No es un equipo, ni es un colectivo, es una 'camarilla'

Santa Vall, la carrera de dos días en la etapa de grava organizada por el mismo equipo de Klassmark detrás de Traka, se pone en marcha este fin de semana como el primer evento europeo dentro de la serie Gravel Earth. Con él, la ciudad anfitriona de Girona está aún más llena de ciclistas profesionales de lo habitual.

Los ex jinetes mundiales masculinos Greg Van Avermaet, Thomas de Gendt y Luis Leon Sánchez son solo algunos de los grandes nombres de la ciudad, junto con lugareños igualmente conocidos como Nathan Haas y la campeona no desagradable de las mujeres 2024, Rosa Klöser.

Siendo una de las primeras grandes carreras de la temporada, Santa Vall se ha convertido en una plataforma de lanzamiento para que los corredores y equipos presenten sus equipos y patrocinadores durante el año, así como para que las marcas se correspondan.

Castelli es una de esas marcas, y cuando el sol comenzó a ponerse en el puente de piedra en el corazón de la ciudad, Dizzee Rascal se hizo eco a través de la cercana Avenue de Sant Francesc a medida que la fiesta de lanzamiento de la marca comenzó.

En el interior, una vez que Bonkers había disminuido, el profesional local Nathan Haas se dirigió a la habitación, dando la bienvenida a la multitud. Él introdujo cariñosamente el gerente de la marca Castelli, Steve Smith, como 'El Jefe', antes de que Smith introduzca brevemente la cohorte de los atletas de grava patrocinados por Castelli para 2025, en lo que describió no como un equipo o colectivo, sino como un' espíritu de Cabal de grava '.

La lista, que incluye a los británicos Joe Laverick, Danni Shrosbree y Matt Holmes, Totals 13 Riders, y en un enfoque único, la camiseta de cada jinete es un diseño completamente único. La lista completa se puede encontrar a continuación.

Nathan Haas

Benjamin Perry

Griffin Pascua

Dannie Shrosbree

Rob Britton

Joe Laverick

Matt Holmes

Svenja betz

Raffi

Kirstine Rysberg

Pau Doménech

Diederik Deelen

David Trimble

Smith explica más tarde una camarilla, se define oficialmente como “los esquemas artificiales de un grupo de personas en secreto unidas en un complot”, generalmente en el contexto de la trama para derrocar a un gobierno o promover una ideología.

En este caso, Smith explica que la ideología es cómo el grupo define la grava, y su “espíritu” a menudo inyectado.

El llamado espíritu de grava, que generalmente giraba en torno al juego limpio y la camaradería sobre la competitividad total, se ha desgastado durante mucho tiempo.

La promesa de los grandes bolsos de premios y un nivel de competencia cada vez mayor han elevado las apuestas, las carreras de grava han progresado y profesionalizado, y los pasajeros comprenderán cualquier ventaja que puedan ganar, incluido el uso de bares aerodinámicos, redactar a los pasajeros y atacando a través de Zonas de alimentación.

La interpretación de Smith es un nivel saludable de competencia y rivalidad, pero que termina en la línea de meta y permite a los competidores “disfrutar de una cerveza juntos”.

“Está apoyando el modelo de corsario”, dijo en un comunicado compartido con My Bike después del hecho.

“Me encanta la libertad que es la carrera de grava, y planeamos aprovechar esa libertad, y darles a estos jinetes una plataforma fuerte para actuar, dentro y fuera de la bicicleta. Puede que no corran como equipo, pero compartirán una post-carrera después de la carrera. cerveza como una “.

Esa sugerencia de que podrían no competir como equipo es ciertamente interesante, pero consolida la naturaleza de “corsario” por cuenta propia de los atletas del deporte. Como se está volviendo común en las carreras de grava, los atletas de Castelli no son compañeros de equipo per se, pero están conectados por un patrocinador común. Cada jinete es libre de buscar otras asociaciones de marca.

Haas, por ejemplo, monta las bicicletas de Colnago y continuará haciéndolo en 2025. Holmes correrá a bordo de las bicicletas Factor como parte de un equipo separado llamado Factor Racing.

Es un marcado contraste de las filas de WorldTour, que ve que los equipos tienen la mayoría de los contratos patrocinadores, y los pasajeros deben cumplir con los acuerdos acordados del equipo.

Sin embargo, los equipos se están formando en grava. Uno de los más grandes, por el número de jinete en la lista de inicio de Santa Vall, al menos, es PAS Racing, cuyos kits de juego y patrocinador de casco común contribuyen en gran medida a crear una visión de la unidad, pero la colección ecléctica de bicicletas de equipo de marcas como las marcas como las marcas como las marcas como Fara y Argonaut siguen muy lejos de la de un paddock de WorldTour.

Pero ciertamente está creciendo. El recientemente retirado WorldTour Pro, Thomas de Gendt, habló recientemente en el podcast Adventure Stache para agregar profesionalismo a su nuevo equipo, clasificado X Rose, que ve a todos los pilotos a bordo de la misma bicicleta y en el mismo kit.

El enfoque del patrocinio de las carreras de grava es divergente, y será interesante ver si tener fuerza en los números es tan ventajoso en la grava como en el camino.