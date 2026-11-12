Del 12 al 14 de noviembre, decenas de estrellas del ciclismo llegarán a Londres, junto con más de 80 expositores de marcas.

La recién coronada campeona mundial de gravel Marianne Vos, Mathieu van der Poel, Lotte Kopecky y Maddy Nut se encuentran entre los ciclistas que encabezarán Rouleur Live en Londres esta semana, del 12 al 14 de noviembre. Aparecerán en el escenario junto a docenas de otros talentos del ciclismo profesional, incluida la ex ganadora del Tour de Francia Kasia Niewiadoma-Phinney.

Vos es ampliamente considerado como el mejor ciclista de todos los tiempos y, a lo largo de una carrera multidisciplinaria que abarca 20 años, ha ganado 15 títulos mundiales de élite, el más reciente en el Campeonato Mundial UCI Gravel en Nannup, Australia, el mes pasado.

El evento de tres días comienza el jueves 12 de noviembre, con un cartel que incluye al campeón mundial multidisciplinario y tres veces ganador del Tour de Flandes y París-Roubaix, Van der Poel, junto con Xaverine Nirere, Niewiadoma-Phinney y su socio Taylor Phinney, quien recientemente regresó a las carreras en pista, y Bradley Wiggins.

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El evento continúa el viernes 13 de noviembre con la multicampeona mundial en pista y ruta Lotte Kopecky, el ex campeón mundial y ganador del maillot verde del Tour de Francia de este año, Mads Pedersen, Ben Healy y Fabian Cancellara.

El evento concluirá el sábado 14 de noviembre con Vos subiendo al escenario junto con Matteo Trentin y la especialista en gravel Maddy Nutt.

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Mientras tanto, figuras de todo el deporte asistirán al evento, ofreciendo entrevistas y debates sobre el escenario durante los tres días.

La lista completa de invitados incluye más de 50 figuras deportivas de alto perfil, y las entradas están disponibles para su compra en Rouleur.

Además del espectáculo en vivo, el evento también contará con más de 80 marcas, incluidas Pinarello, Kask, Cannondale y Colnago.

Rouleur Live, anteriormente conocido como The Rouleur Classic, comenzó en 2015 en Londres y se llevará a cabo este año en Truman Brewery en el este de Londres.

My Bike asistirá a Rouleur Live con una invitación que incluye entrada gratuita los días 12 y 13 de noviembre. De acuerdo con nuestros estándares editoriales, nuestra cobertura es independiente y no está sujeta a revisión, aprobación o influencia por parte del organizador del evento o de cualquier patrocinador.