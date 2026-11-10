Rune Herregodts se une a Uijtdebroeks con el conjunto español


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Movistar Team anunció el fichaje del campeón belga Rune Herregodts por tres años.

Este año, compitiendo para el UAE Team Emirates-XRG, el joven de 28 años se adjudicó el sorprendente título nacional de carreras en ruta de una gran escapada que escapó y frustró a favoritos como Jasper Philipsen en un recorrido mayoritariamente llano alrededor de Amberes en ausencia de estrellas como Wout van Aert, Remco Evenepoel y el campeón defensor Tim Wellens.

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