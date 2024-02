Técnicamente no es una chaqueta, debido a su media cremallera, por lo que la inclusión del Velocio Women’s Trail Anorak es una ligera curva en nuestra guía de chaquetas de ciclismo impermeables. La palabra anorak me evoca imágenes de abrigos estilo Paddington Bear; voluminoso, pesado y definitivamente no impermeable… ¡y nada como este, me complace decir!

Este anorak es increíblemente liviano con un ligero toque de elasticidad, muy parecido al Rab Cinder Kinetic, lo que lo hace igualmente cómodo de usar. Tiene algunas características adicionales que lo hacen sentir como una excelente opción para los días grandes, el ciclismo de carretera y el ciclismo todoterreno. Si prefieres una chaqueta en lugar de un anorak, Velocio te ofrece lo que necesitas con su chaqueta Trail Access Hardshell.

Si la idea de media cremallera no es lo tuyo, te insto a que no la descartes desde el principio. Sin embargo, nuestra guía de las mejores chaquetas de ciclismo impermeables incluye una gran cantidad de alternativas con cremallera completa si esto realmente no es para ti.

Diseño y estética

Velocio ha apostado por Pertex para confeccionar esta chaqueta de media cremallera. Las telas de la cara y el respaldo se sienten muy duraderas, pero de ninguna manera son rígidas e inflexibles; fácilmente podría subestimar el rendimiento por el peso y la sensación del mismo. El tejido de 3 capas tiene una clasificación de impermeabilidad de 10 000 k, lo que la sitúa igual que la chaqueta impermeable dhb Trail, pero mucho más transpirable con una clasificación de 30 000 gm2 en comparación con 20 000 gm2. ¿Quieres saber qué diablos significa eso? echa un vistazo a nuestro Guía explicada de tejidos impermeables. .

La construcción de la chaqueta también es inteligente: tiene un ajuste preformado 3D relajado con un toque de elasticidad, por lo que resulta muy cómodo parar a tomar un refrigerio tanto como cuando estás en el manillar. También hay mucho espacio para colocar capas, lo cual es esencial durante los meses de invierno, cuando las condiciones son realmente duras.

Los puños tienen un gran panel elástico en contraste en el interior de la muñeca. No mantiene la chaqueta completamente ajustada sobre las muñecas, lo que facilita ponérsela y quitársela sobre guantes y relojes. Sin embargo, el panel de contraste no es resistente al agua, por lo que vale la pena tenerlo en cuenta si incluso el más mínimo indicio de humedad te vuelve loco. La cremallera, como se mencionó, solo llega hasta la mitad, pero es lo suficientemente grande como para colocar el anorak sobre el casco sin molestias. También hay una cremallera lateral desde la parte inferior hasta la mitad en el lado izquierdo que también ayuda a ponerla y quitarla.

Si tú, como yo, te has tomado muy personalmente la falta de bolsillos en la ropa de mujer, esta chaqueta será una grata sorpresa. Como la cremallera no llega hasta abajo, hay un bolsillo gigante en el estómago de la chaqueta. Piense en un bolsillo con capucha, pero con cremalleras para que todo quede dentro. Es tan grande que podría colocar un par de Soreen’s (un pan de malta blando y afrutado para los de América del Norte) y aún tener espacio, aunque eso podría comprometer sus niveles de comodidad. así que no lo recomendaría. Hay otro bolsillo en la base trasera derecha de la chaqueta. Es más pequeño pero no tan pequeño como los bolsillos de la chaqueta Rapha Trail Gore-tex Infinium; en este puedes conseguir fácilmente un refrigerio adicional o un teléfono móvil pesado. Mi robusto Google Pixel 6 Pro entró con mucho espacio de sobra.

¿Sabes qué más es gigante? ¡La capucha! Si desea que le cubra el casco con una capucha, puede marcar con una marca gigante esa casilla de requisitos. La tela Pertex es tan suave y liviana con un toque elástico que no requiere muchos ajustes para que se ajuste bien. Pero si buscas el ajuste perfecto, hay botones elásticos para que puedas ajustar qué tan ajustada queda la capucha alrededor de tu cara, y otro en la parte posterior de tu cabeza para ajustarla también sobre tu casco.

