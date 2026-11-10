Rune Herregodts se une a Uijtdebroeks con el conjunto español

Movistar Team anunció el fichaje del campeón belga Rune Herregodts por tres años.

Este año, compitiendo para el UAE Team Emirates-XRG, el joven de 28 años se adjudicó el sorprendente título nacional de carreras en ruta de una gran escapada que escapó y frustró a favoritos como Jasper Philipsen en un recorrido mayoritariamente llano alrededor de Amberes en ausencia de estrellas como Wout van Aert, Remco Evenepoel y el campeón defensor Tim Wellens.

“Estoy muy emocionado de unirme al equipo. Por lo que he visto hasta ahora, estamos trabajando en la dirección correcta”, dijo Herregodts en el comunicado de prensa.

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“Creo que el equipo está progresando mucho en términos de rendimiento y, para mí, este es un buen entorno para mostrar mi calidad, ayudar al equipo y también tener más oportunidades en escapadas y clásicos. Tengo muchas ganas de que llegue el año que viene y de tener una gran temporada juntos. Estoy convencido de que tendremos éxito”.

Herregodts se convertirá en la segunda carrera belga para el equipo español WorldTour, uniéndose a Cian Uijtdebroeks, que dejó Visma-Lease a Bike por Movistar tras la temporada 2025.

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“He hablado un poco con Cian y también con el equipo para conocer su forma de trabajar”, añadió Herregodts. “Se mostró muy entusiasmado y eso ha reforzado mi confianza en que este es un buen lugar para desarrollar mi carrera como ciclista”.

Tras iniciar su carrera de élite con el equipo Flandes-Baloise en 2021, con el que ganó la Ronde van Drenthe y una etapa de la Ruta del Sol, Herregodts se incorporó al WorldTour con Intermarché en 2023, ganando el ZLM Tour al año siguiente.

Herregodts, un fuerte corredor de escapada y rápido finalizador en grupos pequeños, el tiempo con el UAE Team Emirates fue menos fructífero, y el título belga fue su victoria singular para el equipo, aunque fue uno de los días más importantes de su carrera.

El director deportivo, Sebastián Unzué, afirmó: “Rune llega al equipo en un momento de plena madurez, con la experiencia y la calidad necesarias para aportar en diferentes terrenos. Estoy convencido de que su llegada aportará un gran valor al grupo”.

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