura, la respuesta de Coosemans fue afirmativa: “Lo es seguro; ya está acostumbrado. Él sube a la bicicleta varias veces a la semana (en su posición de contrarreloj), por lo que esos muchachos están acostumbrados”.