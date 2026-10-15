“Estamos increíblemente orgullosos de nuestra herencia en la carrera, pero aún más emocionados de dar forma a su futuro”, dice la marca italiana al tomar el relevo de Santini.

El logotipo del escorpión de Castelli volverá al maillot amarillo del Tour de Francia el próximo año por primera vez en más de 30 años, y la compañía italiana será anunciada como el nuevo socio de equipación para los propietarios de carreras ASO.

Castelli confeccionó el maillot amarillo para el Tour entre 1989 y 1994, tiempo durante el cual Greg LeMond ganó dos de los maillots icónicos y Miguel Indurain cuatro. Ahora, Castelli reemplazará a la marca italiana Santini y fabricará camisetas y otras equipaciones para las 27 carreras profesionales y desafíos amateurs de ASO, incluido el Tour de Francia, el Tour de France Femmes avec Zwift y la Vuelta a España tanto masculina como femenina.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: