Kyan Olshove, nativo de Traverse City, gana un emotivo sprint de dos en un sprint cuesta arriba contra el tres veces campeón


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Los prometedores corredores de grava Samanth Johnson, de 22 años, y Kyan Olshove, de 24, lograron títulos de élite en el Iceman Cometh Challenge el sábado, y ambos resistieron a los campeones anteriores en finales de sprint.

Olshove consiguió el escalón más alto de su carrera de casa en su sexto intento. El nativo de Traverse City fue superado al final, registrando 1:32:57 después de 31 millas, un segundo más rápido que su rival de Michigan, Alexey Vermeulen.

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