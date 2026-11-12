La FSCL cuestiona la decisión del jurado y pide que los resultados “se determinen en función del orden en que los corredores cruzaron la línea de meta”

La federación ciclista de Luxemburgo ha presentado oficialmente una denuncia en un intento de anular y reinstaurar a Marie Schreiber como ganadora del título europeo de ciclocross.

Schreiber cruzó la línea de meta primero en la carrera femenina de élite en el Campeonato Europeo de Ciclocross del fin de semana, pero fue relegada al segundo lugar por lo que los oficiales de carrera consideraron un sprint irregular.

Schreiber se desplazó hacia la izquierda en el sprint doble hacia la línea con Lucinda Brand (Países Bajos), que el jurado de comisarios de la UCI castigó con el descenso al segundo puesto, una decisión que ha resultado controvertida.

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Después de que Schreiber se quejara de que “es una falta de respeto robarme el momento más importante de mi carrera”, la Federación de Ciclismo de Luxemburgo (FSCL) anunció que había abordado formalmente el asunto con el organizador de la carrera, la Unión Ciclista Europea (UEC).

“Tras la carrera femenina en el Campeonato de Europa de ciclocross, la FSCL presentó oficialmente una queja ante la UEC sobre la decisión del jurado”, se lee en un comunicado.

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“Es por eso que la FSCL pide que la clasificación de las carreras se determine en función del orden en que los corredores cruzaron la línea de meta”.

¿Cómo se puede realmente apelar la decisión?

No está claro exactamente cómo la FSCL espera que se revoque la decisión.

Afirma haber presentado una denuncia ante la UEC, que organiza los campeonatos europeos pero no los dirige desde el punto de vista disciplinario. Esta responsabilidad, como ocurre con todas las carreras sancionadas por la UCI, recae en la UCI, que aplica su reglamento a través de un jurado compuesto por varios comisarios.

El reglamento de la UCI establece que las infracciones relacionadas con incidentes de carrera -entre los que se incluye el sprint irregular- “no son susceptibles de recurso”, salvo la multa que se haya aplicado. Por tanto, se puede discutir el elemento monetario de un castigo, pero nada más.

Sin embargo, el reglamento de la UCI deja cierto margen de maniobra, afirmando más tarde que su Comisión Disciplinaria, que normalmente se ocupa de cuestiones más generales y más serias, puede intervenir e incluso revocar una decisión.

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“La Comisión Disciplinaria podrá, por iniciativa propia o previa solicitud, decidir suspender la ejecución de una decisión del Colegio de Comisarios”, establece el reglamento de la UCI.

La Comisión Disciplinaria puede decidir sobre infracciones raciales “que puedan tener una influencia en la conducta deportiva o en el resultado de un evento”, como éste.

Sin embargo, la misma sección del reglamento también establece que la Comisión Disciplinaria puede intervenir “en caso de que los hechos no hayan sido observados por el Colegio de Comisarios o en caso de que todos los hechos relevantes para la evaluación de la infracción no estuvieran disponibles en el momento en que el Colegio de Comisarios se disolvió”. Sólo en este último caso la decisión de la Comisión Disciplinaria sustituirá a la del Colegio de Comisarios, según las reglas.

Lo que esto sugiere es que la Comisión Disciplinaria interviene cuando ha habido un error en el proceso, no para revisar una sentencia plenamente informada dictada por un comisario. En este caso, los comisarios tenían todos los datos disponibles en forma de vídeo, por lo que es difícil ver alguna disposición para revocar su decisión en esta sección del reglamento.

Schreiber y la federación de Luxemburgo podrían, en teoría, emprender acciones legales y presentar un caso ante el Tribunal Internacional de Arbitraje Deportivo, donde la UCI es regularmente cuestionada por decisiones disciplinarias.

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