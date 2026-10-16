El histórico ProTeam francés no planea hacer actualizaciones sobre el futuro antes del jueves, según informes de los medios

La fecha límite del 15 de octubre para que los equipos se registren para la temporada 2027 se acerca rápidamente, pero TotalEnergies, el veterano equipo francés ProTeam, aún no ha emitido una declaración definitiva sobre la viabilidad de su futuro para el próximo año.

La falta de actualizaciones recientes significa que la incertidumbre que rodea el futuro de TotalEnergies, formado en 2000 como el equipo Bonjour pero que aparentemente todavía está buscando nuevos patrocinadores financieros para 2027, continuará, al menos en el corto plazo.

De acuerdo a RMC deporteAunque los jefes de equipo Stéphane Heulot y Jean-René Bernaudeau han dicho en los últimos meses que mantienen la confianza y están trabajando para encontrar un patrocinador, más de un tercio de la actual alineación de 28 corredores han firmado con otro equipo o han anunciado su retirada.

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Entre los corredores de mayor perfil que se marchan se encuentra Jordan Jegat, décimo en la general del Tour de Francia en 2025 y 2026, que se dirige al Lidl-Trek, mientras que su compañero de equipo en TotalEnergies, Geoffrey Bouchard, ex ganador de la clasificación de montaña tanto en la Vuelta a España como en el Giro de Italia, pone fin a su carrera.

RMC deporte También informan que no está previsto ningún comunicado que actualice el futuro del equipo antes de la fecha límite de inscripción inicial del jueves. Después del 15 de octubre, los equipos aún pueden registrarse, pero solo si pagan una multa financiera diaria y demuestran que un porcentaje de los corredores tienen contrato para la siguiente temporada.

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También hay rumores de que en 2027 TotalEnergies podría volver al estatus continental en una nueva iteración de Vendée U, su actual equipo alimentador, según RMC Deporte.

TotalEnergies está lejos de ser el único Proteam masculino líder con un gran interrogante sobre su futuro o que ya termina definitivamente después de este año.

En Bélgica, el veterano equipo Flandes-Baloise se retirará a finales de año, mientras que en España, Kern Pharma todavía está librando una batalla desesperada por un patrocinador principal para 2027. Desde 2022, la propia Francia ya ha visto a dos equipos importantes, B&B Hotels-KTM y Arkéa-B&B Hotels, abandonar la escena profesional.