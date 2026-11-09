Los 'asombrosos' poderes de recuperación de Pogačar resaltados en la película 'Anatomía de una CABRA' en HBO Max


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Tadej Pogačar tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 38 latidos por minuto, una variabilidad de la frecuencia cardíaca de 100 y una habilidad “milagrosa” para dormir, según nuevas cifras actualizadas reveladas por su patrocinador de seguimiento de datos fisiológicos, Whoop.

Las cifras fueron reveladas en el primero de una nueva serie documental sobre Eurosport, TNT Sports y HBO Max, titulada 'Anatomy of a GOAT', que tiene como objetivo “decodificar la ciencia detrás de los mejores atletas de todos los tiempos”.

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