'Saldremos de esto más fuertes' – Spekenbrink aborda las deficiencias en la organización del equipo mientras comienza una investigación independiente

El propietario del equipo Picnic PostNL, Iwan Spekenbrink, se pronunció tras las acusaciones de “una cultura del miedo” dentro del equipo, refutando las afirmaciones presentadas por una investigación realizada por los medios de comunicación holandeses. NOS deporte y En De Waaier. Inicialmente informada en octubre, la investigación, que escuchó el testimonio de 71 personas empleadas por Picnic PostNL, alegó una “situación laboral insegura”.

En una entrevista con el periódico holandés. De TelegraafSpekenbrink rechazó las acusaciones de la investigación, calificándolas de “engañosas”, aunque aceptó que algunos ex empleados tuvieron experiencias negativas, y un ex entrenador, Adriaan Helmantel, describió la organización del equipo como “una dictadura”.

“Hay un grupo que lo vivió de otra manera”, afirmó Spekenbrink. Hace referencia a un artículo en el que Marcel Kittel, Tom Veelers y Kirsten Wild comparten sus experiencias. “Son críticos y tienen derecho, pero ninguno de los tres confirma el cuadro que se pinta”, afirmó. “Sí, lo han dicho varias fuentes y lo lamento, porque siempre se quiere un entorno de trabajo seguro para todos. Sin embargo, se ha contado una historia unilateral”.

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En su conversación con De TelegraafSpekenbrink también acusa al periodista Thijs Zonneveld de falta de imparcialidad, dado su papel como parte de la dirección del equipo BEAT Cycling. “Esto es como hacer que Grolsch lleve a cabo una investigación sobre Heineken”, dijo. Continuó expresando su decepción porque a los empleados más actuales no se les pidió su opinión. “Cuando caminas por el paddock, siempre ves mucha diversión y camaradería dentro de nuestro equipo”, afirmó Spekenbrink. “Para nosotros el trabajo en equipo es lo primero”.

Desde que salió a la luz la historia original en octubre, varios ciclistas antiguos y actuales han respondido a los reclamos establecidos en el NOS investigación, con gente como John Degenkolb defendiendo al equipo, mientras que Martin Tusveld y Esmée Peperkamp han estado entre quienes comparten sus propias experiencias negativas sobre la cultura del equipo.

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El director deportivo Rudi Kemna fue el primero en la dirección del equipo en responder a las acusaciones, que fueron la conclusión de una investigación llevada a cabo varios meses antes, en 2026. Kemna dijo que estaba “profundamente molesto” por las acusaciones. La declaración inicial del equipo en respuesta a la investigación decía: “no nos reconocemos en el panorama general presentado en las publicaciones”, pero reconocía que “es importante mirarnos críticamente a nosotros mismos” a la luz de los hallazgos reportados. Desde entonces, el equipo ha encargado una “investigación profesional e independiente sobre nuestra cultura de equipo”.

Spekenbrink ha declarado: “Pasará un tiempo antes de que tengamos los resultados”, y añadió que “no evitamos los errores, porque los comete todo el mundo, en todas partes. Cuando lees que ha afectado realmente a la gente, tienes que ser honesto, porque eso no es agradable. No queremos que los empleados se vayan con un sabor amargo en la boca”.

La incertidumbre que rodea a las investigaciones en curso coincide con el retraso en la emisión de la licencia WorldTour al equipo para 2027. Esto está relacionado con los problemas financieros que rodean a su proveedor de bicicletas, Lapierre, con un proveedor de reemplazo a bordo pero contratos pendientes de finalizar, lo que retrasa la presentación de la documentación pertinente a la UCI.

A pesar de sus reservas sobre la naturaleza equilibrada de la investigación, Spekenbrink admite que vale la pena tener en cuenta algunas de las cuestiones planteadas, en particular la forma en que el equipo aborda a los corredores que no están acostumbrados al estilo de enfoque del equipo.

“Aparentemente, no siempre hemos explicado nuestra historia con suficiente claridad desde el principio”, dijo. “Tendremos que hacer un mejor trabajo al explicar cómo vemos la colaboración y, a veces, decir un poco antes que no es una 'coincidencia'”. Ofrece el ejemplo de los nuevos ciclistas que buscan trabajar con su propio personal de apoyo, por ejemplo, entrenadores y dietistas.

Spekenbrink dijo que cree en el espíritu del equipo. “Seguimos creyendo en nuestra forma de trabajar juntos. El trabajo en equipo es nuestra base, con respeto mutuo”.

Y concluye: “Ahora mismo estamos en un momento difícil, pero saldremos de esto más fuertes”.

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