“Tom entra y sabe exactamente lo que está haciendo y tiene un gran tacto con el coche, y además no tiene miedo”.


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Con la temporada baja de ciclismo en pleno apogeo, Tom Pidcock cambió dos ruedas por cuatro y se dirigió al circuito de carreras alemán Nürburgring Nordschleife en un Porsche 911 GT3 RS.

El británico ha ganado títulos mundiales y olímpicos en ciclocross y bicicletas de montaña, pero tampoco se queda atrás en el auto de carreras, uniéndose al embajador de la marca Porsche, Jörg Bergmeister, para un día de pista en el legendario circuito de las montañas Eifel en Alemania.

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Mira el vídeo completo aquí:


Tom Pidcock en N&uuml;rburgring Nordschleife con un Porsche 911 GT3 RS - noviembre de 2026