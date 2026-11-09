Las defensas del Tour de France Femmes y del Campeonato Mundial son una prioridad para el corredor holandés

El entrenador del FDJ United-SUEZ, Lars Boom, describió los principales objetivos de Demi Vollering para la temporada 2027 y habló de lo que salió bien en una campaña 2026 increíblemente exitosa.

Vollering disfrutó de su temporada más exitosa hasta el momento, con victorias en el Tour de Flandes, Lieja-Bastoña-Lieja, el Giro de Italia femenino, el Tour de Francia femenino y los Campeonatos Mundial y Europeo, entre 16 victorias.

El lunes añadió otro trofeo a su colección, llevándose a casa el trofeo Keetie van Oosten-Hage como la mejor ciclista holandesa del año. Es la segunda vez que gana el premio, ya que anteriormente lo había hecho en 2023.

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En la ceremonia en Utrecht, Boom dijo WielerFlits sobre los objetivos de Vollering para 2027, y es probable que su calendario siga un patrón familiar.

“Bueno, pienso en el Tour de Francia otra vez. Y en defender su título mundial”, dijo Boom sobre sus principales prioridades para la próxima temporada. Sin embargo, sus objetivos a principios de temporada y su punto de partida aún no se han definido.

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“Volverá a correr algunas Clásicas y tal vez el Giro. Es un poco obvio, por supuesto, pero creo que el Tour y el Campeonato Mundial volverán a ser hitos importantes”.

Vollering ha estado en EE. UU. en las últimas semanas, viajando por California y Oregón y participando en eventos y carreras con los patrocinadores Specialized, Red Bull y visitando la sede de Nike en Portland.

Sin embargo, la atención pronto se centrará en la temporada 2027, y en renovadas hostilidades con rivales como Kasia Niewiadoma-Phinney en Lidl-Trek, la nueva pareja de Movistar, Paula Blasi y Marlen Reusser, la líder de Visma-Lease a Bike, Pauline Ferrand-Prévot, y Elisa Longo Borghini del UAE Team L'IMAD, entre otros.

Los venció a todos en 2026 y Boom insinuó lo que hizo bien.

“Creo que ha crecido mucho mentalmente. Si tomo el Giro como ejemplo, entonces estaba bastante nerviosa”, dijo Boom.

“En el Tour, sin embargo, reinaba una calma total y básicamente no dijimos nada en el autobús ni justo antes de la salida. Eso realmente marcó una gran diferencia”.

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