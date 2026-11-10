El piloto holandés aspira a ganar una etapa mientras mantiene la alegría de entrenar y competir en el ProTeam francés

Wout Poels continuará compitiendo en su decimonovena temporada como profesional en 2027 con Unibet Rose Rockets, confirmó el viernes el ProTeam registrado en Francia.

El hombre de 39 años se unió a los Rockets a principios de 2026, y después de mantener su amor por el entrenamiento y las carreras, particularmente en el Giro de Italia (el primer Gran Tour del equipo y su 26º) y sus altos niveles de rendimiento, Poels no quería colgar las ruedas todavía.

Nacidos de un canal de YouTube y propiedad de Bas Tietema, Josse Wester y Devin van der Wiel, los Rockets se acercan a su quinta temporada en el pelotón profesional, con Poels como parte de una lista de 26 corredores que también incluye a Dylan Groenewegen. En 2027, buscarán conseguir invitaciones al Giro y un primer Tour de Francia.

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La extensión de Poels fue confirmada en un video adjunto en el que aparecen él y Tietema en el café del club de fans del primero en su pueblo natal de Blitterswijck, donde la pareja discutió planes para 2027 y jugó a los dardos.

“Ahora tengo que decir que debido al Giro, esto desencadenó un poco más. Fueron tres semanas realmente agradables y un nivel realmente bueno”, dijo Poels.

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“Lo más importante es que realmente me gusta hacerlo. Me gusta entrenar. Me gusta correr. Me gusta hacer campos de entrenamiento. Si te gusta, ¿por qué pararías? Y el nivel sigue ahí. Eso es lo más importante.

“Me imagino que si realmente hubiera hecho una mierda en el Giro y te perdieran todo el tiempo, nunca te tomaras una escapada, nunca lograrías un resultado, entonces creo que no continuaría. También me gusta estar en la mezcla para lograr resultados, pero incluso en una carrera pequeña como el Sibiu Tour, fui cuarto en la general y luego segundo en la etapa de montaña; no es la carrera más importante, pero todavía disfruto correr y obtener un resultado”.

Poels cumplirá 40 años el próximo 1 de octubre y, aunque se supone que este será su último año en las carreras, aún no descartó la posibilidad de continuar en un año número 20.

“¿Es este realmente el último?” preguntó Tietema. “Normalmente sí… La puerta siempre está un poco abierta”, dijo Poels.

Poels, ex ganador de Lieja-Bastogne-Lieja, ganador de etapa del Tour de Francia y ganador de etapa de la Vuelta a España, no está obteniendo el mismo calibre de resultados que obtuvo en sus mejores años en Team Sky y Bahrain Victorious, pero aún así ha podido conseguir varios top 10 impresionantes para los Rockets.

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Poels terminó entre los 10 primeros en dos etapas del Giro, incluido el brutal día de montaña hasta Pila en la etapa 14, donde fue octavo y solo perdió ante los principales favoritos de la general. También terminó cuarto en la general en el Sibiu Tour en Rumania y séptimo en la general en la Arctic Race de Noruega.

“El Giro; ese es el nivel más alto del WorldTour, y es realmente agradable actuar allí, especialmente en los días de montaña, estar entre los diez primeros del pelotón, eso me da una muy buena sensación”, dijo.

“Está bien, para mí, creo que hice 26 Grandes Vueltas. Pero luego realmente llego a mi mejor nivel después de una semana de carreras, y todavía siento que me canso menos.

“En los equipos WorldTour y Pro Teams, estar entre los diez primeros siempre es un nivel muy alto. Si realmente quieres rendir allí, entonces debes estar 100% preparado”.

Pero es exactamente ese proceso el que el holandés todavía disfruta, ya que entrenó en altura para el Giro la temporada pasada. No solo puede operar como un líder de escalada, sino que Poels, como uno de los súper gregarios más emblemáticos de la era del Team Sky, es uno de los ciclistas más valiosos para que los jóvenes talentos de los Rockets aprendan.

Por ahora, su cuenta de victorias es la misma que sus apariciones en Grandes Vueltas con 26, pero busca aumentar ambas hasta al menos 27 en 2027. Mantendría una racha de ganar una carrera en cada equipo para el que ha corrido como profesional, y una racha de comenzar un Gran Vuelta en cada temporada que se remonta a 2011, cuando estaba en Vacansoleil-DCM; esta fue la temporada en la que terminó segundo en la cima del Alto l'Angliru. detrás de Juan José Cobo en la Vuelta.

“Realmente me gustaría ganar una carrera para el equipo porque no lo hice el año pasado. Estuve cerca de lograrlo, pero no lo logré”, dijo Poels.

“Eso sería muy bueno, también para mí, que mis estadísticas digan que gané una carrera en cada equipo. Pero sólo quiero abordarlo como el año pasado; pasar un buen rato, ir a algunas carreras bonitas, rendir bien, tratar de hacer buenos generales, simplemente lograr buenos resultados. Eso es lo que me gusta hacer”.

Wout Poels aún no ha terminado… – YouTube

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