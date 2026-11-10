El veterano equipo francés revelará su identidad el 9 de noviembre

Después de meses de incertidumbre y de la pérdida de la mitad de sus corredores, el equipo TotalEnergies ha encontrado una nueva vida, según Ouest France.

Se espera un anuncio oficial de los directivos Jean-René Bernaudeau y Stéphane Heulot el 9 de noviembre, según informa Ciclismo'Actu.

TotalEnergies cumplió con la fecha límite del 15 de octubre para solicitar una licencia para 2027, pero no pudo completar la documentación financiera requerida debido a la incertidumbre en torno a su patrocinio.

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En aquel momento, Bernaudeau dijo: “Necesitamos tener diez corredores bajo contrato y un patrocinador que proporcione una garantía bancaria antes de ser entrevistados en diciembre para finalizar el presupuesto. El final de mes es obviamente la fecha límite; nos prometimos que no iríamos más allá del 31 de octubre”.

Bernaudeau parece haber cumplido ese límite con el inminente anuncio de un patrocinador principal para los próximos tres años.

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Sin embargo, el equipo tendrá que ser agresivo en el mercado de fichajes durante los próximos tres años si espera volver al WorldTour en 2029, ya que durante la incertidumbre que rodea a su futuro ha perdido a sus máximos anotadores, algunos de los cuales han dado un paso al WorldTour.

Su aspirante a la general, Jordan Jegat, que finalizó décimo en la general del Tour de Francia y ganó el Clásico Grand Besançon Doubs en abril, ya ha fichado por Lidl-Trek. Los especialistas en clásicas Anthony Turgis y Nicolas Breuillard ya han firmado acuerdos con XDS Astana, y Alexandre Delettre, junto con Emilien Jeannière, finalista del podio en Scheldeprijs, y Sandy Dujardin se marcharon al Groupama-FDJ. Pierre Thierry firmó con Cofidis.

Mientras tanto, Mathieu Burgaudeau, Thomas Bonnet y Mattéo Vercher abandonaron el barco para incorporarse al ProTeam Burgos-Burpellet BH, mientras que Lorrenzo Manzin, Geoffrey Bouchard y Fabien Greiller se retiraron.

Bernaudeau aún puede conservar a Jason Tesson, ganador del Classic Var, que fue su cuarto mejor anotador en 2026, y al ganador del Tour de Mentougou, Joris Delbove, que se encuentran entre los 14 corredores que aún no han anunciado sus contratos para 2027.

El equipo tiene una larga trayectoria en el pelotón, ya que se fundó en 1986. Fueron brevemente un equipo profesional como Castorama antes de regresar a un programa de desarrollo. En 2000, Bernaudeau consiguió a Bonjour como patrocinador principal y, bajo esa bandera y más tarde como Brioches La Boulangère, Bouygues Télécom y el equipo Europcar se convirtieron en elementos fijos del ProTour, el predecesor del WorldTour.

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El paso de diez días de Thomas Voeckler con el maillot amarillo en 2004 fue lo más destacado del equipo, pero en 2009, el equipo se vio obligado a abandonar la máxima categoría y casi se disolvió en 2010 mientras luchaban por encontrar un patrocinador hasta que llegó Europcar.

El equipo contrató a Direct Énergie como patrocinador en 2019 y, como TotalEnergies, fichó a la superestrella Peter Sagan con grandes ambiciones de reincorporarse al WorldTour, pero el tres veces campeón del mundo ganó solo una carrera para el equipo francés, una etapa del Tour de Suiza en 2022, y el equipo no cumplió con los criterios de promoción a finales de 2025.

En 2026, el equipo no alcanzó los tres mejores ProTeams, siendo derrotado por Pinarello-Q36.5, Tudor y Cofidis, por lo que no obtendrán invitaciones automáticas a los Grand Tours. Sin embargo, siguen siendo elegibles para inscripciones comodín, ya que se ubicaron entre los 30 primeros en el ranking de equipos UCI y, como el cuarto mejor ProTeam, serán invitados a los eventos WorldTour de un día.

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