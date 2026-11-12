El futuro del esloveno sigue siendo una incógnita pese a ganar el título europeo de contrarreloj y terminar segundo en la Vuelta de 2026


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Si bien el futuro de Primož Roglič en el ciclismo sigue siendo una de las principales preguntas sin respuesta de cara a la temporada 2027, el esloveno parece no inmutarse mientras se dirige a Asia para participar en el Taiwan Masters Ride.

Roglic, cinco veces campeón del Grand Tour, llegó a Taiwán la semana pasada como cabeza de cartel del evento, en el que intentó vencer al KOM en la cima del Paso Wuling, a unos 200 kilómetros al sur de Taipei.

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