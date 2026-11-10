El veterano equipo francés revelará su identidad el 9 de noviembre


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Después de meses de incertidumbre y de la pérdida de la mitad de sus corredores, el equipo TotalEnergies ha encontrado una nueva vida, según Ouest France.

Se espera un anuncio oficial de los directivos Jean-René Bernaudeau y Stéphane Heulot el 9 de noviembre, según informa Ciclismo'Actu.

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