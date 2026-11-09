“Creo que esto demuestra que un sueño puede ser la cosa más poderosa del mundo”.

Hannah Otto (Scott Sports) agregó otro récord de resistencia a su currículum el miércoles, este a una altura de 19,300 pies sobre el nivel del mar. El 4 de noviembre, completó un tiempo más rápido conocido (FKT) con Beyond the Summit: Kilimanjaro para World Bike Relief, convirtiéndose en la primera mujer en usar una bicicleta de montaña para llegar a la cima del Monte Kilimanjaro y descender en un día.

Su esfuerzo en la montaña más alta de África casi llega a un final abrupto cuando faltaban dos millas para recorrer, cuando resbaló en un poco de barro y se rompió la tibia. Pudo volver a montar su bicicleta y pedalear con una pierna para completar el viaje, un equipo de filmación cercano capturó el esfuerzo para una película futura, aunque ella rechazó la ayuda para que el récord contara, registrado como “un día” para la FKT ya que era una marca.

“¡¡Kilimanjaro FKT!! ¡Misión cumplida! ¡Sueño hecho realidad! La primera mujer conocida en escalar y descender el Kilimanjaro en un día en bicicleta”, publicó en Instagram hace un día.

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“Desde las horas oscuras de la madrugada y escuchar a los monos gritarme en la selva tropical hasta pendientes empinadas de más del 40%, pasando por trepar rocas con una bicicleta a la espalda, hasta una cumbre de 19,300 pies (5895 metros) cubierta de nieve, esta fue la mejor experiencia de toda mi vida y también la cosa más difícil que he hecho.

“Como si no fuera lo suficientemente difícil, faltando dos millas tuve un pequeño accidente. Fue simple, simplemente deslizarme en un poco de barro. Pero mi pie se atascó y sentí que el hueso se rompía. Me quedé en el barro sintiendo que mis sueños se desvanecían, y eso fue más doloroso que cualquier hueso roto. Me arrastré hasta mi bicicleta, la usé como muleta y terminé las últimas dos millas pedaleando con una pierna hasta la meta.

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“Las radiografías muestran una tibia rota. Creo que esto demuestra que un sueño puede ser la cosa más poderosa del mundo”.

Después de una evaluación en el hospital de Tanzania, Otto dijo ciclismonoticias que viaje de regreso a los EE. UU. de inmediato para recibir atención médica para reparar una fractura de tibia proximal.

“Me recomendaron volar a casa para recibir más atención y exámenes. Regreso a casa desde África hoy (viernes). Tengo una consulta con un cirujano el martes y tendré más información entonces”.

La especialista en ciclismo de montaña con sede en Utah completó su quinta temporada como parte del Life Time Grand Prix dos semanas antes de emprender el viaje a África. Terminó su racha de cuatro temporadas consecutivas entre las 10 primeras, perdiendo la marca por solo tres puntos y ocupando el puesto 11 en la general. Sus mejores resultados en la serie este año fueron tercero en Little Sugar MTB y octavo en Leadville Trail 100 MTB, una carrera que ganó en 2022.

Otto ha acumulado una impresionante colección de FKT, que también utiliza como entrenamiento para sus carreras de resistencia todoterreno. El otoño pasado estableció un nuevo FKT para mujeres en Mauna Kea, recorriendo la carretera de montaña de 55 millas (88,5 km) con 13.700 pies (4.175 metros) de desnivel positivo en Hawaii en 5 horas, 43 minutos y 50 segundos. También tiene un trío de récords FKT en rutas de terreno elevado del desierto de EE. UU.: Kokopelli Train, White Rim y Whole Enchilada.

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Si bien solo había 26,5 millas (42,6 km) de distancia en Tanzania, el principal obstáculo era el aumento de elevación a través del volcán inactivo. La cumbre está justo por encima de los 5.895 metros (19.300 pies) con cinco zonas climáticas cruzadas de arriba a abajo.

Varios días antes de su FKT en solitario, Otto realizó un ascenso inicial con un grupo y un equipo local, incluido un guía principal que había coronado el Kilimanjaro más de 180 veces. La “primera” cumbre se celebró el 1 de noviembre.

“Todo el equipo llegó a la cima para celebrar juntos este momento trascendental. Ahora descendemos hasta el final e intentaré llegar a la cima en solo un día, el 3 de noviembre”, escribió en su diario social.

“Después de ver toda esta montaña pieza por pieza, me asusta. Las cosas pueden cambiar en un instante y la única constante es la inconsistencia. Pero ese es el punto. Me estoy sumergiendo en el miedo, creo a pesar de no saberlo. Espero que lo que alguien se lleve de este intento sea la valentía de intentarlo sin promesa. ¡Ya casi hemos recaudado $60,000 para World Bicycle Relief a través de The Intrepid Foundation!”

Dijo que se dio cuenta de que su potencia en la bicicleta disminuiría a mayor altitud, por lo que estaba vigilando de cerca su ritmo cardíaco. “En lugar de seguir las millas, estoy rastreando la elevación ascendida”.

Vestida con un abrigo grueso, guantes forrados y su casco, Otto sonrió para una foto cuando pudo desmontar y sentarse en la pared de roca en la cima de la montaña con un cielo azul brillante brillando arriba.

“Esta película será absolutamente épica; de eso estoy seguro”, publicó Otto. La fecha de estreno de la película aún no se ha anunciado.

La campaña de recaudación de fondos para World Bicycle Relief ha recaudado 62.137 dólares por lo que las donaciones pasan a través de la Intrepid Travel Foundation para que hasta 1.000 bicicletas lleguen a mujeres y niñas para acceder a educación, atención sanitaria y empleo.