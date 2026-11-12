'¿Dónde puedo encontrar esos porcentajes adicionales?' Se pregunta el belga tras conquistar su segundo título europeo

Después de conseguir el segundo título de su carrera en el Campeonato de Europa de ciclocross en Zeddam el domingo, Thibau Nys ha dicho que aspira a alcanzar el nivel de Mathieu van der Poel no sólo en términos de ganar carreras sino también de dominarlas.

El belga de 23 años alcanzó la gloria en solitario tras dejar atrás a Joran Wyseure en la última vuelta de la carrera, sumando el título de 2026 a su triunfo de hace dos años.

Nys ganó cinco carreras de cross el año pasado, incluidas tres rondas de la Copa del Mundo UCI, camino al segundo puesto general de la serie, detrás de Mathieu van der Poel. Ahora, su objetivo es poder convertir su fuerza en el tipo de victorias que Van der Poel ha logrado año tras año.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

“Justo ahora en el podio, un lado de mí estaba contento con lo que ya había logrado, mientras que el otro lado ya estaba pensando en qué podría ser mejor”, dijo Nys. El Nieuwsblad tras la victoria, la segunda en dos salidas esta temporada tras abrir su cuenta con la gloria en la primera ronda del X2O Trofee Koppenbergcross en Oudenaarde.

“¿Dónde puedo encontrar esos porcentajes extra? ¿Por qué no puedo seguir pilotando solo desde la cuarta vuelta? En esa cuarta vuelta, por ejemplo, inesperadamente gané una pequeña ventaja, pero inmediatamente sentí que no tenía las piernas para rodar delante solo durante el resto de la carrera.

te puede gustar





Thibau Nys iniciará la campaña de ciclocross en Koppenbergcross después de una desafiante temporada en carretera





Campeonato de Europa de ciclocross: Thibau Nys gana el segundo título élite y Bélgica arrasa en el podio





X2O Trofee Oudenaarde: Thibau Nys gana el Koppenbergcross tras una acalorada batalla con Michael Vanthourenhout

“Dale a Mathieu (van der Poel) esos cinco segundos y no lo volverás a ver en toda la carrera. Eso es a lo que yo también quiero llegar, aunque no sé si algún día podré hacerlo”.

Nys y su compañero de equipo belga Wyseure estuvieron codo a codo durante gran parte de la carrera, y Nys no pudo alejarse al frente antes de su esfuerzo en la última vuelta. Al final, no fue una actuación que recordara la mejor actuación dominante de Van der Poel, pero Nys sabe a qué apunta.

“Sentí que era realmente bueno, pero no lo suficiente como para seguir adelante solo durante seis o siete vueltas. Así que fue un proceso de tanteación y tratar de ver dónde podía crear una brecha, para luego explotar realmente en la última vuelta”, dijo. WielerFlits.

“Joran iba a un ritmo muy alto y simplemente fue capaz de mantener un ritmo fuerte. En ese sentido, quizás era un poco más fuerte que yo, pero tuve ese estallido de energía un poco más en la última vuelta.

“Realmente estamos hablando de detalles aquí, pero sentí, especialmente en la penúltima vuelta, que tal vez tenía un poco más de reserva en esas escaleras para atacar allí en la última vuelta. Y al final, logré hacer precisamente eso”.

Nys ha dejado atrás una desafiante temporada de carreras en ruta arruinada por una cirugía de rodilla para comenzar al 100% en la bicicleta de cross. Se avecinan pruebas más difíciles, incluido el Campeonato del Mundo a finales de enero, así como batallas contra Wout van Aert y posiblemente Van der Poel, que aún no ha confirmado sus planes de ciclocross para el invierno.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.