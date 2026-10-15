El ciclista danés dice que “es como volver a casa, a mis raíces escandinavas”

Cecilie Uttrup Ludwig, ex ganadora de etapa del Tour de Francia Femmes y veterana de 15 Grandes Vueltas, lleva su talento para la escalada a Uno-X Mobility durante las próximas dos temporadas. La valiente ciclista de 31 años compitió las dos últimas temporadas con Canyon-SRAM, aunque no pudo reproducir el éxito en sus primeros cinco años en el Women's WorldTour con el programa FDJ.

Uttrup Ludwig ganó la etapa 3 del Tour de Francia Femenino 2022 y también consiguió el título de la general en el Tour de Escandinavia ese año. Un año más tarde consiguió una medalla de bronce para Dinamarca en la carrera en ruta del Campeonato Mundial de Glasgow.

Sin embargo, sus últimos podios se produjeron en su última temporada con FDJ-SUEZ cuando ganó una etapa en el Tour Down Under, terminó tercera en la Deakin University Road Race y añadió tercera en el final cuesta arriba en Urbino en la etapa 4 del Giro d'Italia Femenino. Mostró forma en el Tour de Gran Bretaña Femenino, sexta en la general el año pasado y octava este año, pero da la bienvenida a un nuevo comienzo para 2027.

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“Los últimos años han sido difíciles en muchos sentidos, por lo que significa mucho para mí entrar en un entorno en el que siento una sensación de calma y una creencia real en lo que podemos lograr. Uno-X parece increíblemente profesional en todo lo que hace, y eso me da la confianza para encontrarme a mí misma nuevamente y avanzar hacia mi nivel más alto”, dijo en un comunicado del equipo el lunes.

“Estoy increíblemente emocionado de ponerme la camiseta de Uno-X. En cierto modo, es como volver a casa, a mis raíces escandinavas”.

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La ciclista nacida en Dinamarca comenzó su carrera ciclista cuando era adolescente con varios equipos continentales con sede en su país natal y Alemania. Pasó al WorldTour femenino en 2020 como una de las ciclistas más carismáticas del pelotón, con un don para la escalada. Uno-X le da la bienvenida como cuarta corredora nueva en el equipo para la próxima temporada para que pueda mostrar sus fortalezas no solo como escaladora sino también como su estilo de ataque.

“Es una gran escaladora, con buena pegada y un verdadero espíritu de lucha, y fortalecerá nuestro equipo”, afirmó en un comunicado de prensa Anna Badegruber, jefa de deportes del equipo Uno-X Mobility.

“Tiene el impulso, la motivación y la dedicación para convertirse en la mejor versión de sí misma, y ​​su ética de trabajo se alinea muy bien con Uno-X. Realmente creemos que podemos dar el siguiente paso juntos y competir para obtener grandes resultados”.

Uttrup Ludwig es el cuarto ciclista incorporado al equipo femenino de Uno-X Mobility para el nuevo año. Su compatriota Sitje Weitze Antvorskov, que acaba de cumplir 22 años, avanza para su debut en el WorldTour para las temporadas 2027-2028, mientras que la noruega Oda Aune Gissinger, de 19 años, está programada para cuatro temporadas.

El equipo fichó en septiembre por tres temporadas a la escaladora española Usoa Ostolaza Zabata, ciclista que finalizó cuarta en la general de La Vuelta Femenina. Su presencia junto a Uttrup Ludwig indica un nuevo enfoque en las carreras por etapas para el programa WorldTour.