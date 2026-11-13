Su regreso a las carreras es incierto tras su caída en Zeddam


Comparte este artículo



0

Únete a la conversación


Síganos

Agréguenos como fuente preferida en Google





Suscríbete a nuestro boletín


Una caída tardía durante el Campeonato Europeo de Ciclocross UEC del sábado no solo impidió a Ceylin del Carmen Alvarado luchar por la victoria, sino que obligó al piloto de Fenix-Premier Tech a abandonar la carrera de esta semana.

Alvarado había estado a punto de ganar la carrera femenina de élite en Zeddam el sábado, pero se quedó atrás en el ascenso final de la dura carrera de 99 pasos. Luego, mientras luchaba por regresar al dúo líder de Marie Schreiber y Lucinda Brand, se estrelló y se lastimó la mano.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: