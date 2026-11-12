'¿Dónde puedo encontrar esos porcentajes adicionales?' Se pregunta el belga tras conquistar su segundo título europeo


Comparte este artículo



1

Únete a la conversación


Síganos

Agréguenos como fuente preferida en Google





Suscríbete a nuestro boletín


Después de conseguir el segundo título de su carrera en el Campeonato de Europa de ciclocross en Zeddam el domingo, Thibau Nys ha dicho que aspira a alcanzar el nivel de Mathieu van der Poel no sólo en términos de ganar carreras sino también de dominarlas.

El belga de 23 años alcanzó la gloria en solitario tras dejar atrás a Joran Wyseure en la última vuelta de la carrera, sumando el título de 2026 a su triunfo de hace dos años.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: