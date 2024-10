Presentaciones en vídeo y mapas ocupan un lugar central en el Palacio de Congresos en el centro de París

La relativa calma de la temporada baja en carretera se vio interrumpida el martes con el espectáculo y las proyecciones para las próximas semanas más importantes en el calendario de carreras de 2025: la 112ª edición del Tour de Francia y la cuarta edición del Tour de Francia Femmes.

La presentación oficial de la ruta para las Grandes Vueltas masculinas y femeninas se ha convertido en uno de los días más importantes de la temporada fuera de las carreras, ya que destacados ciclistas del pelotón profesional masculino y femenino se reunieron en el Palacio de Congresos en el centro de París para ver el video. presentaciones, comentarios de la comunidad anfitriona y análisis de los organizadores para nuevos terrenos y desafíos recurrentes.

Un fuerte aplauso recibió la presentación de muchos ciclistas franceses presentes, con el coro más fuerte sonando para la ciclista retirada y nueve veces campeona nacional, Audrey Cordon-Ragot (Human Powered Health).

Evita Muzic (FDJ-SUEZ), cuarta en la general del Tour de Francia Femenino del año pasado, estaba sentada cerca. La belga Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal) estuvo presente, ya que ganó la camiseta de lunares y una etapa en el Tour de Francia Femmes en agosto pasado.

También estuvieron Romain Grégoire y el medallista de plata olímpico Valentin Madouas (ambos Groupama-FDJ), Lenny Martinez, que pasará de Groupama a Bahrain-Victorious la próxima temporada. El público local también pudo disfrutar de dos corredores franceses que ganaron etapas en el Tour el año pasado, Anthony Turgis (TotalEnergies) y Kevin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels).

Asistieron cuatro velocistas consumados, encabezados por el ganador de etapa del Tour de todos los tiempos, Mark Cavendish (Astana Qazaqstan), quien se retirará a finales de este año. Eclipsó el récord de Eddy Merckx y logró su histórica victoria número 35 de etapa en Saint Vulbas en julio.

“Ha sido genial. Las cosas no han cambiado mucho, he estado andando en bicicleta, pasando tiempo con mis hijos, simplemente ya no he gritado en las carreras. He estado viajando, estado ocupado, estado de vacaciones. – Fue la primera vez que pude disfrutar realmente de unas vacaciones”, dijo Cavendish cuando subió al escenario.

“Como todo ciclista que ha corrido el Tour de Francia y el Tour de France Femmes avec Zwift, lo terminas y piensas 'no volveré a hacer eso' y un par de días después lo extrañas y añoras el rumor”.

Entre el público se encontraba el talento emergente Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Ganó el maillot verde en el Tour de este año gracias a una racha de tres victorias de etapa entre sus ocho top 10. También estuvieron allí Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), nueve veces ganador de etapa y ex campeón por puntos en el Tour, y Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), que ganó su sexta etapa en el Tour el año pasado.

El equipo francés, Decathlon AG2R La Mondiale, estuvo representado por Sam Bennett, dos veces ganador de etapa y ganador de la clasificación por puntos de 2020. De Uno-X Mobility estaban Magnus Cort, otro dos veces ganador de etapa del Tour, y cuatro veces ganador de etapa. ganador Alexander Kristoff.

Faltaron del evento los recientes campeones de las Grandes Vueltas: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) en el lado masculino y Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) en el lado femenino. Después de todo, es temporada baja.

Rutas

Una vez que los directores de carrera Christian Prudhomme y Marion Rousse ocuparon un lugar central, llegó el momento de intensificar el proceso. Para la ruta del Tour de Francia Femmes avec Zwift 2025, Rousse confirmó que la carrera se llevará a cabo en nueve etapas, en comparación con ocho y por encima del límite de la UCI, con salida en Bretaña.

Luego reveló la nueva información: no habría contrarreloj y la carrera pasaría de la media montaña en el Macizo Central a las tres últimas etapas en los Alpes. El final pasaría por el famoso Col de Joux Plane, luego el Col de Corbier y terminaría en Chatel.

El primer final en la cima sería en la penúltima etapa y fue el día más crítico de la carrera, con un gran desnivel y el final en la cima en el Col de la Madeleine.

“Lo que ves es que el Tour en su conjunto es más duro que años anteriores; hemos dado un paso adelante. Así que hemos diseñado la ruta con la idea de querer poner algo más difícil. Del jueves al domingo son etapas de media o alta montaña”, dijo Rousse.

Desde la ruta de cross-country revelada para las mujeres, Prudhomme anunció: “Es el momento”, y luego pasó directamente a la ruta masculina, que ya se sabía que tenía la Gran Salida en el noreste de Francia, en Lille.

Habría 10 etapas ininterrumpidas en la primera semana, ya que la etapa 10 tendría lugar en el feriado nacional, el Día de la Bastilla, y llevaría al pelotón al Macizo Central. Habría tres días de escalada en la segunda semana, incluido Hautacam en la etapa 12, una contrarreloj de montaña en la etapa 13 y un trío de escaladas monstruosas en la etapa 14: Tourmalet, Apsin y Peyresourde.

La tercera y última semana comienza con el final en la cima del Mont Ventoux, que fue un final de etapa por última vez en 2013, y también presenta subidas alpinas en la etapa 19 con ese final en La Plagne. Luego regresará a París para la final de los Campos Elíseos, regresando después de su partida el año pasado para los Juegos Olímpicos.

La primera mitad del Tour de este año tiene una buena cantidad de terreno impactante, pero la segunda mitad de la carrera tiene que ver con las montañas, con dos contrarreloj que suman un total de 44 km ubicadas en el medio.

“Tenemos una primera semana plana, pero engaña a la vista. Durante 15 años hemos buscado poner dificultades entre las planas, pero aquí lo hacemos de manera sistemática, con cuatro finales hechos para los puncheurs en la primera semana. Luego, la segunda parte del Tour de Francia la lanzaremos a las montañas”, dijo Prudhomme a la multitud.

“El año pasado, para mí, la mejor etapa fue la del Macizo Central. El departamento del Puy de Dôme siempre es espectacular. Para nosotros, los Pirineos y los Alpes son indispensables, pero lo que queríamos hacer y “La demostración es que la carrera puede desarrollarse en otros lugares”.