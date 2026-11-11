La campeona del mundo suma un triunfo más al palmarés ilustre tras el descenso de Marie Schreiber

En un estrecho sprint hacia la línea de meta, la campeona mundial Lucinda Brand y Marie Schreiber lucharon hombro con hombro por la victoria y el título europeo de ciclocross femenino de élite en Zeddam, Países Bajos, el sábado. Fue tan reñido que ninguno levantó la mano en señal de victoria tras cruzar la meta, sin saber quién se había llevado el título.

Aunque inicialmente la luxemburguesa Schreiber fue declarada ganadora, el jurado revisó posteriormente el resultado tras un retraso, relegándola al segundo puesto por “una irregularidad en el sprint final” y reorganizando el podio.

Así, el maillot de campeón de Europa recayó en el ciclista holandés, que ganó por primera vez el maillot blanquiazul en 2021 en Wijster (Países Bajos). Schreiber quedó en segundo lugar.

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“Es otro título. Un título un poco extraño, tengo que admitirlo”, dijo Brand a los medios, incluido Wielerflitsdespués de la carrera.

Brand, Schreiber y Ceylin del Carmen Alvarado (Países Bajos) se separaron del pelotón en las primeras vueltas, con Schreiber marcando un ritmo rápido desde el principio. Los tres corredores ampliaron gradualmente su ventaja y se encontraron solos en cabeza para luchar por el maillot europeo.

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La batalla permaneció abierta hasta los momentos finales, cuando una caída dejó fuera de combate a Alvarado, dejando a Schreiber y Brand disputando la victoria en un apretado sprint.

“Fue una carrera difícil”, dijo Brand. “Toda la última vuelta fue difícil. Marie estuvo muy fuerte hoy, especialmente en las escaleras; allí nos llevó al límite. Quizás por eso Ceylin cometió un error”.

La carrera se redujo a un sprint final entre dos personas a lo largo de la larga recta cuesta arriba de salida y llegada. Schreiber tenía la posición delantera y abrió su sprint primero, pero Brand se acercó mientras los dos luchaban hasta la línea.

“Ella comenzó un poco antes que yo. Intenté pasarla y me detuve a su lado. Y, bueno, el jurado tomó su decisión”, dijo Brand. “Realmente no puedo decir nada más al respecto. Cada título es maravilloso, pero este se siente un poco diferente”.

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