Las defensas del Tour de France Femmes y del Campeonato Mundial son una prioridad para el corredor holandés


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El entrenador del FDJ United-SUEZ, Lars Boom, describió los principales objetivos de Demi Vollering para la temporada 2027 y habló de lo que salió bien en una campaña 2026 increíblemente exitosa.

Vollering disfrutó de su temporada más exitosa hasta el momento, con victorias en el Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja, el Giro de Italia femenino, el Tour de Francia femenino y los Campeonatos Mundial y Europeo, entre 16 victorias.

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