Safiya Al Sayegh, de los Emiratos Árabes Unidos, termina su carrera diciendo que está “inmensamente orgullosa” pero que se encuentra en una “crisis de identidad”

La única ciclista hijabi del pelotón femenino, Safiya Al Sayegh de los Emiratos Árabes Unidos, puso fin a su carrera como ciclista profesional por motivos religiosos.

Al Sayegh, de 25 años, se convirtió en profesional con el UAE Team ADQ en 2022 como su única ciclista emiratí y ganó múltiples títulos nacionales en los EAU, terminó en el podio en el Campeonato Continental Asiático y representó a su país en los Juegos Olímpicos.

En 2026 dejó el WorldTour para participar en el equipo de desarrollo de los EAU, que cerrará sus puertas al final de esta temporada y, como tal, Al Sayegh no seguirá compitiendo, pero sus propios valores personales parecen haber influido en su decisión tanto como el cierre de su equipo.

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Como musulmana, usa un hiyab y un uniforme completo cuando compite (la única corredora del pelotón profesional que lo hace), pero ha decidido alejarse de este deporte después de encontrarse “en una crisis de identidad”.

“Los últimos años han sido difíciles mentalmente, no porque este deporte sea duro, sino porque me encontré en una crisis de identidad. Ser una mujer musulmana que cree plenamente en cubrirse y vestirse con modestia, y una chica a la que le encantaban las carreras, andar en bicicleta y los deportes”, escribió en Instagram, anunciando su retiro y el final de un viaje de 10 años en el ciclismo.

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“Este año finalmente tomé la decisión, en aras de la obediencia a Alá y las reglas de mi religión, sobre la vestimenta femenina y lo que creo que es correcto, sobre lo que he amado y mantenido en mi mente durante tanto tiempo”.

En el Islam, normalmente se espera que las mujeres usen ropa modesta que cubra sus brazos, piernas, cuello y cabello, y que sea holgada. Algunas mujeres musulmanas usan un hiyab, que cubre el cabello y el cuello, y otras usan prendas que también cubren su rostro.

“Estoy orgulloso de haber representado a mi país y de haber hecho mi mejor esfuerzo en todas las etapas de mi carrera, pero lo que siento mal en el fondo de mi corazón no puede continuar”, continuó Al Sayegh.

Como única mujer emiratí en el pelotón profesional desde hace varios años, la joven de 25 años ha hablado antes sobre el “gran honor” de representar a su país en el pelotón y allanar el camino para otros ciclistas de los Emiratos Árabes Unidos.

Ha estado involucrada en ayudar a su compatriota Zahra Hussain a unirse al equipo de desarrollo de los EAU y a otras iniciativas en los EAU.

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“Hemos introducido el Programa de Talento Emiratí, donde el equipo apoya, entrena y ofrece a los ciclistas locales experiencias con ciclistas profesionales, campos de entrenamiento con nosotros y mucho más en el camino, por lo que definitivamente es un buen paso para las mujeres emiratíes que aspiran a convertirse en profesionales”, dijo. ciclismonoticias en 2024.

“Uno de mis objetivos con el ciclismo profesional es cerrar esa enorme brecha que hay entre Oriente Medio y Europa. Año tras año, la brecha se está reduciendo, pero es una brecha tan grande como para poder cerrarla en uno o dos años. En los próximos cinco años, espero competir a ese nivel y competir con los mejores”, dijo.

Sin embargo, esa esperanza ha pasado a un segundo plano durante las dos últimas temporadas, y Al Sayegh no continuará su carrera ciclista profesional.

“La pequeña Safiya está inmensamente orgullosa de lo que se ha convertido, todo gracias a la sucesión de Alá, por supuesto, y con el apoyo de mis padres, mi familia, mis amigos y la comunidad que la han apoyado en todo el mundo”, continuó en Instagram.

“Un agradecimiento también al UAE Team L'Imad por las últimas 5 temporadas de carreras profesionales y por el apoyo que me ayudó a alcanzar mis límites más lejanos para mi país.

“Durante un tiempo he pensado profundamente por qué me gustaría que me recuerden y espero que sean buenos modales, sonrisas, hacer todo lo posible para transmitir alegría a las personas que me rodean y una mujer musulmana que hizo todo lo posible para mostrar, dondequiera que fuera en el mundo, lo hermoso que es el Islam y que es una religión de paz, equilibrio y obediencia a nuestro creador, Alá”.

Paralelamente a su carrera ciclista, Al Sayegh completó una licenciatura en diseño gráfico en la Universidad Americana de Dubai y es miembro de la junta del Consejo de Deportes de Dubai. Está casada con el también ciclista emiratí Abdulla Jasim Al-Ali, que participa en el UAE Team Emirates Gen Z.