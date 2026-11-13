El ciclista de Red Bull-Bora-Hansgrohe regresará por primera vez a casa en una carrera WorldTour desde 2023, 10 años después de su debut con la selección nacional


Comparte este artículo



0

Únete a la conversación


Síganos

Agréguenos como fuente preferida en Google





Suscríbete a nuestro boletín


Faltan solo 70 días para que se reanuden las carreras WorldTour en el Tour Down Under en Australia, pero a medida que aumenta la anticipación para la temporada 2027, ya se ha anunciado el primer corredor de renombre en la lista de salida: el ex ganador del Giro de Italia, Jai Hindley.

Se cumplirán 10 años desde que debutó con el equipo nacional UniSA-Australia en el Tour Down Under, y será su primera largada desde 2023. A pesar de su talento en la general, Hindley nunca ganó su carrera en casa, con resultados generales de 16°, 18°, 18° y 25° en sus cuatro apariciones, y también tomó la salida en 2019 y 2020.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: