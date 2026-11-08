La marca suiza proporcionará bicicletas para el equipo y otros equipos.

La marca suiza de bicicletas BMC está lista para hacer su primera incursión en el pelotón femenino en muchos años, asociándose con un ProTeam español, Laboral Kutxa-Fundación Euskadi.

El acuerdo, que es con la organización matriz del equipo en el País Vasco, Fundación Euskadi, permitirá que el equipo no sólo monte sus cuadros Teammachine SLR 01, sino que también utilice sus cabinas y ruedas.

BMC ha estado presente en el pelotón masculino durante algunos años y actualmente proporciona bicicletas al Tudor Pro Cycling Team. Antes de eso, trabajaron con AG2R Citroën, Dimension Data, CCC y, obviamente, BMC Racing. Sin embargo, no han trabajado con un equipo femenino desde al menos la creación del UCI Women's WorldTour en 2016.

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La compañía recientemente adelantó la asociación con un comunicado de prensa, diciendo “ya es hora de que veamos bicicletas BMC tanto en el Grand Tour masculino como en el femenino”, y la asociación ahora ha sido anunciada. Como Laboral es uno de los ProTeams de segundo nivel del deporte, se han dado cuenta de su deseo de estar presentes en las carreras por etapas femeninas más importantes.

“Esta asociación representa un nuevo capítulo emocionante para BMC”, afirmó el director de marketing de BMC, David Heine. “Como una de las marcas que apoyó desde el principio el ciclismo femenino, estamos orgullosos de volver al más alto nivel de este deporte de la mano de Laboral Kutxa-Fundación Euskadi.

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“Las carreras femeninas son emocionantes, inspiradoras, dinámicas y están creciendo rápidamente en todo el mundo. Esperamos apoyar al equipo con nuestras bicicletas de alto rendimiento y animar con orgullo a las ciclistas durante toda la temporada”.

La asociación es parte del intento de BMC de ganar mayor relevancia con ciclistas más jóvenes y diversos y, dado que el equipo tiene ciclistas de Colombia y Chile en su lista de 2027, ayudará a la compañía a expandir su presencia no solo en España sino también en Sudamérica.

La ciclista española Sandra Alonso regresará en 2027, con varias temporadas de experiencia en el nivel WorldTour y habiendo corrido tres veces el Tour de Francia Femenino.

Laboral Kutxa ha estado compitiendo a nivel UCI desde 2020, comenzando su vida como equipo de nivel Continental antes de pasar a ProTeam en 2025. Durante la temporada 2026 montaron bicicletas XDS chinas y grupos Shimano, aún no se sabe si Shimano permanecerá a bordo.

El presidente de la Fundación Euskadi, Iñaki Isasi, se muestra, con razón, satisfecho con la colaboración. “Sus estándares técnicos y cultura de rendimiento corresponden a las ambiciones de Laboral Kutxa-Fundación Euskadi. Este apoyo nos permite afrontar la temporada con confianza y seguir haciendo crecer nuestro equipo femenino al más alto nivel”.

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