Las altas temperaturas continúan afectando la semana de los campeonatos nacionales en medio de una creciente preocupación por la salud de los ciclistas.

La carrera de élite masculina en ruta del Campeonato Nacional de Francia se ha visto acortada en una vuelta debido a las altas temperaturas.

Una distancia de 16,3 kilómetros, el equivalente a una vuelta completa al recorrido de La Tour-du-Pin, en la región francesa de Isère, fue eliminada del circuito este domingo “después de discusiones y consultas con todas las partes interesadas” debido a “las condiciones climáticas”.

El anuncio fue realizado por la Federación Francesa de Ciclismo (FFC) y informado en L'Equipe.

Los corredores aún tendrán que recorrer 225,5 kilómetros con 3.206 metros de desnivel positivo, incluidas 13 vueltas al circuito. Se prevé que hoy las temperaturas en la zona alcancen unos 37 grados centígrados.

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Esta es la última de una serie de modificaciones en las carreras del Campeonato Nacional como resultado de la ola de calor que actualmente asa Europa con temperaturas que superan los 30 grados centígrados y más de 40 en algunos lugares.

Las contrarreloj individuales se retrasaron tanto en los Países Bajos como en Italia; en una entrevista con bici.proel médico del equipo XDS Astana, Emilio Magni, emitió una dura advertencia sobre los graves problemas que podría causar el calor tras la retirada de Elisa Longo Borghini del Tour de Suiza por problemas de salud relacionados con el calor.

Con el Tour de Francia comenzando en Barcelona la próxima semana, el impacto de las altas temperaturas seguirá generando preocupación mientras persista la ola de calor.