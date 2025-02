El nuevo programa Mycanyon permitirá a los clientes elegir entre una gama de trabajos de pintura especiales y especificaciones personalizadas una gama de componentes

Canyon ha lanzado su primer programa de bicicletas personalizadas, que se llamará 'Mycanyon'. El programa, que se lanzará primero en los EE. UU., Permitirá a los clientes elegir entre varios acabados de pintura personalizados, así como grupos de especificaciones, ruedas y componentes utilizando un nuevo configurador personalizado Canyon en el sitio web de la marca.

Canyon ha proporcionado a sus atletas bicicletas pintadas a medida con bastante regularidad a lo largo de los años. Un modelo particularmente memorable fue la bicicleta de triatlón Speedmax pintada personalizada inspirada en el pescado Humuhumunukunukuapua'a (sí, realmente) para Ironman Kona en 2022. Un modelo más reciente fue el arcoirbow Aeroad Cfr.

Ahora, sin embargo, la marca dice que se está dando cuenta del sueño original del fundador Roman Arnold de proporcionar bicicletas personalizadas para sus clientes.

El programa Mycanyon solo contará con un modelo para comenzar, que será el modelo Aeroad CFR Road, la máquina de carreras de carretera insignia de la marca y una bicicleta que muchos consideran una de las mejores bicicletas de carretera.

Canyon afirma que el nuevo programa ofrecerá una 'selección simplificada de opciones de lujo' en lugar de abrumar a los clientes con innumerables opciones de especificaciones ilimitadas. Los clientes no podrán crear sus propios diseños de marco, sino que eligen entre 13 opciones de especificaciones de pintura. Las principales opciones de especificaciones personalizadas se desglosarán de la siguiente manera:

1. Estética – Elija un acabado de pintura personalizado e incluso agregue una pegatina de nombre.

2. Adaptar – Elija su sillín y longitud del tallo.

3. Función – Elija el grupo, las ruedas y los neumáticos.

Las bicicletas CFR de Mycanyon Aeroad se pueden especificar con los grupos Shimano Dura-ACE o Sram Red Axs, aunque no habrá una opción Campagnolo Super Record WR en la actualidad. Habrá opciones de silla de Selle Italia y Zipp o DT Swiss Wheelsets con una selección de neumáticos Continental o Pirelli. Los clientes también podrán personalizar las longitudes de STEM de especificaciones en el manillar de Pace Canyon, algo que actualmente no se ofrece en los pedidos de bicicleta estándar. Aunque hay muchas opciones, el cliente no puede especificar la longitud de su brazo de la manivela o elegir el manillar CANYON PACE AERO DROP como opción.

Canyon dice que cada pedido de Mycanyon tomará de seis a doce semanas, un nuevo configurador y aplicación personalizados del sitio web permitirá a los clientes adaptar sus pedidos y rastrear el progreso de su construcción. El programa Mycanyon se lanzará de inmediato en los Estados Unidos, en abril para los clientes de Asia-Pacífico y al final del verano de este año para las ubicaciones de Europa y el resto del mundo.

El modelo Aeroad CFR más caro en los EE. UU. Es de $ 9,999. Incluso con el recargo de pintura más premium, que cuesta $ 1,500, la bicicleta todavía cuesta menos que algunos competidores. Aunque indudablemente costoso, Canyon parece haber logrado mantener bajos los costos en comparación con algunos de sus rivales, aunque aún no sabemos si habrá recargos personalizados adicionales.

Opciones de pintura

Fabrio

Cuando se trata de elegir la pintura, Canyon ha creado tres colecciones de pintura para elegir, se nombrarán: Fabrio, Mano y Opus y todos serán pintados a mano.

El Fabrio Los diseños de la colección combinan pigmentos especiales y calcomanías iridiscentes que cambian de apariencia a medida que la bicicleta refleja la luz 'según Canyon. Tres opciones estarán disponibles en la colección; Polvo de oro, Vía Láctea y materia oscura.

Las opciones de pintura de Fabrio tendrán un costo de actualización de $ 500.

Mango

Los marcos de Mano están pintados a mano, lo que dice que Canyon hará que cada uno sea ligeramente diferente, sin nadie lo mismo. La primera serie de la colección se llamará 'Astro' y presenta pintura inspirada en el cosmos.

Se ofrecerán cuatro acabados (en la foto a continuación): Henize, Leo, Carina y Himiko. Los aficionados a la astrología ya pueden saberlo, pero estos nombres se refieren a las cuatro nebulosas más grandes conocidas en el cielo nocturno.

Los marcos de colección de Mano tendrán un recargo de $ 700.

Opus

La colección Opus está compuesta por dos diseños creados por los conocidos artistas Felipe Pantone y Elena Salmistraro. Canyon dice que cada uno de estos diseños exige “un trabajo de pintura profundamente complejo que es extremadamente difícil de lograr”.

El misterioso artista de graffiti argentino / español Pantone se centra en el 'caos organizado' de la velocidad y la pintura presenta destellos monocromáticos.

El artista italiano Salmistraro ha utilizado la magia del color para crear un diseño de aeroad 'alegre' que se puede ver a continuación.

Ambos diseños de Opus serán corridos por los mejores jinetes de WorldTour en los pelotones masculinos y femeninos en los próximos meses.

Canyon también afirma que colaborarán con otros artistas en los diseños de marco de Opus en el futuro.

Opus Collection Bikes llevará un recargo de $ 1500.