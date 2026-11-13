Su regreso a las carreras es incierto tras su caída en Zeddam

Una caída tardía durante el Campeonato Europeo de Ciclocross UEC del sábado no solo impidió a Ceylin del Carmen Alvarado luchar por la victoria, sino que obligó al piloto de Fenix-Premier Tech a abandonar la carrera de esta semana.

Alvarado había estado a punto de ganar la carrera femenina de élite en Zeddam el sábado, pero se quedó atrás en el ascenso final de la dura carrera de 99 pasos. Luego, mientras luchaba por regresar al dúo líder de Marie Schreiber y Lucinda Brand, se estrelló y se lastimó la mano.

Después del accidente, se pudo ver a Alvarado estrechando la mano lesionada, y cuando cruzó la línea en tercer lugar, ya no podía sostener el manillar.

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Los exámenes médicos realizados desde el incidente revelaron que Alvarado había sufrido un desgarro del ligamento del pulgar derecho y la fecha de su regreso a la competencia es incierta.

“Usará un aparato ortopédico hecho a medida y su regreso a las carreras de ciclocross dependerá de cómo progrese su recuperación. ¡Le deseamos una pronta recuperación!” lea una publicación en la cuenta de Instagram de Alvarado y su equipo.

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Alvarado estaba programado para correr este miércoles 11 de noviembre en la tercera ronda del Superprestige en Niel, pero eso ahora está fuera de discusión, ya que la ronda Merksplas de este fin de semana y la carrera X2O Trofee en Hamme-Zogge también parecen poco probables.

Con Alvarado fuera de competencia tras su accidente, la carrera se destacó por el controvertido descenso de la ciclista luxemburguesa Marie Schreiber. Aunque cruzó la meta en primer lugar, la victoria fue para Brand después de que el sprint de Schreiber fuera considerado irregular, y la joven de 23 años acusó más tarde a los comisarios de robarle el momento más importante de su carrera.

Alvarado es una de las principales figuras del deporte y ha ganado casi todos los honores en este deporte. Es la actual campeona nacional holandesa y ganó tanto el Campeonato Mundial como el Europeo en 2020, así como la Copa del Mundo de toda la temporada en 2024. Aún no ha alcanzado las alturas esta temporada, aunque su tercer lugar en la Eurocopa fue una indicación de que estaba progresando hacia su mejor forma.

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