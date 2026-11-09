El incidente se produjo tras un polémico adelantamiento del piloto escocés.


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La segunda ronda del Superprestige terminó en controversia el jueves por la noche después de que el líder de la serie, Michael Vanthourenhout (Pauwels-Sauzen-Altez Industriebouw), fuera multado tras un altercado posterior a la carrera.

El incidente ocurrió después de que chocara con Cameron Mason (777TV) al final de la carrera Superprestige en Middelkerke, el piloto belga empujó a Mason con el hombro en la octava de 10 vueltas del circuito de Nordzeecross.

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