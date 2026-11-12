'Veremos qué pienso al respecto en el futuro. Pero por ahora me estoy dando tiempo'


Comparte este artículo



0

Únete a la conversación


Síganos

Agréguenos como fuente preferida en Google





Suscríbete a nuestro boletín


El futuro de la superestrella francesa Paul Seixas sigue en el aire a medida que avanza la temporada baja, y el contrato del Decathlon CMA CGM del joven de 20 años expira al final de la temporada 2027.

Seixas es la estrella en ascenso más brillante de este deporte, ya que ganó La Flèche Wallonne, Itzulia Basque Country e Il Lombardia esta temporada y terminó cuarto en su debut en el Tour de Francia.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: