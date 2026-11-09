Los 'asombrosos' poderes de recuperación de Pogačar resaltados en la película 'Anatomía de una CABRA' en HBO Max

Tadej Pogačar tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 38 latidos por minuto, una variabilidad de la frecuencia cardíaca de 100 y una habilidad “milagrosa” para dormir, según nuevas cifras actualizadas reveladas por su patrocinador de seguimiento de datos fisiológicos, Whoop.

Las cifras fueron reveladas en el primero de una nueva serie documental sobre Eurosport, TNT Sports y HBO Max, titulada 'Anatomy of a GOAT', que tiene como objetivo “decodificar la ciencia detrás de los mejores atletas de todos los tiempos”.

El primer documental, que se emitirá el sábado, busca reconstruir el rompecabezas de la sorprendente superioridad de Pogačar sobre el resto del pelotón.

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“La frecuencia cardíaca en reposo de Tadej, que es una muy buena imagen global de su condición cardiorrespiratoria, es 38”, dice Kristen Holmes, directora global de desempeño humano de Whoop.

Holmes afirma que la frecuencia cardíaca promedio en reposo para un hombre de la edad de Pogačar, de 27 años, es 59, al tiempo que revela que los otros corredores de 27 años del UAE Team Emirates-XRG son un poco más altos.

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“El promedio de los otros seis compañeros de equipo es 42. Es aproximadamente cuatro latidos por minuto más lento que sus compañeros de equipo. Y lo que esto indica es un sistema cardiorrespiratorio más eficiente, porque tiene este motor muy eficiente”.

La frecuencia cardíaca en reposo de Pogačar de 38, si bien lo coloca por encima de sus compañeros de equipo, no es de otro mundo como los 28 bpm supuestamente asociados con otro cinco veces ganador del Tour de Francia, Miguel Indurain.

A principios de este año, el principal rival de Pogačar en las Clásicas, Mathieu van der Poel, reveló que su frecuencia cardíaca en reposo era la misma, en promedio, 38, aunque señaló que la más baja que había registrado era 34.

Variabilidad de la frecuencia cardíaca – o un 'indicador de preparación'

Whoop, al igual que con Van der Poel a principios de año, también reveló la variabilidad de la frecuencia cardíaca de Pogačar, que es una medida de la variación en el tiempo entre latidos del corazón, medida en milisegundos durante un largo período de tiempo, como durante la noche.

Realiza un seguimiento del equilibrio del sistema nervioso autónomo del cuerpo, pero Whoop lo describe en términos sencillos como un “indicador de preparación”, donde una VFC más alta indica una aptitud física y una recuperación superiores.

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“Cuanto más variable sea ese intervalo de tiempo, más preparado estará uno para asumir la carga”, dice Holmes. “Entonces, Tadej, su variabilidad de frecuencia cardíaca es de 100. Los otros seis corredores de su equipo, su promedio está en los 80. Por lo tanto, tiene que trabajar menos para obtener el mismo rendimiento”.

Mientras que se dice que la VFC promedio para individuos activos está entre 40 y 65, la puntuación de Pogačar de 100 palidece en comparación con la VFC de 200 afirmada por Van der Poel.

“Tengo una VFC muy alta”, dijo Van der Poel a principios de este año. “Creo que es un poco genético, pero el estado físico también es importante. Sin duda, es algo que me hace más fuerte y me recupera mejor”.

Habilidades para dormir

Las puntuaciones de la VFC se relacionan con el factor más importante cuando se trata de recuperación: el sueño, y aquí hay otra área en la que se dice que Pogačar es “notable”. La tecnología portátil de Whoop monitorea a los pasajeros durante la noche y les da una “puntaje de sueño” por la mañana.

“La consistencia del sueño es cuando te acuestas y cuando te despiertas, y la estabilidad de eso. Y se expresa como un porcentaje. Entonces, en una escala de 0 a 100, nuevamente, Tadej tiene un 84%”, dice Holmes en el documental 'Anatomía de una CABRA'.

“Durante el Tour de Francia de 2026, ninguno de los ciclistas del equipo de los EAU tuvo una regularidad del sueño comparable al 84% de Tadej. La mayoría estaban en el rango del 70 al 80%”, añade el investigador científico Gregory Grosicki.

“Una de las cosas que vemos muy claramente en nuestros datos es que, cuando nuestros miembros e incluso nuestros atletas de élite en Whoop hacen esfuerzos de muy alta intensidad, la calidad de su sueño tiende a verse afectada. Pero con Tadej, va un paso más allá. Al comenzar el (Tour de Francia), dormía aproximadamente 7 horas. Durante todo el Tour de Francia de 2026, durmió 8 horas. Milagroso. Está durmiendo más. Está durmiendo con más regularidad”.

Cuando se le preguntó sobre sus habilidades para dormir, Pogačar dijo: “No tengo mucho sueño, pero si comes limpio y bien para la cena, creo que es el mayor impacto en el sueño. Y sí, sólo necesitas estar relajado y organizado para la mañana siguiente”.

La capacidad de recuperación de Pogačar fue subrayada aún más por su ex entrenador Iñigo San Millán.

“Tiene una capacidad de recuperación asombrosa”, afirmó el español. “Hicimos algunas pruebas metabólicas. Podemos ver entre 1.000 y 2.000 parámetros metabólicos, y uno de ellos es la capacidad de recuperación. Algunos de los parámetros antioxidantes son muy importantes para la recuperación. Cuando vimos sus resultados, Tadej estaba muy por delante de todos los demás”.

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