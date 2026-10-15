“Estamos increíblemente orgullosos de nuestra herencia en la carrera, pero aún más emocionados de dar forma a su futuro”, dice la marca italiana al tomar el relevo de Santini.

El logotipo del escorpión de Castelli volverá al maillot amarillo del Tour de Francia el próximo año por primera vez en más de 30 años, y la compañía italiana será anunciada como el nuevo socio de equipación para los propietarios de carreras ASO.

Castelli confeccionó el maillot amarillo para el Tour entre 1989 y 1994, tiempo durante el cual Greg LeMond ganó dos de los maillots icónicos y Miguel Indurain cuatro. Ahora, Castelli reemplazará a la marca italiana Santini y fabricará camisetas y otras equipaciones para las 27 carreras profesionales y desafíos amateurs de ASO, incluido el Tour de Francia, el Tour de France Femmes avec Zwift y la Vuelta a España tanto masculina como femenina.

Otras carreras importantes incluyen la París-Niza, el Tour Auvergne Rhône Alpes y la Volta a Catalunya, junto con eventos de aficionados como l'Etape du Tour y el Paris-Roubaix Challenge. El acuerdo se extiende a todas las subclasificaciones en todas las carreras.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

La versión de Castelli del maillot amarillo del Tour de Francia se revelará en la presentación de la ruta del Tour de Francia en París la próxima semana, el 22 de octubre. Los maillots jóvenes verde, de lunares y blanco (para las clasificaciones de puntos, montaña y juvenil, respectivamente) se revelarán en una fecha posterior.

ciclismonoticias entiende que los organizadores del Giro de Italia, RCS Sport, ya no utilizarán Castelli para sus camisetas, pero el acuerdo con ASO significa que Castelli seguirá aumentando su visibilidad, proporcionando equipación a los líderes de clasificación de dos Grandes Vueltas y una serie de otras carreras, totalizando más de 100 días de carrera en los calendarios masculino y femenino.

te puede gustar



FDJ United-Suez revela una nueva equipación especial para el Tour de France Femmes y la temporada 2027



Canyon-SRAM presenta una colorida equipación para el Tour de France Femmes que respalda la nueva y ambiciosa campaña 'We Femmes'



Batalla de marcas: ¿Qué patrocinadores se impusieron en el Tour de Francia de 2026?

“Este es un momento verdaderamente monumental en los 150 años de historia de Castelli”, afirmó Steve Smith, director global de marca de Castelli. “Para una marca ciclista global, producir el Maillot Amarillo del Tour de Francia es el mayor honor que existe, sin mencionar los maillots de otras carreras importantes como la París-Niza, el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y la Vuelta a España.

“Regresar al Tour de Francia se siente como un verdadero regreso a casa. Estamos increíblemente orgullosos de nuestra herencia en la carrera, pero aún más emocionados de dar forma a su futuro equipando a la próxima generación de campeones con prendas que superen los límites de la velocidad, la comodidad y el estilo”.

A lo largo de los años, empresas como Le Coq Sportif, Giordana y Nike han fabricado camisetas para el Tour, cada una de las cuales refleja una determinada época del deporte. Santini es el fabricante actual y comenzó a suministrar el Tour y las carreras asociadas en 2022. La marca italiana generó críticas en la reciente Vuelta a España cuando los corredores se vieron obligados a cortarse los pantalones cortos, alegando que no había tallas suficientes disponibles.

Yan Le Moënner, director ejecutivo de ASO, acogió con satisfacción la asociación y dijo: “Una vez más, la historia se encuentra con el futuro. La experiencia y los conocimientos de Castelli garantizan que nuestros principales ciclistas estarán equipados con productos que cumplen con los más altos estándares de calidad”.