Los privados invitados a unir fuerzas en la carrera por etapas sobre tierra de Sudáfrica en competencia contra Canyon x DT Swiss ATR, Scott-SRAM, Toyota Specialized y The Grip

La segunda edición de la carrera por etapas de grava Gravel Burn de siete días en Sudáfrica, del 25 al 31 de octubre, presenta una clasificación por equipos con puntos para determinar la clasificación y los premios. Será el primer reconocimiento de clasificación de este tipo en una carrera por etapas sobre tierra.

Para la nueva clasificación podrán optar equipos comerciales de tres o cuatro corredores, así como alianzas de corredores independientes. Los tres mejores corredores de cada equipo ganarán puntos que contribuirán a la clasificación diaria.

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