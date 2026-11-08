El equipo británico ha “subido un par de escalones” con buenos resultados para Godon, Vauquelin, Onley y Arensman, dice el director de carreras del equipo.

En un repaso parcial de la temporada de Netcompany Ineos, el director del equipo Racing, Geraint Thomas, admitió que 2026 “definitivamente no fue bueno” desde el punto de vista de los resultados, aunque destacó varios aspectos positivos del año.

Hablando con el director deportivo de Decathlon CMA CGM, Luke Rowe, sobre el Vatios que ocurren En el podcast, Thomas aceptó que el equipo estaba muy lejos de donde estaba cuando él, Chris Froome y Bradley Wiggins dominaban las Grandes Vueltas. Sin embargo, destacó varios de los éxitos del equipo en su intento de avanzar hacia su antigua posición dominante.

“La gente ha dicho, 'oh, ya sabes, ¿puedes decir que nuestra temporada fue buena o mala?' Y simplemente por los resultados, diría que definitivamente no fue bueno”, dijo Thomas.

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“Siento que Dorian (Godon), Oscar (Onley) y Kévin (Vauquelin) son todos nuevos en el equipo y eso requiere un poco de gelificación. Creo que el hecho de que ejecutaron es una gran ventaja. Creo que todos aprendieron la siguiente fase de ese plan. Y creo que todos lo llevarán adelante, y es parte de ese crecimiento”.

Las tres nuevas incorporaciones estuvieron entre las de mayor desempeño de Netcompany Ineos en 2026. Godon fue el mejor corredor del equipo, ganando siete veces, incluidas cinco etapas en París-Niza, Volta a Catalunya y Tour de Romandía.

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Mientras tanto, Vauquelin ganó el Giro d'Abruzzo y quedó cuarto en París-Niza, y Onley obtuvo una victoria de etapa y un segundo lugar en la general en la Vuelta a Burgos antes de quedar sexto en la general y mejor corredor joven en la Vuelta a España.

Thomas dijo que el equipo estaba progresando, habiendo “subido un par de escalones” con sus destacados resultados.

“Creo que todo es aprendizaje y esas cosas también, y aunque los resultados no fueron particularmente sensacionales, tuvimos muchas victorias, pero fueron victorias más pequeñas. En realidad, no fueron grandes victorias”, dijo.

“Se trata de esa progresión, y es desde dónde se parte también. Esto podría ser un titular ahora, pero digamos que estamos en el 20% de lo que solíamos ser, para elegir un número: no se puede pasar de 20 a 80 de inmediato.

“Es como subir una escalera, ¿no? Es lo mismo con un equipo, y creo que hemos subido la escalera un par de escalones, seguro. También nos resbalamos algunas veces, pero eso es parte del asunto”.

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Otras actuaciones destacadas de la temporada de Ineos incluyeron el triunfo de Filippo Ganna en Dwars door Vlaanderen y el ascenso de Thymen Arensman al cuarto lugar en el Giro de Italia, su mejor resultado en un Gran Tour.

“Es genial ver a Pippo ganar Dwar Doors, el resto bastante plano, en realidad. Pero es como si eso fuera lo que siempre ha sido con nuestro equipo, ¿no?” Dijo Thomas, resumiendo la temporada de Clásicos.

“(El Giro) era un tipo de Gran Vuelta un poco más tradicional, ¿no? Jonas era el gran favorito, pero la forma en que Visma pilotaba era un poco más de la vieja escuela: controlaba los días más difíciles y detrás estaba la carrera por el podio. De los tres, era un poco más parecido a lo que estás acostumbrado.

“Thymen estuvo a 30 o 40 segundos del podio. Creo que fue un gran paso adelante si lo tomas de forma aislada, en comparación con años anteriores. Psicológicamente, es mucho más consistente”.

“Ha trabajado mucho con Steve Peters este año, y creo que definitivamente valió la pena, y la combinación con su entrenador funcionó muy bien. Es el mejor resultado en un Gran Tour que jamás haya tenido. Fue súper consistente, no hubo grandes errores destacados, y creo que eso es muy positivo para él”.

El equipo estaba listo para una especie de revisión para la temporada 2027, con Ganna entre los nombres notables en la lista saliente a medida que se incorporan varios corredores jóvenes prometedores.

Encabezando la lista está el altamente valorado campeón mundial junior Benjamín Noval, que se une a su compatriota español Markel Beloki y al ex campeón del Tour de l'Avenir Joseph Blackmore. Con 22 corredores confirmados para 2027, habrá más por venir de Ineos en el mercado de transferencias antes de que comience la próxima temporada en el Tour Down Under.

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