El campeón británico 'no dejó de creer hasta que faltaba una vuelta'


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Un comienzo lento descarriló el intento de Cameron Mason de volver al podio en la carrera masculina de élite en el Campeonato Europeo de Ciclocross UEC el domingo. Partiendo desde la segunda fila, el campeón británico quedó en el puesto 27 después de que el piloto suizo Kevin Kuhn, que también partía desde la segunda fila, hiciera el hoyo y liderara la carrera en el duro recorrido de Zeddam, en los Países Bajos.

Una vuelta más tarde, cuando el pelotón se iba extendiendo y empezaban a formarse huecos, Mason estaba 17 segundos atrás, en la 23ª posición. Sin darse por vencido, el joven de 26 años comenzó a perseguirlos, tratando de abrirse camino entre los corredores en un recorrido técnico que ofrecía lugares limitados para adelantar.

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