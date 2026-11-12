El futuro del esloveno sigue siendo una incógnita pese a ganar el título europeo de contrarreloj y terminar segundo en la Vuelta de 2026

Si bien el futuro de Primož Roglič en el ciclismo sigue siendo una de las principales preguntas sin respuesta de cara a la temporada 2027, el esloveno parece no inmutarse mientras se dirige a Asia para participar en el Taiwan Masters Ride.

Roglic, cinco veces campeón del Grand Tour, llegó a Taiwán la semana pasada como cabeza de cartel del evento, en el que intentó vencer al KOM en la cima del Paso Wuling, a unos 200 kilómetros al sur de Taipei.

“Creo que depende de la sensación o del estado en el que te encuentres, ¿no? Normalmente es sólo fatiga, así que cuando estás cansado y el cuerpo grita 'por favor, para', es sólo una pelea con esa voz interior que quiere parar. Estás triste, sí, pero seguiremos sin escucharlo”, dijo Roglič en un vídeo promocional del Taiwan Masters Ride.

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“Las personas que recoges en el camino, o que te recogen a ti, que tienes cerca, ayudan a la influencia al final sobre ti. Creo que sí, dejaron una huella en mí, como dije, siempre estoy abierto a aprender, a saber más, y cuanto más sabes, más sabes que no sabes, así que es un proceso sin fin”.

Roglič no logró batir el tiempo, a pesar de la ayuda de Yen Yo Ho y Li Ting Wei, corredores profesionales taiwaneses del Equipo Kern Pharma y Factor Racing, y otros cuatro. Sin embargo, supuestamente habían pasado semanas desde que el esloveno montó su bicicleta durante sus vacaciones fuera de temporada, y ni siquiera trajo su propia bicicleta, sino que montó una S-Works Tarmac gris que le proporcionaron.

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“¡Qué experiencia tan increíble tener a Primož Roglič en una de las rutas ciclistas más bellas y desafiantes de Taiwán: el Desafío Wuling de este a oeste! También organizamos a seis ciclistas taiwaneses para que se turnaran para guiarlo y ayudarlo a avanzar hacia la cima”, se lee en una publicación de Instagram del presentador de televisión taiwanés y entusiasta del ciclismo Yu-Tien Wei, quien también participó en el evento.

“Desafortunadamente, esta vez no rompió el récord. (Bueno, ¡no había estado en la bicicleta durante cuatro semanas enteras!) Pero en serio… ¡¿es normal andar así después de cuatro semanas sin andar en bicicleta?!

“Ver a Roglič formar equipo con los corredores taiwaneses, turnándose al frente y dando todo lo que tenían para subir la montaña, fue realmente un momento increíble e inspirador. Más que un simple desafío, ¡fue un viaje inolvidable!”

Roglič cerró la temporada 2026 en Il Lombardia después de ganar el título europeo de contrarreloj en sus carreteras locales, habiendo terminado ya segundo en la general en la Vuelta a España detrás de Enric Mas en lo que fue una notable recuperación tras haber sido atropellado por un piloto apenas un mes antes de la salida.

Cumplió 37 años a finales de octubre, pero sus resultados demostraron que es más que capaz de seguir compitiendo con los mejores. Con su salida de Red Bull-Bora-Hansgrohe confirmada a principios de verano, comenzó la búsqueda de un nuevo equipo para Roglič, con Lotto-Intermarché, Pinarello Q36.5, Visma-Lease a Bike, Unibet Rose Rockets y Tudor entre los equipos que se rumorea que son lugares de aterrizaje para Roglič en 2027.

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A medida que avanzaban las semanas hasta noviembre y se acercaba el inicio de la nueva temporada de carreras el 1 de enero, todas las noticias que rodean a Roglič hasta ahora apuntan a que podría retirarse. Hace poco más de una semana, Het Laatste Nieuws informó que Lotto y Visma no iban a suceder, y Daniel Benson informó el 4 de noviembre que Pinarello parecía poco probable.

Las especulaciones sobre los otros equipos también se han calmado y queda la pregunta de si Roglič realmente quiere continuar. En su estilo típico, ha sido vago al responder preguntas sobre su futuro y sus deseos para un nuevo equipo.

“Es bonito, tal vez sólo lo use en casa. Porque todavía no hemos decidido qué haré a continuación, pero pase lo que pase, lo usaré”, dijo Roglič, refiriéndose a la camiseta del Campeón de Europa. “Sería difícil imaginar un final de campeonato mejor”.

Una semana después, en Lombardía, dijo: “Nunca se sabe cuándo es la última. Como todo en la vida, puede ser un poco emotivo. Estoy deseando (que llegue la carrera)”.

Cuando se le preguntó si seguirá compitiendo el año que viene, dijo: “Aún no lo sé. Ya veremos. Ya veremos”.

Pero sobre si quería hacerlo, respondió: “Creo que sí, creo que seguiré corriendo”.

Entre los corredores activos en el pelotón, solo su compatriota Tadej Pogačar tiene más victorias profesionales que las 93 de Roglič, y como cuatro veces ganador de la Vuelta, ganador del Giro de Italia y 22 veces ganador de etapa del Gran Tour, representa a la vieja generación contra la nueva ola de estrellas jóvenes, entre ellas Paul Seixas, Isaac del Toro y Remco Evenepoel.

Cuando regrese a casa desde Taiwán, Roglič debería tomar decisiones sobre si extiende su tiempo en el deporte y si aún puede encontrar el impulso y la motivación para superar los contratiempos y entrenar para competir al más alto nivel. En 2026, logró mostrar el valor que tiene desde hace mucho tiempo, desde que cambió el salto de esquí por el ciclismo profesional en 2014, pero podría terminar que su último recorrido como profesional fuera en una montaña en Taiwán, lo que no sería la despedida ideal para uno de los grandes campeones de la era moderna.

Quizás un viaje temprano a Eslovenia en la ruta del Giro recientemente anunciada pueda convencerlo de regresar con un equipo donde tenga la oportunidad de retirarse adecuadamente del deporte en sus propios términos, y también ha dicho abiertamente que quiere regresar al Tour de Francia. Es probable que el salario sea mucho más bajo que en años anteriores si termina en un nuevo equipo, pero por el momento, el retiro parece una posibilidad tan probable como cualquier otra.

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