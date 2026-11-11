Después de una notable campaña en 2026 que incluyó el podio del Tour de Francia, el ciclista de los Emiratos Árabes Unidos recuerda su rápido ascenso y su creciente papel de liderazgo.


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Compitiendo al más alto nivel durante los últimos dos años, desde su avance en el Tour Down Under 2024, Isaac del Toro ha hecho más que ganar. También ha aprendido tanto de sus aciertos como de sus errores, algo que repite en entrevistas, como ya hiciera en vísperas del Critérium de Singapur.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG disfrutó de una notable temporada 2026 que incluyó ganar la general en cuatro carreras por etapas del WorldTour: el UAE Tour, Tirreno-Adriatico, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y el Grand Prix Cycliste de Montréal. También ganó una etapa y terminó tercero en la general en su debut en el Tour de Francia, lo que ayudó al líder del equipo, Tadej Pogačar, a conseguir su quinta victoria general.

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