En cuanto al color, si no te gusta el rojo, también tienes la opción del azul marino. Normalmente no soy del equipo rojo, pero en lo que respecta a los rojos, este es bastante bueno. Velocio también opera programas de reparación y reemplazo por fallas para ayudarlo a aprovechar al máximo sus compras, por lo que si se encuentra con una rotura, hay un camino de regreso.

Actuación

Velocio ciertamente ha agregado toques de lujo, pero ¿todos se acumularon en un día húmedo de senderos, caminos de herradura y barro? La respuesta corta es, sí, ¡lo hicieron genial! El ajuste relajado significa que había mucho flujo de aire, pero hice algunas subidas brutales para probar la transpirabilidad. Incluso después de un duro trabajo, todavía me sentía cómodo y no sentí que el sudor se acumulara en mi interior sin tener adónde ir. Noté algo de aire subiendo por las mangas, pero no fue una gran molestia. Hablando de las mangas, el panel elástico absorbió algo de agua, pero como está en la parte inferior no estuvo expuesto a mucha lluvia y se secó rápidamente. Sin embargo, vale la pena señalar que, especialmente en los días más fríos, mantener las muñecas calientes es clave para mantener las manos calientes, ya que los vasos sanguíneos están muy cerca de la superficie allí.

La naturaleza impermeable de la chaqueta es perfectamente amplia. Si bien no es necesariamente el más alto en términos de estadísticas en lo que respecta a la cabeza hidrostática, nunca encontré entrada de agua y parece haber logrado el equilibrio perfecto entre ser lo suficientemente impermeable para mantener el agua afuera y al mismo tiempo lo suficientemente transpirable. que no te empapes de sudor al mismo tiempo.

Además de ser transpirable e impermeable, también es un anorak bastante acogedor. Ese poco de elasticidad en la tela significaba que se movía libremente sobre mi ropa… es casi (pero no del todo) como si no estuvieras usando un impermeable. Velocio lo describe como “una carcasa ligera, duradera, impermeable y transpirable para las condiciones más duras”, ¡y estoy completamente de acuerdo! ¡Lluvia o barro, no pasaba!

¡Los botones para ajustar la capucha y el dobladillo trasero son los mejores de todas las chaquetas que he probado! Son grandes, planos y fáciles de encontrar, incluso con guantes gruesos. Si quieres apretar el dobladillo o cambiar el ajuste de la capucha mientras estás en movimiento, o usar guantes de invierno, es muy fácil.

La practicidad cuando los elementos te atacan es algo que realmente empiezas a valorar y creo que eso es lo que te ofrece el anorak. Los bolsillos eran un sueño, mucho espacio para mi teléfono gigante. Me gusta la ropa que te permite decidir sacar por completo el equipaje de la bicicleta, y esto añade mucho espacio de almacenamiento a tu conjunto. También es un almacenamiento confiable, mi teléfono estaba completamente seco incluso después de aguaceros sostenidos. Un toque muy bien pensado es que los forros internos de los bolsillos tienen ventilación, lo que significa que el vapor puede escapar en lugar de condensarse dentro del bolsillo, protegiendo sus dispositivos electrónicos y/o refrigerios para que no se empapen.

Valor

Después de un viaje muy empapado y embarrado, me sorprendió gratamente estar completamente seco por debajo y cómodo todo el tiempo que estuve afuera. Los bolsillos mantuvieron mis pertenencias secas y todos los ajustes fueron fáciles de realizar mientras conducía. Todo funcionó a la perfección y eso tiene un costo. Esta chaqueta está en el extremo superior de la escala en términos de precio y, para mí, eso la convertiría en mi única chaqueta impermeable a largo plazo. Sin embargo, si todo funciona perfectamente, ¿quizás no sea tan malo?

Todo se reduce a lo que más valoras. Ajuste, comodidad y funcionalidad aquí, junto con protección y un buen paquete estético, ciertamente se mantiene firme frente a opciones de precios similares. ¿Una ganga? Quizás no, pero tampoco es demasiado caro.

Veredicto

Es una chaqueta hermosa que es protectora y transpirable, además los toques de funcionalidad son los mejores de su clase. Los bolsillos grandes con rejillas de ventilación para que sus productos no se condensen también son un movimiento muy inteligente.

Es caro, no se puede escapar de eso, pero funciona tan bien como opciones de precio similar de otras marcas en un paquete liviano y encantador. Si puedes manejar media cremallera, también ganarás espacio de almacenamiento adicional, lo cual nunca es malo.