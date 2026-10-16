Un corredor estadounidense revela que sufrió lesiones en el pulmón izquierdo, el cerebro, la médula espinal y varias fracturas en un accidente en agosto

El corredor de Modern Adventure, Ezra Caudell, recurrió a Instagram para brindar su primera actualización personal desde un accidente importante en el Clásico de Ciclismo de Filadelfia en agosto.

Caudell, de 20 años, quedó en el hospital con heridas graves, descritas como “traumatismo multisistémico”, tras el accidente, en el que también participó el corredor del Lotto-Intermarché Milan Menten. Permaneció en el hospital durante 31 días antes de ser dado de alta a principios de este mes y ahora continúa recuperándose.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: