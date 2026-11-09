El incidente se produjo tras un polémico adelantamiento del piloto escocés.

La segunda ronda del Superprestige terminó en controversia el jueves por la noche después de que el líder de la serie, Michael Vanthourenhout (Pauwels-Sauzen-Altez Industriebouw), fuera multado tras un altercado posterior a la carrera.

El incidente ocurrió después de que chocara con Cameron Mason (777TV) al final de la carrera Superprestige en Middelkerke, el piloto belga empujó a Mason con el hombro en la octava de 10 vueltas del circuito de Nordzeecross.

Después de la carrera, Vanthourenhout fue visto en la televisión acercándose y gritándole a Mason, quien se dio la vuelta y protestó con el belga, y los dos discutieron brevemente. Los organizadores han confirmado ciclismonoticias que Vanthourenhout fue multado con 200 francos suizos (218 euros) por el incidente posterior a la carrera.

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Vanthourenhout lideraba la octava vuelta, pero estaba en segundo lugar detrás del eventual ganador Joran Wyseure cuando Mason hizo un movimiento en una sección recta. Al ver que el piloto escocés se acercaba por su izquierda, Vanthourenhout se adelantó y lo embistió, pero al hacerlo pareció concentrarse demasiado en Mason y no en la carrera, perdiendo el equilibrio y chocando en la siguiente curva a la izquierda.

En consecuencia, Vanthourenhout cayó al séptimo lugar y se vio obligado a volver al grupo líder. Mientras tanto, Mason también se estrelló, después de no poder superar una serie de barreras, cayendo del segundo al sexto lugar, Vanthourenhout le comentó claramente al escocés cuando pasó, empujándolo en la siguiente curva.

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“Fue en el fragor de la batalla, la adrenalina se apoderó de nosotros”, dijo Vanthourenhout en su entrevista posterior a la carrera.

“No creo que debería haber entrado por dentro, pero es una maniobra que está permitida. Perdí el equilibrio y desde el sexto o séptimo lugar es difícil llegar al frente”.

Cuando se le preguntó si el incidente le impidió ganar, dijo: “Esto influye, pero eso es una carrera. Me decepcioné, pero también estoy feliz de haber logrado el podio. Mi segundo lugar es bueno para la clasificación”.

Por su parte, se vio a Mason riendo con el personal del equipo después del incidente, y luego agregó la leyenda “Algo, algo, 'medicina propia', algo. Otra carrera sólida. A la siguiente” en su historia de Instagram.

La carrera fue rápida, con carreras frenéticas y emocionantes en todo momento, Joran Wyseure (Crelan-Corendon) se llevó la victoria por delante de Vanthourenhout. El campeón suizo Kevin Kuhn (Heizomat-Cube) fue tercero, un puesto por delante de Mason.

Vanthourenhout ha tenido un excelente comienzo de temporada, ganando cuatro de sus siete carreras hasta la fecha y nunca terminando fuera del podio. Después de ganar la primera ronda del Superprestige en Overijse el 25 de octubre, comenzó la carrera del jueves liderando la serie, su segundo lugar fue suficiente para mantener su liderazgo en una serie en la que terminó segundo en la general la temporada pasada.

Aunque no igualó a su rival belga, Mason también ha tenido una buena temporada, con el octavo puesto en la primera de seis carreras, el puesto más bajo hasta ahora. Los dos corredores se enfrentarán en el campeonato europeo del domingo, que Vanthourenhout ganó por delante de Mason en 2023.

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