Safiya Al Sayegh, de los Emiratos Árabes Unidos, termina su carrera diciendo que está “inmensamente orgullosa” pero que se encuentra en una “crisis de identidad”

La única ciclista hijabi del pelotón femenino, Safiya Al Sayegh de los Emiratos Árabes Unidos, puso fin a su carrera como ciclista profesional por motivos religiosos.

Al Sayegh, de 25 años, se convirtió en profesional con el UAE Team ADQ en 2022 como su única ciclista emiratí y ganó múltiples títulos nacionales en los EAU, terminó en el podio en el Campeonato Continental Asiático y representó a su país en los Juegos Olímpicos.

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