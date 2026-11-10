Ide Schelling vuelve a centrarse en la grava con RNRNYC Racing, la 43.a edición de EuroCrossAcademy, el evento de grava de Utah Crusher en Tushar se retiró permanentemente después de varias cancelaciones

El campeón mundial Brandon McNulty estrenará su camiseta arcoíris en casa el 21 de noviembre en El Tour de Tucson. Originario de Phoenix, Arizona, McNulty hará su primera aparición en el evento de Tucson, ahora en una 43ª edición que ha crecido en tamaño a 12.000 participantes en tres rutas, la más larga de 103 millas.

A McNulty se unirá el tres veces campeón nacional de carreras en ruta profesional de EE. UU. Quinn Simmons, el campeón nacional de ruta canadiense Jérôme Gauthier, así como los múltiples campeones mundiales en ruta y pista Chloe Dygert y Sir Bradley Wiggins.

Varios ex atletas profesionales también forman parte del grupo de titulares, incluida la cuatro veces campeona mundial de triatleta Leanda Cave y los ex corredores del Grand Tour George Hincapie, Bob Roll, Bobby Julich y Frankie Andreu.

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Todos los corredores compiten por el prestigio y el derecho a presumir en tres distancias a elegir, ya que no hay premios en metálico.

El Tour de Tucson es el evento emblemático de El Tour America, una organización sin fines de lucro que produce eventos ciclistas y ayuda a recaudar fondos para más de 120 organizaciones sin fines de lucro. Muchos de los profesionales actuales y retirados que participan en el viaje también participarán en The Prologue, un campamento exclusivo para asistentes limitados para recaudar fondos adicionales.

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Ide Schelling continúa centrándose en el gravel





RNRNYC Racing p/b R1 apoyará al ex piloto de WorldTour Ide Schelling por segunda temporada, esta vez centrándose en las carreras de grava, y será el nuevo hogar del neozelandés Ethan Craine a medida que el equipo amplía su plantilla para 2027.

RNRNYC, que toma su nombre de la marca de ropa ciclista Rubber N' Road que tiene un estudio de diseño y fabricación en la ciudad de Nueva York, se lanzó la temporada pasada como un equipo de club de élite. Promueven la inclusión y brindan a los ciclistas oportunidades para desarrollarse y competir a un alto nivel junto a profesionales experimentados.

Schelling tuvo un papel limitado con RNRNYC Racing el año pasado, participando en un calendario limitado de carretera y grava, ocupando el décimo lugar en The Gralloch. El ciclista holandés se retiró de una carrera profesional de 11 años en carretera en 2025, que incluyó seis años en el nivel WorldTour con Bora-Hansgrohe y XDS Astana. Continuará como embajador de la marca RNRNYC y recibirá apoyo como corsario en gravel.

“Ide competirá mucho más solo, pero seguirá siendo parte de un ecosistema más grande, la familia de carreras RNR y R1. Tal vez haga un par de carreras con el equipo, pero en realidad se concentrará en eventos de tierra, que son principalmente en Europa. Tal vez haga Big Sugar y un par más en los EE. UU.”, dijo Gil Lavi, cofundador de Rubber N' Road y RNRNYC Racing. ciclismonoticias.

Lavi dijo que la marca de ropa ciclista se beneficia enormemente de una lista internacional de ciclistas, ya que la compañía tiene instalaciones de producción en tres países y clientes en todo el mundo.

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La estrella del USPro Criterium, Luke Elphingstone, “un piloto tipo Michael Matthews”, entre los tres campeones nacionales incluidos en el equipo más joven de Project Echelon Racing para 2027.

“Tener a Ethan (Craine) es enorme. César Marte y Wiley Close son corredores muy talentosos, súper jóvenes, súper talentosos”, dijo Lavi sobre algunos de los nuevos corredores que se han anunciado hasta ahora.

Craine, de 25 años, se une después de cinco años con Project Echelon Racing, donde obtuvo victorias de etapa en Green Mountain Stage Race, Salt Lake Criterium y Chicago Grit. Close, de 22 años, proviene del equipo de grava del ENVE MOG Squad, donde terminó octavo en la etapa reina en la Green Mountain Stage Race en su primera carrera en ruta en septiembre.

