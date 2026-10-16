El velocista fue enviado a casa desde China el lunes

Después de que British Cycling retirara a Matthew Richardson del Campeonato Mundial de Pista, el corredor emitió un comunicado en Instagram diciendo que cooperará con la investigación de la organización.

British Cycling eliminó al corredor de velocidad Richardson de su equipo el lunes después de una investigación interna sobre “serias acusaciones de mala conducta”, según Los tiempos. El periódico informó que la investigación se centra en “presuntas publicaciones y comportamientos discriminatorios” cuando dio la noticia el lunes.

Richardson fue enviado a casa desde China, donde se llevan a cabo los Mundiales de Atletismo en Shanghai, y dejó a Harry Ledingham-Horn, Ed Lowe y Joe Truman para competir en la alineación de velocidad del equipo masculino de Gran Bretaña.

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El martes, Richardson publicó una declaración en Instagram sobre la investigación.

“Entiendo la gravedad de lo que se ha planteado en informes recientes sobre mi retirada del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista UCI 2026”, escribió.

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“British Cycling ha dicho que investiga asuntos como este a través de sus procedimientos establecidos. Cooperaré plenamente con sus procesos. Les aseguro a todos que lo haré de manera adecuada y apropiada y con contrición por los sentimientos de cualquiera que pueda verse afectado.

“Para ser justos con todos los involucrados, y por consejo, como el de British Cycling, no haré más comentarios hasta que se complete el proceso. Estoy profundamente decepcionado por perderme el Campeonato Mundial y le deseo lo mejor al equipo de Gran Bretaña y a todos los ciclistas que compiten.

“Pido que se respete la privacidad de mi familia en este momento”.

La semana pasada, British Cycling dijo a The Times que “British Cycling se toma muy en serio cualquier acusación de acoso, intimidación o discriminación.

“Cuando surgen inquietudes, se investigan exhaustivamente a través de nuestros procedimientos establecidos. Para ser justos con cualquier persona involucrada en una investigación, no haríamos comentarios sobre ningún proceso en curso”.

Richardson, quien anteriormente había corrido para Australia antes de cambiar de país, estaba entre los aspirantes a medalla en el equipo de Gran Bretaña, habiendo obtenido medallas de plata en las competencias de sprint por equipos y de sprint individual en Chile el año pasado.

El Campeonato Mundial de Pista 2026 comenzó hoy con el equipo británico participando en la clasificación de persecución por equipos masculina. El equipo (Noah Hobbs, Henry Hobbs, Ethan Vernon y Matthew Bostock) terminó segundo detrás de Dinamarca con un tiempo de 3:47.154 y avanzará a la primera ronda más tarde hoy.