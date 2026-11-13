El entrenamiento de FasCat proporcionará “revisiones de temporada impulsadas por IA” para informar la preparación futura e “identificar patrones y conocimientos que de otro modo podrían pasar desapercibidos”.


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Canyon-SRAM ha anunciado un socio de investigación y desarrollo de IA para el resto de 2026, y el equipo alemán trabajará con FasCat Coaching mientras se preparan para la temporada 2027.

En lo que parece ser una novedad en el pelotón femenino, Canyon-SRAM utilizará la plataforma de entrenamiento CoachCat AI de FasCat para realizar una “revisión de temporada impulsada por AI” de sus ciclistas para ayudar a prepararse para la nueva temporada.

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