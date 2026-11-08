El equipo británico ha “subido un par de escalones” con buenos resultados para Godon, Vauquelin, Onley y Arensman, dice el director de carreras del equipo.


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En un repaso parcial de la temporada de Netcompany Ineos, el director del equipo Racing, Geraint Thomas, admitió que 2026 “definitivamente no fue bueno” desde el punto de vista de los resultados, aunque destacó varios aspectos positivos del año.

Hablando con el director deportivo de Decathlon CMA CGM, Luke Rowe, sobre el Vatios que ocurren En el podcast, Thomas aceptó que el equipo estaba muy lejos de donde estaba cuando él, Chris Froome y Bradley Wiggins dominaban las Grandes Vueltas. Sin embargo, destacó varios de los éxitos del equipo en su intento de avanzar hacia su antigua posición dominante.

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