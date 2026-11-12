Kyan Olshove, nativo de Traverse City, gana un emotivo sprint de dos en un sprint cuesta arriba contra el tres veces campeón

Los prometedores corredores de grava Samanth Johnson, de 22 años, y Kyan Olshove, de 24, lograron títulos de élite en el Iceman Cometh Challenge el sábado, y ambos resistieron a los campeones anteriores en finales de sprint.

Olshove consiguió el escalón más alto de su carrera de casa en su sexto intento. El nativo de Traverse City fue superado al final, registrando 1:32:57 después de 31 millas, un segundo más rápido que su rival de Michigan, Alexey Vermeulen.

“Todavía no puedo creer que esto sea real… Gracias a todos los que lo hicieron posible. El sueño de mi vida se ha hecho realidad. Significa todo para mí”, publicó en Instagram Olshove, quien debutó este año en el Life Time Grand Prix.

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Vermeulen ganó la carrera de Michigan tres veces, la más reciente en 2023, cuando mantuvo a raya a 10 corredores en un sprint final, incluido Olshove, que fue tercero. De una larga fila de perseguidores esta vez, Mika Comaniuk de Quebec superó a Alexander Woodford de Ontario por el tercer puesto.





La ruta sigue caminos de tierra boscosos, vías únicas, vías dobles y líneas de ferrocarril abandonadas, utilizando el sistema de senderos Vasa, y la carrera cambia de ruta cada año. Las colinas pronunciadas prevalecen en los últimos kilómetros, y esta vez la subida de 700 yardas (1 km) de la colina Icebreaker fue reemplazada por la subida Woodchip, más corta pero más impactante.

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Este año, las barreras también protegieron la pendiente de tierra hasta la línea de meta, por lo que el posicionamiento fue fundamental para el esfuerzo final de media milla. En el nuevo final, el campo femenino también se preparó para un sprint.

Johnson explotó desde un grupo reducido en la carga cuesta arriba para anotar la victoria profesional femenina por un segundo sobre la campeona de 2023 Deanna Mayles. En su primera aparición en la carrera de bicicleta de montaña de 36 años, Johnson terminó en 1:50:49.

Erin Osbourne lideró un trío rezagado por el tercer lugar, su quinto resultado consecutivo entre los cinco primeros, con Crystal Anthony en cuarto lugar y Lily-Rose Marois en quinto lugar. De otro grupo, apenas unos segundos después, Samara Sheppard, Sierra Sims y Jenna Rinehart pasaron del sexto al octavo lugar, respectivamente.

“El recorrido de este año fue una bola curva para todos los experimentados. Una 'autopista' más rápida y corta en Vasa directamente a Woodchip Hill (sin rompehielos) y un tiro directo hasta la meta”, escribió Mayles en Instagram.

“Un grupo de casi 15 mujeres en los últimos kilómetros hasta las últimas colinas del recorrido. No hay muchas características para dividir los grandes grupos de profesionales que corren hacia la meta”.

Aunque no fue suficiente “bicicleta de montaña” para los veteranos, la estudiante de último año de la Universidad Milligan cambió de equipo y montó su bicicleta de grava para sellar el día. Johnson completó una temporada en el campo U23 en el Life Time Grand Prix, terminando segundo detrás de Kylee Hanel en Unbound Gravel 100 y quedó segundo en la clasificación general U23. Después de terminar 11º en general en Big Sugar Gravel, Johnson obtuvo una de las dos becas MAAP Future of Off-Road Racing, que incluyen dinero en efectivo y un lugar en el equipo MAAP PRO.FWD 2027 en 2027.

Olshove corrió por primera vez en el campo de élite masculino en el Life Time Grand Prix esta temporada, terminando fuera del top 20. Tuvo un buen desempeño fuera de la serie, logrando top 10 en las carreras de grava Belgian Waffle Ride Arizona y Rule of Three.