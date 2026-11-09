El ciclista estadounidense Gavin Hlady y el italiano Roberto Capello, de 19 años, dan un paso al equipo WorldTour para la próxima temporada


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Después de la salida de nueve corredores, incluido su corredor mejor clasificado, Richard Carapaz, EF Education-EasyPost ha continuado reconstruyéndose para la temporada 2027, y se anunció que cuatro graduados del equipo de Desarrollo pasarán al equipo WorldTour.

Después de que ya se revelara que el ciclista estadounidense Gavin Sherry y el ciclista británico Tomos Pattinson darían el salto, EF anunció esta semana que el italiano Roberto Capello, de 19 años, y el ciclista estadounidense Gavin Hlady, de 23, se unirían a ellos en el nivel más alto en 2027.

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El medallista de plata Roberto Capello y el equipo de Italia, el medallista de oro Karl Herzog y el equipo de Alemania y el medallista de bronce David Gaffney y el equipo de Irlanda posan en el podio durante la ceremonia de entrega de medallas después del 31.º Campeonato Europeo de Ciclismo en Ruta UEC 2025 - Carrera masculina U19 en ruta, una carrera de un día de 103,4 km desde Guilherand-Granges a Guilherand-Granges el 3 de octubre de 2025 en Guilherand-Granges, Francia. (Foto de Billy Ceusters/Getty Images)