El campeón británico 'no dejó de creer hasta que faltaba una vuelta'

Un comienzo lento descarriló el intento de Cameron Mason de volver al podio en la carrera masculina de élite en el Campeonato Europeo de Ciclocross UEC el domingo. Partiendo desde la segunda fila, el campeón británico quedó en el puesto 27 después de que el piloto suizo Kevin Kuhn, que también partía desde la segunda fila, hiciera el hoyo y liderara la carrera en el duro recorrido de Zeddam, en los Países Bajos.

Una vuelta más tarde, cuando el pelotón se iba extendiendo y empezaban a formarse huecos, Mason estaba 17 segundos atrás, en la 23ª posición. Sin darse por vencido, el joven de 26 años comenzó a perseguirlos, tratando de abrirse camino entre los corredores en un recorrido técnico que ofrecía lugares limitados para adelantar.

Al comienzo de la sexta de nueve vueltas, Mason había subido al décimo lugar, a 21 segundos. Pero en ese momento, tres corredores, incluido el eventual ganador Thibau Nys (Bélgica), se habían alejado.

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Después de dar un gran giro de velocidad en la vuelta siete, Mason marcó la vuelta más rápida de la carrera en 6:19, un segundo más rápido que Nys. Luego se acercó a un grupo perseguidor de tres corredores, que rápidamente acortaba distancias y alcanzó a Kuhn en la penúltima vuelta.

Con sólo dos corredores al frente, la medalla de bronce todavía estaba en juego. Así que Mason se puso al frente del grupo perseguidor, acercándose a siete segundos del dúo líder, pero los otros corredores del grupo no pudieron o no quisieron brindar asistencia, y la brecha creció.

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Al inicio de la vuelta de campana, el grupo perseguidor estaba a 12 segundos y enzarzado en la batalla por el tercer puesto, que finalmente se llevó Niels Vandeputte (belga). Mason cruzó la línea en sexto lugar y todavía busca igualar o superar su segundo lugar en 2023 en Pontchâteau, Francia.

“No dejé de creer hasta una vuelta para el final, cuando lo desperdicié todo. Incluso después de la impactante posición en la que me puse en la primera parte de la carrera, no me criaron para rendirme”, escribió Mason en las redes sociales.

“Hoy, como con el resto de la vida, me di cuenta de que nadie va a hacerlo por ti. Habrá muchas personas maravillosas que te ayudarán, guiarán y creerán en ti. Pero cuando realmente importa, todo depende de ti”.

“Por eso hoy duele tanto. Mostrar cuánto lo deseaba, pero no lograr un resultado en el papel. “Pero qué privilegio es poner mi corazón y mi alma en hacer cosas difíciles. Estaré detrás.”

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