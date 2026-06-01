El nuevo campeón se deshace de sus rivales y cruza la meta en Ponderosa Pines con una ventaja de seis segundos sobre el segundo clasificado, Brent Rees.

Cameron Scott estuvo a punto de fallar en el Campeonato Nacional AusCycling Gravel el año pasado, pero el domingo regresó a Ponderosa Pines y dio en el blanco.

El habitual de la ruta, que también se dedica a la pista, ahora tendrá todos los incentivos para aventurarse en la grava de forma más regular, dado que tiene una camiseta verde y dorada para exhibir.

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