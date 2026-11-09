“Tom entra y sabe exactamente lo que está haciendo y tiene un gran tacto con el coche, y además no tiene miedo”.

Con la temporada baja de ciclismo en pleno apogeo, Tom Pidcock cambió dos ruedas por cuatro y se dirigió al circuito de carreras alemán Nürburgring Nordschleife en un Porsche 911 GT3 RS.

El británico ha ganado títulos mundiales y olímpicos en ciclocross y bicicletas de montaña, pero tampoco se queda atrás en el auto de carreras, uniéndose al embajador de la marca Porsche, Jörg Bergmeister, para un día de pista en el legendario circuito de las montañas Eifel en Alemania.

Pidcock había registrado anteriormente un tiempo de vuelta de 6:52.37 en el temible antiguo circuito de Fórmula 1 de 20,832 km, que cuenta con 73 curvas, lo que lo deja a sólo 27 segundos del récord de vuelta de todos los tiempos, establecido por Stefan Bellof en 1983.

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El joven de 27 años, que este año ganó Milán-Torino y terminó noveno en el Tour de Francia, pronto se preparará para su tercera temporada en Pinarello-Q36.5, donde se le unirán los recién llegados Giulio Ciccone, Mauro Schmid y Ethan Hayter, entre otros. Sin embargo, se tomó un tiempo alejado de la bicicleta para explorar la pista con Manthey Kit el miércoles.

“La organización del equipo de carreras y el lugar donde se encuentran todas las piezas es muy similar a cómo tenemos nuestro curso de servicio en el equipo ciclista. El almacenamiento de piezas, las listas de embalaje, es un mundo similar”, dijo Pidcock sobre la sede de la compañía, ubicada cerca de la famosa recta de 2 km del circuito.

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“Lo que he aprendido de Manthey es que, si estás desarrollando un coche en Nürburgring, los datos no te lo dicen todo. Tienes que utilizar el sentimiento”.

“Y personalmente, creo que las sensaciones son incluso más valiosas que los datos cuando intento desarrollar una moto. Nordschleife es un lugar tan impredecible, y Porsche y Manthey logran que los coches parezcan lo más predecibles posible para las personas que los conducen”.

Esta vez, Pidcock afrontó el desafiante circuito en condiciones más húmedas, y Bergmeister dijo que el ritmo de Pidcock es particularmente impresionante dado que no es un habitual en la pista.

“Conozco a un par de ciclistas profesionales y exprofesionales, y la línea y la fluidez que se necesitan para hacer una vuelta suave y rápida es algo natural para estos muchachos. Tom entra y sabe exactamente lo que está haciendo y tiene una gran sensación con el auto, y tampoco tiene miedo”, dijo.

“Para alguien que no está aquí regularmente, el ritmo de Tom es bastante alucinante. Cada día hay gente en el Ring que va más lento. El consejo que podría darle es que simplemente se concentre en alcanzar las marcas: puntos de frenada, puntos de entrada.

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“Pero se puede ver que todo surge de forma natural. Supongo que hay una razón por la que es tan bueno en los descensos en las carreras ciclistas”.

Pidcock explicó lo que le atrajo de la pista y de competir con coches de alto rendimiento, como el potente Porsche 911 GT3 RS.

“Supongo que es porque se trata de 'alto rendimiento', tal como lo es el ciclismo para mí. Es la misma mentalidad”, dijo.

“Conducir, en general, es una búsqueda de mejora, que es constante en lo que hago a diario. Pero aquí no hay presión; también puedo disfrutar del hecho de que no necesito esforzarme hasta el límite extremo. Cuando compito (en mi carrera), siempre hay mucha presión, así que en la pista es agradable poder simplemente competir conmigo mismo”.





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