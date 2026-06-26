Aún no está claro cuándo volverá a competir el piloto de Movistar tras una fractura de tobillo

Cat Ferguson no hará su tan esperado debut en el Tour de France Femmes este verano debido a lesiones, dijo su equipo en un comunicado de prensa el martes.

Movistar informó que debido a una fuerte caída en la etapa inaugural del Giro de Italia femenino, Ferguson había sufrido una doble fractura no detectada anteriormente en uno de sus tobillos.

Las pruebas iniciales no revelaron lesiones y los primeros informes fueron optimistas. Pero a pesar de su recuperación durante las siguientes semanas, su recuperación a largo plazo no avanzaba como debería y los controles posteriores revelaron las lesiones.

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“Cat necesitará varias semanas de recuperación para garantizar que los huesos sanen correctamente junto con el resto de lesiones”, afirmó Movistar en un comunicado.

“Por lo tanto, no podrá participar en los próximos campeonatos nacionales ni en el Tour de Francia”.

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El revés para el equipo y la ciclista significa que Ferguson, de 20 años, no podrá participar en su primer Tour de France Femmes, que se disputará del 1 al 9 de agosto.

Hasta ahora, en Grandes Vueltas, corrió La Vuelta Femenina el año pasado, terminando en el puesto 64, antes de dirigirse al Giro en mayo.

En los Nacionales, Ferguson es campeona junior de TT y de carreras en ruta, y también obtuvo el quinto lugar en la contrarreloj sub-23 el año pasado y el séptimo en la carrera senior en ruta.

A pesar de una serie desigual de actuaciones en las Clásicas, con un cuarto puesto en Omloop Het Nieuwsblad seguido de una enfermedad, un pinchazo y caídas en Paris-Roubaix Femmes, Ferguson ha ganado tres carreras en lo que va de año.

Entre sus triunfos destacan una carrera de un día en la Mallorca Challenge, una etapa de la Volta de la Comunitat Valenciana y la Navarra Women's Elite Classic.

En el próximo Tour de France Femmes, se pensaba que desempeñaría un papel de apoyo clave para su compañera de equipo Marlen Reusser, la reciente ganadora del Tour de Suiza y una de las principales contendientes para la general.