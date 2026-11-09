El ciclista estadounidense Gavin Hlady y el italiano Roberto Capello, de 19 años, dan un paso al equipo WorldTour para la próxima temporada

Después de la salida de nueve corredores, incluido su corredor mejor clasificado, Richard Carapaz, EF Education-EasyPost ha continuado reconstruyéndose para la temporada 2027, y se anunció que cuatro graduados del equipo de Desarrollo pasarán al equipo WorldTour.

Después de que ya se revelara que el ciclista estadounidense Gavin Sherry y el ciclista británico Tomos Pattinson darían el salto, EF anunció esta semana que el italiano Roberto Capello, de 19 años, y el ciclista estadounidense Gavin Hlady, de 23, se unirían a ellos en el nivel más alto en 2027.

El primero había comenzado su camino hacia los profesionales en la configuración junior de Red Bull-Bora-Hansgrohe en el equipo GRENKE-Auto Eder, pero se unió a EF Education-Aevolo para 2026. A pesar de los reveses debido a accidentes y lesiones en la primera mitad de la temporada, Capello cerró el calendario de carreras con fuerza y ​​ahora se ha ganado el paso adelante que soñaba.

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Se unen a Tao Geoghegan Hart, Ivan Sosa, Nicholas Milesi, Tobias Bayer y Emil Herzog como los recién llegados de EF para 2027. El jefe del equipo, Jonathan Vaughters, ya había confirmado que la salida de Carapaz se debió a una situación financiera sobrecargada, y los graduados del equipo de desarrollo les permitieron reforzar el tamaño de su plantilla más cerca del máximo de 30 corredores manteniendo los costos bajos.

“Estoy mirando hacia el futuro y no mirando hacia atrás. Mi sueño ha sido correr como profesional desde que comencé a andar en bicicleta. No puedo esperar para competir con los mejores ciclistas del mundo, y EF Education-EasyPost es un grupo realmente genial”, dijo Capello.

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“He tenido bastante mala suerte esta temporada, pero estoy seguro de que estoy en una buena posición para unirme al WorldTour con EF Education-EasyPost. Han mostrado mucha paciencia y fe en mis cualidades como ciclista, y he trabajado muy duro desde que me uní al equipo de desarrollo a principios de año. Confío en que puedo tener un 2027 exitoso con el equipo y ser un ciclista y compañero de equipo fuerte.

“El año que viene quiero probar suerte en algunas carreras por etapas cortas, pero sobre todo ganar la mayor experiencia posible. Quiero aprender de mis compañeros de equipo y dar todo lo que pueda. No veo la hora de empezar”.

Sus mejores resultados hasta ahora llegaron como junior en 2025, quedando segundo en la carrera en ruta del Campeonato de Europa, sexto en la contrarreloj del Campeonato Mundial y ganando el título italiano junior ITT. A pesar de las lesiones, que en su mayoría le impidieron desempeñarse plenamente en 2026, la EF todavía confía en sus habilidades como prospecto de la general.





“Si ves los resultados de Roberto, fue uno de los mejores corredores en 2025. Estoy muy feliz de haberlo fichado”, dijo el jefe de exploración, Sebastian Langeveld.

“Este año fue un poco intermitente debido a una lesión, pero se puede ver en su entrenamiento que es súper talentoso. Tiene una capacidad increíble en las subidas y contra el crono. Es un corredor de general muy prometedor. Tomará tiempo, tal vez algunos años, pero tiene las cualidades a pesar de que todavía es súper joven”.

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Hlady corrió como stagiaire para el equipo WorldTour a finales de 2024, y luego corrió durante dos temporadas en el equipo Aevolo para ganarse un puesto completo. Hlady, dos veces campeón nacional de carreras en ruta sub-23, también terminó en el podio de la carrera de ruta masculina de élite en los campeones nacionales de EE. UU. en 2025 detrás de Quinn Simmons y Evan Boyle.

“Estoy emocionado de dar un paso adelante y pasar a la siguiente fase de mi carrera con este increíble equipo”, dijo Hlady.

“Honestamente, en los últimos años siempre pensé que unirme al WorldTour era posible, pero nunca pensé que estuviera garantizado, así que tener esta oportunidad significa mucho para mí. Realmente creo que tengo más para dar y más espacio para desarrollarme como corredor”.

En 2026, terminó segundo en una etapa del Alpes Isère Tour y logró top 10 en etapas de Flèche du Sud y Le Tour de Bretagne Cycliste. Para 2027, Hlady busca mejorar su versatilidad y el equipo confía en que puede ir en cualquier dirección en lo que respecta a la especialización.

“Obviamente, EF Education-EasyPost tiene fuertes raíces estadounidenses, pero incluso si eliminaras ese aspecto de la ecuación, este es el equipo al que me gustaría unirme. Si alinearas a todos los equipos en el WorldTour masculino, elegiría EF Education-EasyPost siempre”, dijo.

“Estoy agradecido y aprecio que todavía tengamos este sabor y cultura internacional. Creo que somos un equipo muy diverso, y lo que nos distingue es que en las carreras más importantes siempre parecemos superar nuestro peso. Es una actitud de carrera divertida y de todo o nada. Desde fuera, también parecen el mejor equipo porque todo el personal también parece muy genial”, añadió.

“Quiero ser más fuerte, mejor y más rápido en todas las formas posibles y luego ver a dónde me lleva eso. A partir de ahí, me sentaré con el equipo en noviembre en nuestro próximo campamento, y ahí es cuando formularemos un plan en términos de expectativas y calendario de carreras”.

“Gavin vino con Aevolo y ha demostrado a lo largo de los últimos años, con sus títulos nacionales, que tiene un gran potencial ascendente. Corrió con el equipo WorldTour este año y lo hizo muy bien como compañero de equipo, y ha cumplido muchos requisitos para nosotros este año”, añadió Langeveld.

“Es un poco pronto para determinar dónde terminará como corredor, pero todavía tiene mucho potencial sin explotar, y vamos a trabajar con él para sacar lo mejor de sí mismo en la próxima temporada. Puede escalar, e incluso podría ir en dirección a las clásicas, pero en realidad, se trata de tomarnos nuestro tiempo con los corredores jóvenes y no apresurarlos”.

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