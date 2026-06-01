El nuevo campeón se deshace de sus rivales y cruza la meta en Ponderosa Pines con una ventaja de seis segundos sobre el segundo clasificado, Brent Rees.

Cameron Scott estuvo a punto de fallar en el Campeonato Nacional AusCycling Gravel el año pasado, pero el domingo regresó a Ponderosa Pines y dio en el blanco.

El habitual de la ruta, que también se dedica a la pista, ahora tendrá todos los incentivos para aventurarse en la grava de forma más regular, dado que tiene una camiseta verde y dorada para exhibir.

El joven de 28 años, que corre en la ruta con Li Ning Star, y anteriormente pasó dos años en el WorldTour con Bahrain Victorious, abrió un hueco en la carrera hacia la línea, lanzándose temprano mientras se sacudía al último del pequeño grupo de corredores que quedaban al frente.

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“Había que acelerar a fondo desde abajo, pero sí, afortunadamente había viento de cola”, dijo Scott después de reclamar el título con un tiempo de 4:03:47 en el recorrido enteramente de tierra de 123 km con 1.600 m de desnivel.

Scott cruzó la línea seis segundos por delante de Brent Rees, quien a principios de este mes quedó séptimo en la carrera SEVEN UCI Gravel World Series en Australia Occidental. Harrison Bennington fue tercero, siete segundos más atrás.

Fue otro día de carreras embarrado, luego de una lucha por el título femenino en mojado el sábado ganada por Tiffany Cromwell (Canyon-SRAM), y el campo se fue reduciendo progresivamente a medida que avanzaba en una vuelta del Western Loop de 17,5 km y dos vueltas del circuito principal.

“No estaba realmente seguro de qué esperar hoy con las condiciones, pero fue solo una carrera de eliminación: los muchachos fueron cayendo lentamente uno por uno”, dijo Scott a AusCycling. “Estos muchachos me tuvieron en las subidas, pero tuve que medir mi esfuerzo y regresar en los descensos. Creo que todos estábamos bastante agotados, al final no hubo muchos ataques”.

Lo que resultó ser del agrado de Scott. El año pasado terminó detrás de Mark O'Brien, que consiguió el título con una salida en solitario. Este año, O'Brien quedó noveno.

Aunque Scott no es precisamente un habitual en el circuito de gravel, es una disciplina en la que ha estado sumergiéndose durante varios años; de hecho, consiguió el segundo puesto en Gravelista en el primer año de las UCI Gravel World Series en 2022.

La victoria sobre grava del domingo en Australia del Sur significa que Scott tendrá el título australiano en un año en el que la nación también albergará el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI, aunque las pesadas subidas en la ruta de 140,7 km con 3.625 m de desnivel pueden no ser tan atractivas para el velocista.