La marca suiza proporcionará bicicletas para el equipo y otros equipos.


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La marca suiza de bicicletas BMC está lista para hacer su primera incursión en el pelotón femenino en muchos años, asociándose con un ProTeam español, Laboral Kutxa-Fundación Euskadi.

El acuerdo, que es con la organización matriz del equipo en el País Vasco, Fundación Euskadi, permitirá que el equipo no sólo monte sus cuadros Teammachine SLR 01, sino que también utilice sus cabinas y ruedas.

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