El ciclista danés dice que “es como volver a casa, a mis raíces escandinavas”

Cecilie Uttrup Ludwig, ex ganadora de etapa del Tour de Francia Femmes y veterana de 15 Grandes Vueltas, lleva su talento para la escalada a Uno-X Mobility durante las próximas dos temporadas. La valiente ciclista de 31 años compitió las dos últimas temporadas con Canyon-SRAM, aunque no pudo reproducir el éxito en sus primeros cinco años en el Women's WorldTour con el programa FDJ.

Uttrup Ludwig ganó la etapa 3 del Tour de Francia Femenino 2022 y también consiguió el título de la general en el Tour de Escandinavia ese año. Un año más tarde consiguió una medalla de bronce para Dinamarca en la carrera en ruta del Campeonato Mundial de Glasgow.

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