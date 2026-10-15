Seff Van Kerckhove sigue al hermano Matisse al equipo de desarrollo holandés

Visma-Lease a Bike ha asegurado el futuro del súper talento Seff Van Kerckhove hasta finales de 2030, fichando al belga fuera del equipo Decathlon CMA CGM U19.

Se esperaba que Van Kerckhove, de 18 años, continuara su camino hacia el WorldTour a través del equipo francés, hasta que un informe en DirectVelo Apuntó a un cambio de decisión hacia el equipo holandés, donde su hermano Matisse Van Kerckhove ha estado compitiendo durante las dos últimas temporadas en su equipo de desarrollo.

Visma confirmó su llegada para la próxima temporada el martes, y su hermano mayor Matisse ya está listo para unirse al equipo WorldTour en 2027.

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“Es un gran honor unirme a uno de los equipos más importantes del ciclismo. Creo en el proyecto deportivo del equipo y estoy convencido de que ofrece el entorno ideal para seguir desarrollándome y sacar lo mejor de mí mismo”, afirmó Van Kerckhove.

“Desde las primeras conversaciones sentí que el equipo encajaba perfectamente conmigo. Su visión deportiva y la forma en que está estructurado todo me atraen mucho.

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“Me reconozco en la filosofía del equipo y creo que encajo bien. Estoy muy emocionado de comenzar este nuevo capítulo, trabajar en mis carreras con el apoyo del equipo y seguir creciendo como piloto en los años venideros”.

Seff Van Kerckhove ha impresionado a lo largo de 2026, consiguiendo victorias en la general en el Giro Della Lunigiana y Volta Castelló, y consiguiendo el título belga junior de contrarreloj. También terminó en el podio general en el Tour du Pays de Vaud y en el Ain Bugey Valromey Tour, perdiendo ante su compañero prospecto Benjamín Noval.

Actualmente está fuera de acción debido a una lesión, ya que se vio obligado a perderse el Campeonato Mundial después de que un conductor lo atropellara en Canadá antes de la contrarreloj. Probablemente habría sido uno de los rivales más cercanos al doble campeón Noval, quien terminó tercero en el Mundial TT durante su primera temporada junior, quien se dirige a Netcompany Ineos en 2027.

“Estamos entusiasmados de darle la bienvenida a Seff a nuestro programa. Ha demostrado un fuerte compromiso con su desarrollo y creemos que tiene la mentalidad y las cualidades necesarias para seguir progresando”, dijo el jefe de desarrollo de Visma, Robbert de Groot.

“En esta etapa de su carrera, es importante crear las condiciones adecuadas para que pueda aprender y adquirir experiencia. Creemos que Seff tiene las cualidades para dar pasos significativos hacia adelante a largo plazo.

“Todavía tiene mucho espacio para crecer y esperamos ayudarlo a alcanzar todo su potencial brindándole el tiempo, la orientación y las oportunidades para dar esos pasos al ritmo correcto”.