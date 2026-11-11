El ciclista luxemburgués se negó a asistir a la ceremonia del podio

La ciclista luxemburguesa Marie Schreiber calificó de irrespetuosa la decisión de relegarla el sábado al segundo puesto en el Campeonato de Europa de ciclocross.

Schreiber cruzó la meta primero en la carrera Elite femenina en Zeddam, Países Bajos, aparentemente logrando la mayor victoria de su carrera, pero unos minutos más tarde, fue relegada por un sprint irregular. Más tarde se negó a asistir a la ceremonia del podio.

“La UCI y la UEC siempre defienden y todos defienden un deporte limpio y justo y luego hacen esto. Es injusto”, dijo Schreiber después de la carrera.

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Ella y la campeona del mundo Lucinda Brand (Países Bajos) llegaron a la meta juntas después de que la ciclista luxemburguesa las adelantara en la brutal carrera de 99 escalones. Al salir, Schreiber abrió su sprint temprano, manteniendo a Brand a raya. Por las imágenes, quedó claro que ella se movió hacia su izquierda cuando la pareja se acercaba a la línea de meta, y parece que fue este movimiento el que penalizaron los comisarios de carrera.

“Revisamos las imágenes y tanto Lucinda como yo expresamos nuestras opiniones”, dijo Schreiber. “Lucinda dijo que no hice nada malo, que ella no podría haber aprobado de todos modos, así que creo que es muy agradecido que haya dicho esto, pero eso no cambia la decisión de los comisarios.

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“Es un sprint después de 50 minutos de carrera, vienes con 190 de frecuencia cardíaca, cambio de marcha, vi que me moví un poco hacia la izquierda, pero luego creo que si todos miran la carrera saben que moverse es normal. No cerré la puerta a propósito ni nada, Lucinda lo sabe y ella también lo dijo.

“Creo que es una falta de respeto robar el momento más importante de mi carrera sólo por esto porque creo que, para ser justo, todos saben que gané, si se hubiera decidido por dos centímetros puedo discutir con ellos, lo puedo entender, pero así creo que es simplemente una falta de respeto para ser honesto”.

Aunque Schreiber fue relegada al segundo lugar, con la compatriota de Brand, Ceilán del Carmen Alvarado, en tercer lugar, ella no estuvo presente en el podio y se le preguntó si la directora de su equipo, la ex campeona mundial Sanne Can't, le había aconsejado que no asistiera, algo que podría significar que el jurado de la carrera la multara.

“Sí, iba a ir porque pensé que todos me odiarían si no iba, pero es como si fueran así conmigo entonces tampoco les debo nada, para ser honesto. Es difícil estar aquí ahora mismo, así que puedes imaginar que es más difícil subir al podio, así que dijeron que no debería ir, que no debería dejarme tratar así. Puedo vivir con una multa, probablemente mejor que irme a dormir”. esta noche.”

Aunque tiene una victoria en la Copa del Mundo a su nombre, la victoria en la Eurocopa habría sido, con diferencia, el mayor éxito de la carrera de Schreiber. Schreiber, que participa en su equipo de carretera, SD Worx-Protime, ha tenido un excelente comienzo de la temporada 2026/27, ganando las dos primeras carreras del año y logrando tres victorias más, siendo el tercer puesto en el X2O Koppenbergcross su peor resultado.

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