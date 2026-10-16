El histórico ProTeam francés no planea hacer actualizaciones sobre el futuro antes del jueves, según informes de los medios

La fecha límite del 15 de octubre para que los equipos se registren para la temporada 2027 se acerca rápidamente, pero TotalEnergies, el veterano equipo francés ProTeam, aún no ha emitido una declaración definitiva sobre la viabilidad de su futuro para el próximo año.

La falta de actualizaciones recientes significa que la incertidumbre que rodea el futuro de TotalEnergies, formado en 2000 como el equipo Bonjour pero que aparentemente todavía está buscando nuevos patrocinadores financieros para 2027, continuará, al menos en el corto plazo.

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