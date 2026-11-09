“Creo que esto demuestra que un sueño puede ser la cosa más poderosa del mundo”.


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Hannah Otto (Scott Sports) agregó otro récord de resistencia a su currículum el miércoles, este a una altura de 19,300 pies sobre el nivel del mar. El 4 de noviembre, completó un tiempo más rápido conocido (FKT) con Beyond the Summit: Kilimanjaro para World Bike Relief, convirtiéndose en la primera mujer en usar una bicicleta de montaña para llegar a la cima del Monte Kilimanjaro y descender en un día.

Su esfuerzo en la montaña más alta de África casi llega a un final abrupto cuando faltaban dos millas para recorrer, cuando resbaló en un poco de barro y se rompió la tibia. Pudo volver a montar su bicicleta y pedalear con una pierna para completar el viaje, un equipo de filmación cercano capturó el esfuerzo para una película futura, aunque ella rechazó la ayuda para que el récord contara, registrado como “un día” para la FKT ya que era una marca.

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