La empresa francesa de TI se presenta como nuevo patrocinador de tres años del equipo de Jean-René Bernaudeau


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El futuro del histórico equipo francés de Jean-René Bernaudeau está asegurado: el equipo actualmente conocido como TotalEnergies ha presentado un nuevo patrocinador principal: XEFI, una empresa francesa de TI.

El equipo, que comenzó como el equipo juvenil de Vendée en 1991, ha estado en el pelotón profesional desde 2000, con jugadores como Thomas Voeckler y Pierre Rolland dejando su huella en el Tour de Francia a lo largo de los años, pero la amenaza de su desaparición ha cobrado gran importancia durante toda la temporada.

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