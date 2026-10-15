Seff Van Kerckhove sigue al hermano Matisse al equipo de desarrollo holandés

Visma-Lease a Bike ha asegurado el futuro del súper talento Seff Van Kerckhove hasta finales de 2030, fichando al belga fuera del equipo Decathlon CMA CGM U19.

Se esperaba que Van Kerckhove, de 18 años, continuara su camino hacia el WorldTour a través del equipo francés, hasta que un informe en DirectVelo Apuntó a un cambio de decisión hacia el equipo holandés, donde su hermano Matisse Van Kerckhove ha estado compitiendo durante las dos últimas temporadas en su equipo de desarrollo.

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