Paul Seixas termina segundo y Søren Warenskjold tercero


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Isaac del Toro continuó su batalla con su rival Paul Seixas el domingo, y el piloto del UAE Team Emirates-XRG logró una sorpresiva victoria en solitario en el Criterium de Singapur.

Tanto él como Seixas (Decathlon-CMA CGM) formaban parte de un grupo de cuatro hombres que se escapaba del pelotón en la vuelta 23 a la ciudad. A medida que se acercaba la última vuelta, el campeón mexicano simplemente se alejó del frente de ese grupo, manteniendo a Seixas unos segundos detrás de él hasta la línea.

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