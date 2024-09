“Es una píldora difícil de tragar, pero no va contra las reglas”, dice la decepcionada subcampeona en la carrera femenina

Carolin Schiff (Canyon Cllctv) y Paul Voss (Autsaid) ganaron el domingo el Campeonato Alemán de Gravel, pero no fue sin múltiples caídas para ambos vencedores y cierta controversia en la carrera femenina.

Fue el segundo título nacional consecutivo en grava femenina de élite para Schiff, mientras que Voss se llevó su primer premio nacional en grava. Fue su segundo campeonato nacional en una larga carrera que comenzó como júnior hace más de 20 años, y que lo vio ganar como júnior en ciclocross en 2004.

En la categoría femenina, la carrera se redujo a un último sprint cuesta arriba entre la excampeona de Unbound Gravel 200, la ganadora de 2023, Schiff, que superó a la ganadora de 2024, Rosa Klöser (Rose-MAAP), por tres segundos. Janine Schneider (Embrace The World) cruzó la meta en Daun en tercer lugar, casi 10 minutos por detrás.

“Estoy muy feliz de ser Campeona Alemana de Gravel un año más. Fue una carrera difícil con algunos altibajos para mí, física y mentalmente”, dijo Schiff en sus cuentas de redes sociales, aludiendo a dos caídas durante la carrera que la pusieron en modo persecución hasta los últimos 18 kilómetros.

Kloser recurrió a Instagram para resumir la carrera, señalando que tomó la delantera en solitario para la división femenina de élite después de los primeros 39 km de la competencia de 123 km, y mantuvo un margen de alrededor de 2 minutos a menos de 30 km de la meta. Debido a una salida en grupo con los hombres de élite, dijo que Schiff pudo superar a uno de los hombres y cerrarla para un sprint final, donde “no le quedaba nada”.

“Finalmente, después del tramo más largo de toda la carrera, a 18 km de la meta, me quedé atrás cuando un hombre fuerte me ayudó a recuperarme. Fue difícil de tragar después de haber estado al frente todo el día, pero no va contra las reglas en una carrera mixta. En el sprint final cuesta arriba, no me quedaba nada”, escribió en Instagram.

“Espero que la Federación Alemana de Ciclismo (BDR) ofrezca una carrera independiente para mujeres el próximo año para crear un entorno más emocionante, seguro y justo para todos. Estoy contenta con mi forma y me mantengo motivada. Fue increíble ver muchas caras amigables en los nacionales y que mi familia me apoyara en todo momento”.

El drafting de una corredora de otra división estaba dentro del reglamento de la carrera, como apuntó Klöser, pero las mujeres se están acostumbrando a las nuevas reglas para evitar la mezcla de categorías y convertirla en una auténtica carrera sólo femenina.

A diferencia del creciente número de campeonatos de grava en todo el mundo, el evento alemán tiene una salida masiva en la que todos los ciclistas de élite, hombres y mujeres, recorren el recorrido juntos. Todos los atletas compiten en el variado terreno de la región volcánica de Eifel, en la parte occidental del país, con 2.700 metros de desnivel. Gran parte de la ruta se utilizó para carreras de maratón de bicicleta de montaña, que, como señaló Schiff, tenía secciones embarradas y subidas empinadas que la convertían en una salida técnica.

Australia, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos se encuentran entre los países que ofrecen salidas separadas para las mujeres y los hombres de élite en los campeonatos nacionales de grava, con una separación que varía entre cinco y veinte minutos para el mismo recorrido. Los Campeonatos del Mundo de Gravel de la UCI seguirán ofreciendo pruebas separadas para las élites en días diferentes, aunque las distancias son diferentes entre las dos categorías.

Cuando Schiff hizo su movimiento ganador en Unbound Gravel 200 hace dos años, aceleró desde un pequeño grupo de mujeres profesionales líderes hasta las ruedas de varios hombres profesionales y trabajó en ese grupo a 60 millas de la meta para mantenerse alejada de la victoria. Se mantuvo dentro de las reglas tal como estaban establecidas ese año y otras mujeres también cruzaron la línea de meta con hombres profesionales o amateurs.

Desde entonces, muchas carreras en los EE. UU., incluidas Unbound Gravel y eventos del Life Time Grand Prix, han dejado de lado las salidas en masa mixtas para reducir o eliminar los problemas en los que el drafting se convierte en una dinámica negativa. Este año en Emporia, Kansas, hubo una brecha de 25 minutos entre los hombres de élite y las mujeres de élite, lo que permitió que el grupo de cabeza de carrera de mujeres compitiera por un sprint final sin interferir con los grupos masculinos.

Schiff es conocida por su gran potencia en carreras largas y superó dos caídas al principio de la carrera del domingo para volver a ponerse al frente junto a Klöser. Fue la sexta victoria de Schiff en grava de la temporada, tres de ellas en eventos de la UCI Gravel World Series y una en The Traka 200.

Voss se cayó cuatro veces en el Campeonato Alemán, pero ganó con una ventaja de 1:48 sobre Sascha Weber (Trek-Snooze VSD) y 2:51 sobre el campeón defensor Lukas Baum (Orbea-Leatt-Speed ​​Company).

“Me caía muchas veces (como si hubiera perdido la habilidad de manejar mi bicicleta) y los chicos de MTB me hicieron la vida tan difícil en los descensos que me costaba mucho agarrarme a sus ruedas. Pero por suerte mis piernas estaban lo suficientemente bien como para volver siempre y poder dejarlas todas en un punto para conseguir ese maillot”, dijo Voss en su cuenta de Instagram.