Los privados invitados a unir fuerzas en la carrera por etapas sobre tierra de Sudáfrica en competencia contra Canyon x DT Swiss ATR, Scott-SRAM, Toyota Specialized y The Grip

La segunda edición de la carrera por etapas de grava Gravel Burn de siete días en Sudáfrica, del 25 al 31 de octubre, presenta una clasificación por equipos con puntos para determinar la clasificación y los premios. Será el primer reconocimiento de clasificación de este tipo en una carrera por etapas sobre tierra.

Para la nueva clasificación podrán optar equipos comerciales de tres o cuatro corredores, así como alianzas de corredores independientes. Los tres mejores corredores de cada equipo ganarán puntos que contribuirán a la clasificación diaria.

Los organizadores desarrollaron el formato en colaboración con varias personas, incluido el veterano profesional de carretera y gravel Peter Stetina de Canyon x DT Swiss ATR y Adam Hansen, presidente de la CPA (Cyclistes Professionnels Associés), ambos participaron en la carrera inaugural del año pasado.

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“Esta innovación proporciona otra dimensión a las carreras y también recompensa los esfuerzos de los pilotos y la inversión de los equipos”, dijo el fundador de la carrera, Kevin Vermaak.

“Los corredores independientes 'privados' formaron la base de las carreras de gravel profesionales, añadiendo a la 'libertad' y el encanto del gravel. Reconocemos que el surgimiento de 'superequipos' es una amenaza para eso. Es por eso que abrimos la Clasificación de Equipos a todos para ayudar a nivelar el campo de juego, donde pueden formar equipos ad hoc para competir con los equipos más formales”.

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Canyon x DT Swiss ATR presentará un equipo femenino liderado por la ex ganadora de Unbound Gravel 200, Carolin Schiff. También iniciarán con dos equipos masculinos, uno liderado por el ex campeón estadounidense de grava Bradyn Lange. Scott-SRAM tendrá un equipo en cada división, el equipo femenino que incluye al contendiente del Life Time Grand Prix Alexis Skarda y el equipo masculino con Filippo Colombo, quien ganó la carrera Ceder de la UCI Gravel World Series en febrero. Toyota Specialized Imbuko tendrá dos equipos masculinos con plantillas exclusivamente sudafricanas, mientras que Mattia De Marchi liderará un equipo masculino de tres corredores para The Grip.

La carrera en solitario sigue siendo la base de Nedbank Gravel Burn, con un premio de 150.000 dólares estadounidenses divididos equitativamente entre las categorías profesionales femeninas y profesionales masculinas, incluidos pagos diarios para los 3 primeros y los 10 primeros generales. Gravel Burn es una carrera por etapas de servicio completo en el Cabo Oriental de Sudáfrica, que cubre 750 kilómetros y 8.500 metros de desnivel.

Entre los debutantes individuales se encuentran el dos veces campeón mundial de maratón MTB Henrique Avancini de Brasil, el multicampeón japonés de bicicleta de montaña XCO Kohei Yamamoto, así como el profesional de ruta de 18 años y ex ganador de Cape Epic, Jakob Fuglsang.

Regresa el campeón masculino del año pasado Matt Beers, así como el subcampeón Simon Pellaud. La campeona femenina Axelle Dubau-Prevot defenderá su título y se enfrentará a la tercera clasificada, Hayley Preen.

La serie Belgian Waffle Ride busca su sexto evento en Colorado





Se han confirmado cinco eventos para el calendario del Belgian Waffle Ride el próximo año, y un nuevo evento en Colorado está tomando forma. La inscripción se abrió el 13 de octubre para un cuarteto de eventos estadounidenses que se extenderán de marzo a septiembre, mientras que México se llevará a cabo a finales de noviembre.

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La secuencia de eventos sigue siendo la misma: se estrenará en Arizona a principios de marzo y luego se trasladará al sur de California el 2 de mayo, la decimosexta temporada del evento emblemático. El evento de Utah en Cedar City se traslada de junio a mediados de mayo, y el evento de Bozeman, Montana, se traslada de junio a mediados de septiembre.

Los organizadores del evento, Monuments of Gravel, buscan llenar el verano con un nuevo evento en Colorado, aunque la ubicación no ha sido nombrada y no se sabe si será parte de la serie. La última carrera de la colección de superficies mixtas de BWR se llevará a cabo nuevamente en México el 21 de noviembre, pero no forma parte de la serie élite.

“Lo que comenzó como una idea cuestionable en San Diego nos ha llevado a través de más de 42 eventos, con una notable colección de ciclistas, socios y amigos que le han dado mucha más vida de la que podríamos haber imaginado”, señaló el fundador de BWR, Michael Marckx.

La serie Quad-Tripel Crown of Gravel se ha ofrecido durante varias temporadas en la colección de eventos con sede en EE. UU. y regresará con las mejores tres de las cuatro carreras que determinarán los ganadores de élite. Un sospechoso habitual en la serie ha sido Utah, pero puede ser una carrera independiente en 2027, según los organizadores, y podría convertirse en una clasificatoria para la Serie Mundial UCI Gravel.

La corona Quad-Tripel la ganaron este año Hayden Christian (Trek-MAAP Pro.Fwd) y Cécile Lejeune (Trek Driftless).

Calendario del paseo del gofre belga 2027

6 de marzo – BWR Arizona

2 de mayo – BWR California

15 de mayo – BWR Utah

julio – por determinar

18 de septiembre – BWR Montana

21 de noviembre – BWR México

Temporada 30 de la serie Grasshopper Adventure





El calendario de carreras para la Grasshopper Adventure Series 2027, ahora en su trigésimo año, se publicó con cinco carreras en el norte de California. El primer partido se llevará a cabo en Low Gap el 31 de enero, un evento de grava de 59 millas con un 95% de pistas de tierra en Ukiah, y culmina en Ukiah Mendo Epic el 23 de mayo, una aventura de terreno mixto de 70 millas en la misma área.

La mitad del calendario incluye el clásico Huffmaster de terreno mixto el 28 de febrero, el King Ridge de carretera y escalada el 20 de marzo y el desafío de grava de Jackson Forest el 10 de abril.

La inscripción está abierta y un pase de serie para los cinco eventos cuesta $675, más tarifas, con carreras individuales a $155 cada una. Los precios suben después del 30 de noviembre, dos meses antes de la inauguración.

El año pasado, Jen Tavé (SpeedBlock-Terún Pro Cycling) y Cassius Anderson (Marin Service Course) consiguieron los títulos generales de las divisiones élite en la Grasshopper Series de cinco carreras.

Calendario de la serie Grasshopper Adventure 2027