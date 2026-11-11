El ciclista luxemburgués se negó a asistir a la ceremonia del podio


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La ciclista luxemburguesa Marie Schreiber calificó de irrespetuosa la decisión de relegarla el sábado al segundo puesto en el Campeonato de Europa de ciclocross.

Schreiber cruzó la meta primero en la carrera Elite femenina en Zeddam, Países Bajos, aparentemente logrando la mayor victoria de su carrera, pero unos minutos más tarde, fue relegada por un sprint irregular. Más tarde se negó a asistir a la ceremonia del podio.

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