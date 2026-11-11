La entrenadora del SD Worx-Protime admite que instó a Schreiber a no asistir a la ceremonia del podio


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El polémico descenso de Marie Schreiber en el Campeonato de Europa de ciclocross de la UEC el sábado ha sido calificado de “ridículo” por la ex campeona del mundo Sanne Cant, entrenadora de ciclocross de Schreiber en SD Worx-Protime.

Después de cruzar la línea de meta en primer lugar en la carrera élite femenina el sábado, Schreiber quedó relegada al segundo lugar por un sprint irregular, perdiendo la corredora luxemburguesa lo que habría sido el mayor resultado de su carrera.

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