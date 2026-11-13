El ciclista de Red Bull-Bora-Hansgrohe regresará por primera vez a casa en una carrera WorldTour desde 2023, 10 años después de su debut con la selección nacional

Faltan solo 70 días para que se reanuden las carreras WorldTour en el Tour Down Under en Australia, pero a medida que aumenta la anticipación para la temporada 2027, ya se ha anunciado el primer corredor de renombre en la lista de salida: el ex ganador del Giro de Italia, Jai Hindley.

Se cumplirán 10 años desde que debutó con el equipo nacional UniSA-Australia en el Tour Down Under, y será su primera largada desde 2023. A pesar de su talento en la general, Hindley nunca ganó su carrera en casa, con resultados generales de 16°, 18°, 18° y 25° en sus cuatro apariciones, y también tomó la salida en 2019 y 2020.

El jugador de 30 años liderará Red Bull-Bora-Hansgrohe en el sur de Australia, después de haber extendido su contrato con el equipo alemán hasta 2028 en julio. Junto a él también estará confirmado su compañero de equipo de Nueva Zelanda, Laurence Pithie, ex ganador de la Cadel Evans Great Ocean Road Race que hará su quinta aparición consecutiva.

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“No he corrido el Tour Down Under desde 2023, así que tengo muchas ganas de volver”, dijo Hindley. “Es una excelente manera de comenzar la temporada, competir en el verano australiano y en las carreteras locales frente a los fanáticos australianos.

“El apoyo a los pilotos australianos siempre es fantástico y hay un gran ambiente alrededor de la carrera. Siempre es un evento divertido del que formar parte y estoy emocionado de comenzar la temporada 2027 con lo que estoy seguro será un equipo fuerte”.

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Las carreras en el Tour Down Under masculino comenzarán el 19 de enero en Henley Beach, con seis días de acción a través de las subidas de Mount Lofty, Corkscrew Road y Willunga Hill que decidirán la próxima camiseta Ocre.

Jay Vine (UAE Team Emirates-XRG) es el campeón defensor, y aunque se ha especulado que su compañero de equipo y el mejor piloto del deporte, Tadej Pogačar, regresará de una lesión en Australia, hasta ahora solo Hindley ha sido confirmado como titular titular.

Si Vine regresa para defender la camiseta, será uno de los grandes favoritos junto a Hindley. A pesar de no haber logrado una victoria en la general ni un podio en el TDU, este último tuvo una temporada 2026 estelar para Red Bull, logrando un tercer puesto en la general en el Giro de Italia y ocupando el puesto 15 en la general en el Tour de Francia, mientras apoyaba al subcampeón general Remco Evenepoel.

“Estamos encantados de darle la bienvenida a Jai ​​nuevamente al Santos Tour Down Under y estoy seguro de que todos los fanáticos del ciclismo estarán emocionados de verlo en acción en las carreteras del sur de Australia”, dijo el director de carrera Stuart O'Grady.

“Ocupa un lugar importante en la historia del ciclismo australiano como ganador del Gran Tour y, a la edad de 30 años, sigue en el mejor momento de su carrera, por lo que estamos viendo lo mejor de él. El recorrido se adapta a sus características con su habilidad integral, que se complementa muy bien con su capacidad para escalar con los mejores del pelotón.

“Estoy seguro de que Red Bull-Bora-Hansgrohe volverá a presentar un equipo fuerte para abrir la temporada UCI WorldTour, y tener a Jai ​​aquí junto con el neozelandés Laurence Pithie aporta verdadera calidad al pelotón”.

Será una edición histórica del Tour Down Under, ya que será la primera carrera WorldTour que celebrará carreras masculinas y femeninas en la misma distancia en los mismos días. Después de los primeros tres días de acción en el evento masculino, el femenino se disputará simultáneamente del 22 al 24 de enero en tres rutas idénticas desde Glenelg a Victor Harbor, Christies Beach a Willunga Hill y Norwood a Stirling.

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