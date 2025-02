La joven de 18 años agrega otro título mundial a su colección con la victoria de los mundos de Relay Cyclo-Cross de Gran Bretaña.

El gato de la estrella adolescente Ferguson agregó un quinto título mundial a su creciente colección en el Campeonato Mundial Cyclo-Cross UCI como parte del equipo de Gran Bretaña que triunfó en el evento de relevos del equipo mixto el viernes.

Se enfrentará a la carrera femenina Sub-23 junto con su compañera campeona mundial recién coronada Zoe Bäckstedt el domingo, mientras que también se está preparando para su primer asalto a los clásicos de un día a finales de esta primavera.

El británico de 18 años ya puede contar los títulos mundiales junior en la carretera (tanto en la carrera como en la contrarreloj) y la pista (Pursuit y Omnium), todos ganados la temporada pasada.

En el camino, hizo su debut como Stagiaire para Movistar el año pasado e instantáneamente abrió su cuenta profesional ganando un escenario en el Ag Tour de La Semois y luego en Binche-Chimay-Binche Pour Dames.

“Fue un gran shock el año pasado y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de competir como junior en carreras profesionales”, dijo Ferguson, quien firmó con el equipo español en un contrato de tres años durante el invierno.

“Fue una locura y algo que nunca olvidaré. Creo que en el momento me veo como un piloto de clásicos de un día. Los clásicos y las carreras de un día obviamente son súper difíciles, pero para mí como un joven piloto tal vez sea un Un poco más fácil de atacarlos.

“Creo que las carreras de Grand Tour son lo más difícil en el deporte. Me encantaría mejorarme y mejorar con ellas. Con suerte, si tengo una carrera larga y buena, eso es algo a lo que me gustaría apuntar”.

Ferguson dijo que “definitivamente” se centrará en las carreras de un día al comienzo de su carrera, con la naturaleza relativamente más corta de las carreras más adecuadas para su capacidad de resistencia en esta etapa temprana de su carrera.

“Para el comienzo de mi carrera, definitivamente siento que las carreras de un día son en lo que me centraré. Es solo un día en lugar de días consecutivos para los que necesitas más y tienes una mejor resistencia”, dijo.

“Tendré un descanso después del Campeonato Mundial Cyclo-Cross, luego estaré corriendo en la carretera cerca de finales de marzo. Haré algunos clásicos, algunos grandes pero no mucho. Estoy súper emocionado para volver a correr con el tiempo de carretera “.

Ferguson ya se ha unido a Movistar en un campo de entrenamiento de enero y dice que “no podría estar más feliz” de haber firmado para el equipo durante tres años. A pesar de terminar la temporada de carreteras con estilo, Ferguson ha tenido una introducción más dura a las carreras de ciclocross de élite.

Su temporada transversal europea tenía solo una semana cuando sufrió una conmoción cerebral después de un fuerte accidente en la Copa del Mundo en Hulst. Como resultado, fue descartada fuera de la competencia por tres semanas perdiendo el período de Navidad de las carreras.

El adolescente terminó segundo en el Campeonato Nacional Británico y luego en su mejor temporada 16 en la Copa Mundial de la UCI en Benidorm.

“Ha sido difícil. Definitivamente ha sido un bautismo de fuego. Avanzar de Junior es un gran paso para dar. He luchado por encontrar mis pies esta temporada. Solo una o dos carreras realmente se han ido a mi manera”, dijo Ferguson .

“El accidente en Hulst no fue genial, así como me estaba dando como en la sensación de la cruz que me llevó un poco y me llevó un tiempo regresar, pero las cosas suceden y eso es parte de las carreras de bicicletas”.

Sin embargo, el británico golpeó el oro nuevamente y jugó un papel clave en el paseo en la medalla de oro de Gran Bretaña el viernes. Se llevó a casa la camiseta de Rainbow junto a Bäckstedt, Thomas Mein, Zoe Roche, Oscar Amey y Milo Wills.

El equipo británico estaba fuera de la contención de medallas en la primera mitad de la carrera antes de retirar las posiciones de la medalla de manera dramática. En la última vuelta de seis, Thomas Mein tomó el frente desde el cuarto lugar y sacó una ventaja ganadora.

La victoria se hizo aún más dulce para Ferguson y sus compañeros de equipo, y el equipo fue golpeado por estrechamente en plata 12 meses antes.

“Es muy agradable ganar la camiseta con el equipo. Ganarlo hoy fue inesperado. Es muy agradable sentir y genial con el equipo, como si todos estuvieran súper felices y orgullosos del otro”, dijo Ferguson.

“No pones trabajo en el relevo, no es un evento específico para el que trabajas. Es un evento realmente divertido y dinámico y a la gente le encanta verlo.

“Creo que es aún más emocionante que las carreras principales, no sabes quién está ganando hasta el final al final”.