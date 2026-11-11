La campeona del mundo suma un triunfo más al palmarés ilustre tras el descenso de Marie Schreiber


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En un estrecho sprint hacia la línea de meta, la campeona mundial Lucinda Brand y Marie Schreiber lucharon hombro con hombro por la victoria y el título europeo de ciclocross femenino de élite en Zeddam, Países Bajos, el sábado. Fue tan reñido que ninguno levantó la mano en señal de victoria tras cruzar la meta, sin saber quién se había llevado el título.

Aunque inicialmente la luxemburguesa Schreiber fue declarada ganadora, el jurado revisó posteriormente el resultado tras un retraso, relegándola al segundo puesto por “una irregularidad en el sprint final” y reorganizando el podio.

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