Marte, un velocista de República Dominicana, obtuvo los mejores resultados en los EE. UU. en varios equipos en el Tour de Somerville, la Copa Gateway y el Tour of America's Dairyland desde 2022 y también tiene múltiples victorias de etapa en la Vuelta Independencia.

La lista completa se dará a conocer en las próximas semanas, y se espera que entre 12 y 15 corredores compitan en un calendario de carreras intenso, con algunas carreras de tierra mezcladas.

Crusher en Tushar se retira definitivamente después de 14 años de funcionamiento





Las noticias sobre la jubilación suelen estar reservadas para los ciclistas, pero esta vez los organizadores de Crusher en Tushar confirmaron el jueves que la carrera de gravel de Utah cerraría permanentemente después de 14 años.

Tomando su nombre de las montañas Tushar del centro de Utah, la cordillera más alta del estado, el Crusher fue cancelado dos veces en los últimos tres años debido al impacto de los incendios forestales activos en el área.

Life Time compró el evento al fundador y ex profesional de la ruta Burke Swindlehurst en 2019 e incluyó la carrera como parte de la serie Life Time Grand Prix de 2022 a 2024, aunque la tercera entrega no se llevó a cabo debido a los incendios. Keegan Swenson ganó las dos ediciones del Gran Premio, mientras que Haley Smith y Sofía Gómez Villafañe se repartieron las victorias entre las mujeres de élite.

“Tomamos la decisión de retirar Crusher en Tushar”, publicó Life Time el jueves en los canales sociales y en el sitio web del evento.

“Desde su fundación, Crusher en Tushar ha desempeñado un papel fundamental en la configuración del ciclismo de gravel, desafiando a los atletas en uno de los recorridos más exigentes y memorables de este deporte.

“Estamos profundamente agradecidos al fundador Burke Swindlehurst por su visión, a la gran comunidad de Beaver por su increíble hospitalidad y asociación, y a los atletas, voluntarios y socios que han hecho de Crusher un evento tan especial a lo largo de los años.

“Nuestros pensamientos permanecen con las comunidades de los condados de Beaver y Piute mientras continúan recuperándose y reconstruyéndose luego de los devastadores incendios forestales e inundaciones de este año”.

EuroCrossAcademy abre la temporada 24 en Holanda y Bélgica con 12 jóvenes





Un total de 12 adolescentes estadounidenses formarán parte del bloque de entrenamiento y carreras de EuroCrossAcademy de noviembre, con las primeras competiciones programadas para los Países Bajos del 14 al 15 de noviembre, incluido Vam-Berg Cross en Wijster.

El equipo tendrá múltiples sesiones de entrenamiento en Alphen, Países Bajos y Lichtaart, Bélgica, centrándose en senderos forestales y arena, y luego completará el viaje de dos semanas con carreras en Hilversum, Países Bajos y Maldegem, Bélgica.

Este es el año 24 de EuroCrossAcademy, dirigido por Geoff Proctor, y el tercer año consecutivo para un bloque único para jóvenes de 15 a 16 años. El programa comenzó en 2003 como Campamento EuroCross para ayudar a los atletas a prepararse para el Campeonato Mundial de Ciclocross. Se ha convertido en una organización sin fines de lucro, EuroCrossAcademy (ECA), que ahora ofrece campamentos de verano en Montana y Vermont, así como bloques de experiencia en carreras europeas en el proceso de desarrollo para jóvenes corredores estadounidenses.

El grupo de jóvenes de 15 a 16 años será el foco de atención en noviembre, mientras que los de 17 a 18 años participarán en una experiencia separada en diciembre.

“El énfasis en el bloque de noviembre de ECA está específicamente en el desarrollo, no en los resultados. ¿Se están convirtiendo en mejores personas al mejorar su carácter o continuar encontrando un propósito?” supervisor dijo ciclismonoticias sobre cómo medir el éxito.

Dijo que los entrenadores de ECA miden el éxito basándose en el nivel de “encontrar alegría en un ambiente seguro, amable y de apoyo”, así como en aprender habilidades para la vida, no solo habilidades para montar, de sus compañeros de equipo, mecánicos, personal de apoyo y de ellos mismos.

Tanto para el bloque de entrenamiento como para el de carrera, ciclismonoticias brindará cobertura con diarios de ciclistas, y los atletas brindarán relatos en primera persona sobre el “desarrollo del carácter” y la competencia.