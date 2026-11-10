El piloto holandés aspira a ganar una etapa mientras mantiene la alegría de entrenar y competir en el ProTeam francés


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Wout Poels continuará compitiendo en su decimonovena temporada como profesional en 2027 con Unibet Rose Rockets, confirmó el viernes el ProTeam registrado en Francia.

El hombre de 39 años se unió a los Rockets a principios de 2026, y después de mantener su amor por el entrenamiento y las carreras, particularmente en el Giro de Italia (el primer Gran Tour del equipo y su 26º) y sus altos niveles de rendimiento, Poels no quería colgar las ruedas todavía.

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Wouter Poels de Holanda y el equipo SKY celebran ganar la 102ª Lieja-Bastogne-Lieja, una carrera de ruta de 253 km, el 24 de abril de 2016 en Lieja, Bélgica. (Foto de Bryn Lennon/Getty Images).