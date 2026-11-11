Paul Seixas termina segundo y Søren Warenskjold tercero

Isaac del Toro continuó su batalla con su rival Paul Seixas el domingo, y el piloto del UAE Team Emirates-XRG logró una sorpresiva victoria en solitario en el Criterium de Singapur.

Tanto él como Seixas (Decathlon-CMA CGM) formaban parte de un grupo de cuatro hombres que se escapaba del pelotón en la vuelta 23 a la ciudad. A medida que se acercaba la última vuelta, el campeón mexicano simplemente se alejó del frente de ese grupo, manteniendo a Seixas unos segundos detrás de él hasta la línea.

Seixas se mantuvo en el segundo lugar, a unos pocos segundos de distancia, con Søren Warenskjold (UNO X Mobility) ganando el sprint por el tercer lugar. El pelotón cruzó la meta con unos 30 segundos de retraso.

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Con el tradicional Criterium de Saitama en Japón el próximo fin de semana, Singapur fue el primero de dos criteriums del Lejano Oriente organizados por los organizadores del Tour de Francia, ASO, y la carrera se desarrolló a lo largo de 25 vueltas a un circuito urbano de dos kilómetros. La carrera comenzó agresivamente y se mantuvo así durante todo el día, con múltiples escapadas claras durante todo el día.

El primero de ellos se escapó tras el sprint intermedio inicial y contenía a Baptiste Viestroffer (Lotto-Intermarché), Patrick Konrad (Lidl-Trek), el campeón local de ruta Eamon Lim (CCACHE-BODYWRAP) y Rasmus Søjberg Pedersen (Decathlon-CMA CGM). Estuvieron alejados durante unas cuantas vueltas, pero los sprints intermedios, que se producían cada cinco vueltas, dictaron la carrera y el pelotón se reformaba antes de cada uno.

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Eso significó que ninguna de las escapadas, por grande que fuera, pudo obtener ningún tipo de ventaja, siendo 10 segundos lo único que la mayoría podía crear.

Biniam Girmay ganó el primer sprint intermedio y su equipo NSN contribuyó decisivamente a contener las ambiciones de los escapados. Incluso un fuerte grupo de seis no pudo construir una ventaja cuando la carrera se acercaba al final, faltando cinco vueltas para el final.

Una vuelta después de ese sprint final, la sensación francesa Seixas dejó que un grupo de cuatro estrellas se pusiera en marcha, con Del Toro, Mauro Schmid (Jayco-AlUla) y Søren Waerenskjold (UNO X Mobility) estableciendo rápidamente una ventaja y tomando 10 segundos en las últimas tres vueltas. Con poca convicción en la persecución, su ventaja se amplió y, al comienzo de la penúltima vuelta, esa ventaja se redujo a 30 segundos, la mayor ventaja de cualquiera de las pausas del día, y la carrera parecía destinada a terminar con un sprint de cuatro.

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