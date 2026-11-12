'Veremos qué pienso al respecto en el futuro. Pero por ahora me estoy dando tiempo'

El futuro de la superestrella francesa Paul Seixas sigue en el aire a medida que avanza la temporada baja, y el contrato del Decathlon CMA CGM del joven de 20 años expira al final de la temporada 2027.

Seixas es la estrella en ascenso más brillante de este deporte, ya que ganó La Flèche Wallonne, Itzulia Basque Country e Il Lombardia esta temporada y terminó cuarto en su debut en el Tour de Francia.

Decathlon espera mantener a su líder a bordo mucho más allá de esa fecha, mientras busca desafiar a Tadej Pogačar y heredar la corona eslovena como el corredor más dominante del mundo, aunque el UAE Team Emirates-XRG se encuentra entre los equipos interesados ​​en su firma.

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Seixas se encuentra actualmente disfrutando de sus vacaciones fuera de temporada en Asia, participando en el Criterium del Tour de Francia en Singapur antes de dirigirse a su evento hermano en Saitama. el dijo L'Equipe que está dejando de pensar en las negociaciones contractuales por ahora, diciendo que “se volvería loco” si dedicara demasiado tiempo a pensar en el proceso.

“Estoy de vacaciones ahora mismo. Si empiezo a discutir contratos aquí, creo que me volveré loco. Me he tomado este tiempo para descansar, y creo que si no pienso en ello por ahora, las cosas podrían quedar más claras cuando lo piense nuevamente. Veremos qué pienso al respecto en el futuro. Pero por ahora, me estoy dando tiempo”, dijo Seixas.

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“Son unas vacaciones, de eso no hay duda. Lo estoy disfrutando mucho; me tomé el descanso que quería. Por supuesto, son uno o dos días ocupados, pero por otro lado, disfruto estar lejos y ver cosas que son completamente nuevas para mí, así que es genial. El verdadero reinicio será el 20 de noviembre, unos días después de Saitama, lo que me da tiempo para descansar un poco y reajustarme. Y luego volveré a competir”.

A pesar de no querer dedicar su espacio mental a pensamientos sobre su futuro, Seixas reconoció que es una realidad dentro del deporte. Sin embargo, considera que las especulaciones sobre su futuro son “inútiles”.

“Creo que es parte del deporte. Es normal que la gente hable de lo que sigue; es bueno, porque significa que la gente está interesada en mí y quiere saber hacia dónde voy”, dijo.

“Personalmente, sin embargo, a veces lo encuentro un poco inútil. ¿Me quedaré? ¿No me quedaré? En este momento no hay certeza. A veces me encuentro con artículos, cosas en las redes sociales, y me hace reír un poco porque hay cosas que aprendo”.

Seixas sí habló un poco sobre sus esperanzas para su futuro contrato, sea donde sea. En lugar de que las consideraciones financieras ocupen el primer plano de su mente, está priorizando otras cosas.

“Podrían ofrecerme la luna. Es una pregunta muy difícil para mí”, dijo.

“Estoy buscando un sentimiento, una conexión. Quiero sentirme realmente en sincronía con este equipo, con la gente que me agrada. Creo que, en última instancia, eso es lo más importante”.

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