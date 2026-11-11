La entrenadora del SD Worx-Protime admite que instó a Schreiber a no asistir a la ceremonia del podio

El polémico descenso de Marie Schreiber en el Campeonato de Europa de ciclocross de la UEC el sábado ha sido calificado de “ridículo” por la ex campeona del mundo Sanne Cant, entrenadora de ciclocross de Schreiber en SD Worx-Protime.

Después de cruzar la línea de meta en primer lugar en la carrera élite femenina el sábado, Schreiber quedó relegada al segundo lugar por un sprint irregular, perdiendo la corredora luxemburguesa lo que habría sido el mayor resultado de su carrera.

De la cobertura frontal quedó claro que ella hizo un movimiento hacia su izquierda, pero a pesar de que la eventual ganadora Lucinda Brand afirmó que no estaba impedida, el jurado de la carrera interpretó esto como una infracción lo suficientemente grave como para justificar el descenso.

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Schreiber no solo estaba molesta por el problema, sino que también se le unió Cant, quien ha sido parte del equipo SD Worx durante dos inviernos y anteriormente ganó tres camisetas arcoíris entre 126 victorias durante una larga carrera.

“Es la reacción más ridícula que he oído jamás”, dijo Cant. esporza después de la carrera.

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“Yo mismo pasé mucho tiempo en bicicleta y nunca había experimentado algo así. Si ya encontramos un error aquí… Creo que hay otros sprints en la carretera en los que no pasa nada”.

Brand no presentó ninguna denuncia, según su federación holandesa de ciclismo.

“Realmente fue el presidente de la UCI (del panel de comisarios) quien lo vio, pero nadie sabe qué vio”, dijo Cant.

“Tal vez debería intentar correr él mismo en una bicicleta de cross. Nunca será recto. Creo que la pista era lo suficientemente ancha para pasar”.

Schreiber no asistió a la ceremonia del podio, lo cual, según informa la prensa belga, fue una decisión que provino principalmente de Cant.

“No quería que ella subiera (al podio). Eso no es porque no haya respeto por Lucinda, sino porque no debes aceptar una medalla que no te pertenece”, dijo Cant. esporza.

Cant añadió que “no vamos a quedarnos así”, y aunque no está claro qué medidas podría tomar la SD Worx-Protime, dado que el Campeonato de Europa lo disputan selecciones nacionales, la federación ciclista de Luxemburgo ha anunciado que apelará la decisión.

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