'Saldremos de esto más fuertes' – Spekenbrink aborda las deficiencias en la organización del equipo mientras comienza una investigación independiente


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El propietario del equipo Picnic PostNL, Iwan Spekenbrink, se pronunció tras las acusaciones de “una cultura del miedo” dentro del equipo, refutando las afirmaciones presentadas por una investigación realizada por los medios de comunicación holandeses. NOS deporte y En De Waaier. Inicialmente informada en octubre, la investigación, que escuchó el testimonio de 71 personas empleadas por Picnic PostNL, alegó una “situación laboral insegura”.

En una entrevista con el periódico holandés. De TelegraafSpekenbrink rechazó las acusaciones de la investigación, calificándolas de “engañosas”, aunque aceptó que algunos ex empleados tuvieron experiencias negativas, y un ex entrenador, Adriaan Helmantel, describió la organización del equipo como “una dictadura”.

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