La empresa francesa de TI se presenta como nuevo patrocinador de tres años del equipo de Jean-René Bernaudeau

El futuro del histórico equipo francés de Jean-René Bernaudeau está asegurado: el equipo actualmente conocido como TotalEnergies ha presentado un nuevo patrocinador principal: XEFI, una empresa francesa de TI.

El equipo, que comenzó como el equipo juvenil de Vendée en 1991, ha estado en el pelotón profesional desde 2000, con jugadores como Thomas Voeckler y Pierre Rolland dejando su huella en el Tour de Francia a lo largo de los años, pero la amenaza de su desaparición ha cobrado gran importancia durante toda la temporada.

Sin embargo, el 9 de noviembre, tres semanas después de la fecha límite inicial para las solicitudes de licencia UCI, el equipo anunció un nuevo acuerdo de patrocinio con XEFI, por un período de tres años.

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A partir de 2027, el equipo se llamará simplemente XEFI.

“Estoy particularmente encantado de ver a XEFI unir fuerzas con Vendée Cyclisme, una empresa con la que compartimos mucho más que una ambición: una visión genuina de las personas y del futuro”, afirmó Bernaudeau.

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“La realización personal, la amabilidad, los altos estándares, la dedicación al trabajo bien hecho y la formación son la base de nuestros valores compartidos.”

¿Qué es XEFI?

XEFI es una empresa francesa con sede en Lyon que ofrece “un conjunto completo e integrado de servicios de TI” a unas 25.000 pequeñas y medianas empresas.

La empresa ya ha estado involucrada con el ciclismo como patrocinador del equipo amateur VC Villefranche-Beaujolais en Francia.

“Nunca pensé que algún día tendríamos un socio que se parecería tanto a nosotros”, dijo Bernaudeau en un mensaje de vídeo que precedió al anuncio.

El anuncio comparó el camino de desarrollo del equipo, que incluye su programa de estudio deportivo para jóvenes (CREF) y su equipo de desarrollo Vendée U, con los programas de aprendizaje y formación del XEFI. También detalló el compromiso de XEFI con el deporte, a través del equipo VC Villefranche-Beaujolais y el programa de salud deportiva de los empleados de la compañía.

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“Este proyecto no trata de avanzar ciegamente, sino de restaurar el significado del deporte de élite sin dejar de ser fieles a nuestras creencias y a nuestro compromiso con la transparencia”, afirmó Bernaudeau.

“Creemos firmemente que el éxito comienza con el desarrollo y el apoyo a las mujeres y a los hombres del mañana. Desde la creación de CREF en 1991, seguida de Vendée U – Primeo Energie, nuestra ambición no ha cambiado: dar a los jóvenes de nuestra región las mismas oportunidades que yo tuve la suerte de tener. Desarrollar a los atletas, pero sobre todo, ayudar a formar a las personas.”

“El altruismo, el coraje y la solidaridad son valores que siempre hemos defendido. Esta asociación con XEFI nos permite defender estos valores y llevarlos a un nuevo nivel a través de un proyecto a mediano plazo que nos entusiasma a todos”.

¿Dónde deja esto al equipo?

El valor financiero del patrocinio de tres años de XEFI no fue revelado, por lo que no está claro cómo se comparará el presupuesto del equipo con los años del patrocinio principal de TotalEnergies.

Sin embargo, el equipo parece confiado en continuar por el camino actual, incluso si han perdido a varios de sus mejores corredores en medio de la incertidumbre que rodea el futuro del equipo.

El equipo opera actualmente como un ProTeam de segunda división y se espera que ese sea el caso nuevamente una vez que el equipo pueda presentar su documentación finalizada para 2027 a la UCI.

TotalEnergies fue el ProTeam cuarto clasificado en 2026, lo que significa que se perdieron las invitaciones automáticas a los Grandes Vueltas, pero pueden competir en todos los eventos de un día del calendario WorldTour. También son elegibles para recibir invitaciones comodín, por lo que tendrán la esperanza de asegurar su 28ª aparición consecutiva en el Tour de Francia.

El ciclista mejor clasificado del equipo en 2026, Jordan Jegat, se fue a Lidl-Trek, aunque siempre era probable que el francés hiciera un gran movimiento independientemente de los problemas del equipo.

Los especialistas en clásicos Anthony Turgis y Nicolas Breuillard se van al XDS Astana, mientras que Alexandre Delettre, Sandy Dujardin y Emilien Jeannière se van al equipo francés WorldTour Groupama-FDJ United. Mientras tanto, Pierre Thierry se marcha al ProTeam francés Cofidis, mientras que Mathieu Burgaudeau, Thomas Bonnet y Mattéo Vercher se han trasladado a equipos de segunda división.

Varios corredores no han firmado contratos con otros lugares y se espera que vuelvan a firmar, pero en cualquier caso, el equipo todavía tiene un largo camino por recorrer para completar una plantilla para 2027.

El lunes se anunció que el ex maillot amarillo del Tour de Francia Tony Gallopin se incorporará como director deportivo.

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