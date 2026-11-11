Después de una notable campaña en 2026 que incluyó el podio del Tour de Francia, el ciclista de los Emiratos Árabes Unidos recuerda su rápido ascenso y su creciente papel de liderazgo.

Compitiendo al más alto nivel durante los últimos dos años, desde su avance en el Tour Down Under 2024, Isaac del Toro ha hecho más que ganar. También ha aprendido tanto de sus aciertos como de sus errores, algo que repite en entrevistas, como ya hiciera en vísperas del Critérium de Singapur.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG disfrutó de una notable temporada 2026 que incluyó ganar la general en cuatro carreras por etapas del WorldTour: el UAE Tour, Tirreno-Adriatico, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes y el Grand Prix Cycliste de Montréal. También ganó una etapa y terminó tercero en la general en su debut en el Tour de Francia, lo que ayudó al líder del equipo, Tadej Pogačar, a conseguir su quinta victoria general.

Hablando el día de los medios antes de la carrera de exhibición de Singapur, que ganó, Del Toro dijo marca Estaba “muy contento” con su temporada.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“Feliz de haber tenido todas las experiencias este año y satisfecho porque sé que puedo aplicarlas en el futuro para hacerlo siempre un poquito mejor, obviamente con ese énfasis en seguir trabajando duro”.

Tras disputar su primera carrera WorldTour en Australia para UAE Emirates XRG con solo 20 años de edad, Del Toro maduró rápidamente hasta asumir el papel de líder del equipo dos años después.

te puede gustar





¿Es Isaac del Toro el nuevo favorito al Mundial? Él dice que no, pero el camino puede decir lo contrario.





'Practicar y mejorar de forma natural': Isaac del Toro muestra consistencia en la contrarreloj de élite masculina en el Campeonato Mundial de Ruta a pesar de un recorrido más llano





Isaac del Toro se anuncia como el favorito del maillot arcoíris con la victoria en el Gran Premio de Montreal

“Es algo que intentamos lograr desde el momento en que firmé. No sabíamos qué tan rápido o lento sucedería, o si era posible en un equipo tan competitivo donde todos están a un nivel muy alto”, dijo Del Toro.

Su progresión comenzó en el Tour Down Under, pero Del Toro inicialmente prefirió retrasar al máximo la asunción de responsabilidades de liderazgo para poder aprender de quienes le rodeaban.

“Después de un año, me desarrollé más y comencé a entender qué tipo de corredor soy, puedo desenvolverme bien en bastantes situaciones, aunque no sé si me especializo en algo”.

Como el segundo ciclista mexicano en ganar una etapa del Tour de Francia, tras las victorias de Raúl Alcalá en 1989 y 1990, Del Toro entiende la responsabilidad que lleva, aunque admite que a veces la olvida “por un momento”.

“Te recuerdan que eres una figura pública y que intentas ser medido. Sé que hay alguien esperando algo de mí y tratando de ponerme en la mejor luz posible, así que lo tomo como una responsabilidad”.

Qué leer a continuación





Tour de Alemania: Isaac del Toro logra la victoria en el prólogo por delante de Paul Magnier





'Estoy satisfecho con mi esfuerzo, pero no estoy nada contento' – Isaac del Toro no oculta su decepción por perderse el oro en el Campeonato Mundial





Deutschland Tour: Isaac del Toro sella el título general y Paul Magnier gana la etapa final 4 en Heilbronn

Cuando se le preguntó si sería posible que un corredor mexicano ganara el Tour de Francia en el futuro, Del Toro respondió: “¿Por qué no?”.

No hace mucho tiempo, la idea de que un esloveno dominara las carreras habría llamado la atención.

“Si otros lo han ganado, ¿por qué un mexicano no? Tenemos dos piernas, dos brazos, una cabeza… No lo veo lejano ni imposible. Es difícil, pero veo las mismas posibilidades que todos los demás”.

“Gané mi primera etapa en Barcelona, ​​subí al podio en el Giro y sé que puedo ser competitivo. Con el paso de los años van surgiendo más atletas, no me refiero sólo a mí, sino a que, como mexicanos, claro que es posible”.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.