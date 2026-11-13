El entrenamiento de FasCat proporcionará “revisiones de temporada impulsadas por IA” para informar la preparación futura e “identificar patrones y conocimientos que de otro modo podrían pasar desapercibidos”.

Canyon-SRAM ha anunciado un socio de investigación y desarrollo de IA para el resto de 2026, y el equipo alemán trabajará con FasCat Coaching mientras se preparan para la temporada 2027.

En lo que parece ser una novedad en el pelotón femenino, Canyon-SRAM utilizará la plataforma de entrenamiento CoachCat AI de FasCat para realizar una “revisión de temporada impulsada por AI” de sus ciclistas para ayudar a prepararse para la nueva temporada.

El equipo dice que CoachCat puede analizar el historial de desempeño de los ciclistas a lo largo de su carrera “para identificar patrones e ideas que de otro modo podrían pasar desapercibidas”. Se dice que el sistema es capaz de examinar la efectividad de los bloques de entrenamiento basándose en varias métricas, incluido el calor, la altitud, la carga de entrenamiento, la frecuencia cardíaca y el seguimiento del sueño.

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Canyon-SRAM trabajó con FasCat en el período previo al Tour de France Femmes de este año, y la compañía analizó los datos históricos de sus ciclistas para generar predicciones para la carrera en sí y el entrenamiento y preparación posteriores.

“Los equipos WorldTour cuentan con una gran cantidad de datos sin explotar que podrían decirles exactamente por qué un ciclista ganó o perdió, y qué cambiar. CoachCat descubre eso en minutos, no en meses. Trabajar con Canyon-SRAM nos permite demostrar al más alto nivel del deporte lo que nuestra IA hace todos los días por los atletas en nuestra plataforma”, dijo Frank Overton, fundador y director ejecutivo de FasCat Coaching, que ha estado en el negocio desde 2003.

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El equipo adoptará una nueva apariencia para 2027 cuando la líder y subcampeona del Tour de Francia Femmes, Kasia Niewiadoma-Phinney, se vaya a Lidl-Trek. Cecilie Uttrup Ludwig y Tiffany Cromwell también se encuentran entre las salidas notables.

Lucinda Brand, Steffi Häberlin y Georgia Baker encabezan la lista entrante, mientras que la joven talento alemana Antonia Niedermaier asumirá el papel de liderazgo de Niewiadoma-Phinney en las carreras más importantes del año.

“Siempre estamos buscando nuevas formas de entender el rendimiento, y el análisis de IA del historial completo de un ciclista es el siguiente paso natural”, dijo el director de rendimiento de Canyon-SRAM, Dan Fleeman.

“Los análisis de inteligencia artificial de FasCat brindan a nuestro personal de desempeño una visión nueva y objetiva de lo que ha impulsado los mejores resultados de cada ciclista y de dónde podemos construir para 2027. Hemos disfrutado explorando esto juntos”.

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