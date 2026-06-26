Aún no está claro cuándo volverá a competir el piloto de Movistar tras una fractura de tobillo

Cat Ferguson no hará su tan esperado debut en el Tour de France Femmes este verano debido a lesiones, dijo su equipo en un comunicado de prensa el martes.

Movistar informó que debido a una fuerte caída en la etapa inaugural del Giro de Italia femenino, Ferguson había sufrido una doble fractura no detectada anteriormente en uno de sus tobillos.

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En el próximo Tour de France Femmes, se pensaba que desempeñaría un papel de apoyo clave para su compañera de equipo Marlen Reusser, la reciente ganadora del Tour de Suiza y una de las principales contendientes para la general.