El velocista fue enviado a casa desde China el lunes

Después de que British Cycling retirara a Matthew Richardson del Campeonato Mundial de Pista, el corredor emitió un comunicado en Instagram diciendo que cooperará con la investigación de la organización.

British Cycling eliminó al corredor de velocidad Richardson de su equipo el lunes después de una investigación interna sobre “serias acusaciones de mala conducta”, según Los tiempos. El periódico informó que la investigación se centra en “presuntas publicaciones y comportamientos discriminatorios” cuando dio la noticia el lunes.

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