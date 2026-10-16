Un corredor estadounidense revela que sufrió lesiones en el pulmón izquierdo, el cerebro, la médula espinal y varias fracturas en un accidente en agosto

El corredor de Modern Adventure, Ezra Caudell, recurrió a Instagram para brindar su primera actualización personal desde un accidente importante en el Clásico de Ciclismo de Filadelfia en agosto.

Caudell, de 20 años, quedó en el hospital con heridas graves, descritas como “traumatismo multisistémico”, tras el accidente, en el que también participó el corredor del Lotto-Intermarché Milan Menten. Permaneció en el hospital durante 31 días antes de ser dado de alta a principios de este mes y ahora continúa recuperándose.

Caudell agradeció a quienes lo apoyaron desde el accidente y describió los detalles de lo que sucedió en el “accidente bastante extraño”, en el que chocó con un poste de luz a mitad de la carrera de 192,2 km, dejándolo con varias lesiones, incluidas las de los pulmones, el cerebro, la médula espinal y varias fracturas.

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“Quiero agradecer enormemente a mis padres, amigos, equipo y a todos los que me han apoyado tanto a mí y a mi familia mientras lidio con esto”, escribió.

“Personalmente, no recuerdo nada sobre la caída real, porque me golpeé la cabeza muy fuerte y no tengo muchos recuerdos de ese día. El primer recuerdo que tengo es de un par de semanas después de la caída. El mejor relato de lo que pasó es del otro piloto”.

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“Estábamos acercándonos a la escapada y choqué contra una tapa de alcantarilla o contra una acera mirando hacia atrás para ver el pelotón y perdí el control, golpeando un poste de luz con el lado izquierdo de mi cuerpo”.

Caudell corrió su primer año como profesional esta temporada, participando en 40 días de carrera, incluidos la París-Roubaix, el UAE Tour y la Arctic Race de Noruega. Dijo que todavía tiene un tubo de respiración insertado después de sufrir un daño pulmonar importante en el accidente.

“Me dañé mucho el pulmón izquierdo y me pusieron un tubo de respiración en la ambulancia que no me quitaron hasta el 9 de septiembre. Incluso con el tubo de respiración y los tubos torácicos en ambos lados para mantener mis pulmones inflados, todavía tenía problemas para oxigenar mi sangre por mi cuenta”, escribió Caudell.

“Los médicos decidieron ponerme en ECMO, que es básicamente una máquina que toma la sangre de la arteria femoral, la oxigena y vuelve a entrar. Como un pulmón fuera de ti. Me pusieron en ECMO en el Einstein, pero tuvieron que llevarme a la Universidad Thomas Jefferson para recibir un tratamiento más especializado”.

Sin embargo, no fueron sólo los pulmones de Caudell los que sufrieron daños en el accidente. También sufrió una lesión cerebral, una lesión en la médula espinal y varias fracturas importantes, entre otras lesiones.

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“Los pulmones definitivamente estaban mal, pero también tuve una lesión cerebral DAI de grado 3, parestesia en el brazo izquierdo, fractura facial orbital, costilla fracturada, fracturas múltiples en el cuello, lesión de la médula espinal y algunas cosas al azar”, escribió Caudell.

“Los pulmones tardaron un poco en mantenerse en pie y funcionar por sí solos, lo que me mantuvo en el hospital por un tiempo. ¡La moraleja de la historia es que los polacos pelean bastante bien cuando los golpeas!”

Caudell ahora está en camino a recuperarse de esa larga lista de lesiones. Está fuera del hospital, fuera del centro de rehabilitación en el área de Filadelfia a donde fue enviado después, y ahora se encuentra en rehabilitación ambulatoria mientras continúa su recuperación.

“Afortunadamente, Filadelfia tiene un excelente hospital que tenía los recursos que necesitaba para un accidente como este. Me dieron de alta exactamente un mes después del accidente en septiembre y me enviaron a un centro de rehabilitación para ayudarme con mis funciones diarias y comenzar a tener más movilidad en mi brazo izquierdo.

“¡Luego me dieron de alta el sábado de rehabilitación y ahora puedo regresar a Georgia para rehabilitación ambulatoria mientras espero que me permitan volar a principios de diciembre! ¡Un largo resumen en Instagram de lo que he estado haciendo jaja! Gracias nuevamente por los mensajes, el apoyo, las visitas y las oraciones de todos; ¡significa mucho!”