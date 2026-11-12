La FSCL cuestiona la decisión del jurado y pide que los resultados “se determinen en función del orden en que los corredores cruzaron la línea de meta”


Comparte este artículo



13

Únete a la conversación


Síganos

Agréguenos como fuente preferida en Google





Suscríbete a nuestro boletín


La federación ciclista de Luxemburgo ha presentado oficialmente una denuncia en un intento de anular y reinstaurar a Marie Schreiber como ganadora del título europeo de ciclocross.

Schreiber cruzó la línea de meta primero en la carrera femenina de élite en el Campeonato Europeo de Ciclocross del fin de semana, pero fue relegada al segundo lugar por lo que los oficiales de carrera consideraron un sprint irregular.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: