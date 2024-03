El campeón Life Time Grand Prix volverá a competir en la serie, pero centrado en los resultados de las carreras individuales.

Sofía Gómez Villafañe ganó su primera carrera de la temporada el sábado pasado, logrando dos de dos en apariciones en el Belgian Waffle Ride (BWR) Arizona. Esto prepara el escenario para que ella agregue otra serie todoterreno a un calendario lleno, donde estará nuevamente entre los 60 corredores en el Life Time Grand Prix.

Pero el favorito de la tierra llegó a la temporada 2024 con algunos signos de interrogación. ¿Se comprometería nuevamente con la serie de siete carreras con Life Time o simplemente se concentraría en carreras individuales? ¿Podría caber en el BWR Tripel Crown of Gravel? ¿Serían un objetivo los Juegos Olímpicos u otras pruebas de ciclismo de montaña?

“En realidad, no iba a postularme para 2024 (serie Life Time). Luego comencé a trabajar en mi calendario y pensé que de todos modos iba a hacer cuatro de esos eventos, ¿qué significa agregar uno más para tal vez intentar ganar algo de dinero en premios? Veré cómo van Sea Otter, luego Unbound y Crusher, y obviamente, Leadville porque esos eran los que sabía que iba a hacer de todos modos”, dijo. ciclismonoticias.

“¿Todavía voy a presentarme y prepararme para ganar esas carreras? Puedes apostar. Ese será mi objetivo. Creo que podría centrarme más en los resultados individuales que en los generales. Sí, todavía estoy haciendo el Gran Premio. Pero, sinceramente, estoy sorprendido de haber regresado”.

Villafañe ganó un trío de carreras en la primera mitad del Gran Premio del año pasado, incluida Fuego XL en Sea Otter Classic y estableció un récord femenino en Crusher en Tushar. Terminó segunda en Unbound Gravel 200 detrás de la alemana Carolin Schiff, que no formó parte de la serie. Luego aseguró su título general con un tercer puesto en Chequamegon MTB.

Espera agregar el Maratón Nacional de Ciclismo de Montaña de EE. UU. en Virginia Occidental a su calendario de verano, ya que es una prioridad para su patrocinador Specialized. Admitió que este año podría centrarse en competir en el Campeonato Mundial de Maratón UCI en lugar del Campeonato Mundial UCI de Gravel.

“Divido mi temporada en tres: la construcción de Cape Epic, luego Unbound y luego, una vez terminado, decido la segunda mitad de la temporada.

“Así que haré BWR en California por primera vez. Estoy emocionado. Me siento raro por no haber hecho esa carrera todavía. Tengo muchas ganas de ir por la Corona ‘Tripel’”, dijo Villafañe ciclismonoticias Antes de dirigirse al norte desde su base de entrenamiento invernal en Tucson, Arizona, hasta Cave Creek, Arizona, para la carrera inaugural de BWR en un nuevo circuito, dijo que “ofreció algunas de las carreras más ruidosas que he experimentado en mucho tiempo”.

Como novedad para 2024, los organizadores del Belgian Waffle Ride reorganizaron su calendario para colocar eventos en Arizona, Utah y California en un período de siete semanas para una serie profesional de formato omnium, con un premio total de $40,000. De ese total, $25,500 se dividirán en partes iguales entre los cinco mejores hombres profesionales y las cinco mejores mujeres profesionales de la serie. Puede que a Villafañe le cueste hacer el triple.

“Regreso a Cape Epic. Es un cambio un poco complicado”, dijo sobre incluir la BWR Utah de 128 millas el 6 de abril en su programa de EE. UU. después de competir en la carrera de resistencia en bicicleta de montaña de Sudáfrica.

“Tendré que ver cómo me va después de Cape Epic. Pero realmente respeto las cargas de entrenamiento que me deja Cape Epic y realmente necesito asegurarme de poder recuperarme de eso para poder volver a ir bien. Así que lo toco de oído y veremos si hago el viaje a Utah o no para competir por la Tripel Crown”.

Esta vez Villafañe se asociará con Samara Sheppard, varias veces campeona de ciclismo de montaña de Nueva Zelanda y también retadora de la serie Life Time en 2024, para que el equipo Toyota-Specialized-NinetyOne intente recuperar el título de Cape Epic que ganó con Haley Batten dos. hace años que. La vigésima edición de la carrera por etapas de MTB de este año se celebrará del 17 al 24 de marzo.

“Katerina Nash (su compañera de 2023) me sugirió a Samara este otoño cuando me preguntaba con quién iba a volver a Absa Cape Epic en 2024”, dijo Villafañe. “Ambos tenemos experiencia en XCO y hemos hecho la transición a eventos de distancia más maratón en los últimos años, así que creo que seremos una buena pareja para la Absa Cape Epic de este año”.

Es su cuarto viaje a Sudáfrica para la carrera por etapas de MTB de ocho días que cubre 435 millas (700 km) y 52,500 pies (16,000 m) de desnivel para Villafañe, quien dijo que tiene “mucho amor” por el evento.

“Es simplemente una gran carrera. Hay múltiples aspectos, como el aspecto del equipo. Es realmente genial tener que trabajar con alguien y descubrir colectivamente cómo ser el equipo más fuerte que existe, con comunicación, nutrición y dejando de lado los egos por un bien mayor. Siempre es un desafío realmente divertido”, dijo.

“Para mí también fue una muy buena semana de entrenamiento. El estímulo de entrenamiento que recibo de Cape Epic, realmente no puedo replicarlo en casa. Son ocho días en los que me despierto, hago el desayuno, salgo a andar en bicicleta muy fuerte, vuelvo, me sirven el almuerzo, recibo un masaje, me ducho, paso el rato, luego me sirven la cena y me voy a la cama. Lo trato como un campo de entrenamiento. Entonces, para mí, es un elemento fundamental dentro de mi base”.

Con doble ciudadanía argentina, donde nació, y Estados Unidos, donde vive desde adolescente, Villafañe compitió por Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio en XCO. Villafañe no compitió en el campeonato continental en Santiago, Chile el otoño pasado y se perdió la búsqueda de puntos de clasificación para los Juegos Olímpicos de París. Aún así, no se desinfló, simplemente facilitó la planificación para 2024.

“Decidí no buscar una clasificación olímpica para París, debido a los criterios de selección de mi país”, dijo a los organizadores de Cape Epic. “No estoy tratando de equilibrar un programa de XCO y de resistencia. Para mí, la Absa Cape Epic siempre ha servido como un increíble estímulo de entrenamiento que me pone en muy buena forma para las carreras de primavera y principios de verano”.

Antes de cambiar al manillar plano para otra Cape Epic, Villafañe y su compañero Keegan Swenson probarán una nueva carrera en el oeste de Texas, Valley of Tears. El dúo actuará como embajadores del evento y son favoritos para ganar la carrera con una bolsa de premios considerable, que está atrayendo a un gran número de competidores. El campo abierto femenino incluye a Emily Newsom y Jenna Rinehart, mientras que el campo abierto masculino incluye a Alex Howes, Adam Roberge y Brennan Wertz.

“Estaremos allí corriendo el sábado. Es un evento realmente genial. Tienen un horario de inicio a las 10 a.m. La entrada cuesta $20 y ganar cuesta 2500 dólares. Del cuarto al décimo (lugares) también hay $1,000 cada uno. Es un premio realmente generoso. Puedes ganar más en esa carrera terminando décimo que ganando BWR Arizona”, dijo, después de haber reclamado $750 del premio total de $3,000 en Cave Creek el fin de semana pasado por la victoria.

Grandes incendios forestales han destruido más de 1,3 millones de acres en todo el territorio de Texas la semana pasada y todavía están ardiendo, pero bastante al norte de Turkey, Texas, donde tendrá lugar el Valle de las Lágrimas. Los organizadores utilizaron las redes sociales para confirmar que el evento del 9 de marzo no se ve afectado por los incendios y que “nuestros pensamientos y oraciones están con nuestra comunidad y nuestros vecinos”.