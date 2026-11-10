Ide Schelling vuelve a centrarse en la grava con RNRNYC Racing, la 43.a edición de EuroCrossAcademy, el evento de grava de Utah Crusher en Tushar se retiró permanentemente después de varias cancelaciones


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El campeón mundial Brandon McNulty estrenará su camiseta arcoíris en casa el 21 de noviembre en El Tour de Tucson. Originario de Phoenix, Arizona, McNulty hará su primera aparición en el evento de Tucson, ahora en una 43ª edición que ha crecido en tamaño a 12.000 participantes en tres rutas, la más larga de 103 millas.

A McNulty se unirá el tres veces campeón nacional de carreras en ruta profesional de EE. UU. Quinn Simmons, el campeón nacional de ruta canadiense Jérôme Gauthier, así como los múltiples campeones mundiales en ruta y pista Chloe Dygert y Sir Bradley Wiggins.

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