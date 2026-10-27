El Wahoo Kickr quedó fuera de nuestro mejor entrenador en general, pero con un 10 % de descuento y equipado con el sistema Zwift Click and Cog, podría ser el mejor entrenador de interior que tu dinero puede comprar.

Es la semana del ciclismo indoor aquí en ciclismonoticiasy nuestros expertos brindarán una semana de consejos y funciones para montar en bicicleta en interiores, desde las mejores aplicaciones de ciclismo hasta consejos de compra sobre los mejores entrenadores inteligentes.

El Wahoo Kickr V6 es sin duda uno de los entrenadores inteligentes de interior más impresionantes y caros del mercado. Tiene el título de mejor entrenador inteligente para carreras y por poco se perdió el mejor lugar en general frente a su hermano Wahoo Kickr Core 2, más económico.

Ahora mismo en Tredz puedes recoger el Wahoo KICKR V6 por sólo £699con un descuento de £ 75,99 de sus £ 774,99 habituales.

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Si te estás preparando para montar en interiores, no te equivocarás con ninguna de estas ofertas de Wahoo. Sin embargo, si quieres llevar tu ciclismo en interiores más allá del fitness y los giros casuales, el Wahoo Kickr V6 lleva las cosas a un nivel superior, con un modo de carrera completamente nuevo que utiliza la capacidad WiFi para transmitir potencia hasta 10 veces más rápido.

Además de una conectividad perfecta, esta oferta de Wahoo Kickr se combina con el igualmente impresionante sistema de cambio virtual Zwift Click and Cog, perfecto para las carreras de Zwift. El Cog and Click se considera una ventaja táctica significativa, ya que el cambio virtual cambia la resistencia electrónicamente en el volante del entrenador sin mover la cadena física. Por lo tanto, no hay riesgo de que se caigan las cadenas, de que se produzcan fuertes crujidos o de las vacilaciones que pueden surgir con un casete estándar al cambiar de marcha durante un sprint.

Si está buscando una configuración interior todo en uno, Zwift actualmente tiene 15% de descuento en el paquete Zwift Ride V2. O si busca una compra más económica, existe 20% de descuento en Wahoo Kickr Core 2 con Cog and Click. Tendrás que ser rápido, ya que estas ofertas finalizan muy pronto.

lo mejor para carreras zwift Ahorre 10% (£75,99) Wahoo Wahoo Kickr V6 Zwift Piñón y clic: era £ 774,99 ahora £ 699 en Tredz Limited Ahorra £75 El Wahoo Kickr V6, equipado con el sistema Zwift Cog and Click, alcanzó el precio más bajo que hemos visto este año y, a este precio, no hay mucho que decir más que si está buscando uno de los mejores entrenadores inteligentes, entonces esta es una excelente compra. Funciona increíblemente bien con una precisión de potencia de +/- 1%, una excelente sensación de marcha y una conectividad integral, lo que significa que es una excelente manera de disfrutar del entrenamiento en interiores. Vigilancia de precios: Peto £ 774,99 | Amazon £ 998,53

En su revisión de Wahoo Kickr V6, Noticias de ciclismo El editor asociado, Josh Croxton, le otorgó una impecable reseña de 5 de 5 estrellas. Aunque Josh decidió probar la versión en casete, la construcción es exactamente la misma que la versión Zwift Cog and Click.

Obtendrá cambios virtuales sin complicaciones y las especificaciones de nivel superior del Kickr incluyen resistencia de 2200 vatios, gradiente del 20 %, precisión de +/- 1 % y movimiento de izquierda a derecha de cinco grados, cortesía de los pies Axis.

Si prefiere un modelo de casete, entonces Wahoo lo tiene disponible por £ 774,99.

Esta oferta de Wahoo Kickr es solo para el Reino Unido, pero a continuación encontrará las mejores ofertas disponibles en su territorio en zapatillas de deporte Wahoo, incluido el Kickr V6.